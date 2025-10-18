РУС
Российские "приговоры" пленным "айдаровцам" ничтожны и неправомерны, это судилище, - МИД

В Ростове осудили 15 украинских военных из Айдара

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным и политически мотивированным приговором, вынесенным Южным окружным военным судом Российской Федерации 17 октября в отношении 15 военнопленных, воинов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Приговоры украинским пленным

В МИД напомнили, что российский "суд" приговорил украинских защитников к длительным срокам лишения свободы - от 16-ти до 21-го года в колонии строгого режима - основываясь исключительно на факте их военной службы в "Айдаре", который накануне был безосновательно признан в РФ "террористической организацией".

Министерство иностранных дел Украины отмечает: согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными украинские военнослужащие являются комбатантами, и после попадания в плен приобретают статус военнопленных.

Также читайте: Пленного бойца "Азова" Костюченко в РФ "приговорили" к 18 годам колонии по двум "террористическим" статьям

РФ нарушает Женевскую конвенцию

Женевская конвенция категорически запрещает привлечение военнопленных к судебной ответственности за участие в боевых действиях или за принадлежность к вооруженным силам своего государства.

"Все попытки Российской Федерации судить украинских военнопленных за их законное участие в защите Родины являются ничтожными и неправомерными", - отмечают в МИД.

"Это "судилище" является очередным свидетельством использования судебной системы Российской Федерации как инструмента политических репрессий, пропаганды и запугивания, что не имеет ничего общего с правосудием и международным правом. Этот и все подобные приговоры российской "фемиды" являются юридически ничтожными. Украина продолжит использовать каждую международную площадку и каждый рычаг, прилагать все усилия для освобождения своих граждан из российских тюрем", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России "приговорили" украинского военнопленного к 27 годам строгого режима

Призыв к осуждению приговоров

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество решительно осудить незаконные приговоры российского суда, которые являются очередным военным преступлением РФ, и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию с целью немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, включая военнопленных, политических заключенных и гражданских порабощенных.

"Убеждены, что мировое сообщество, которое ценит верховенство права и человеческое достоинство, должно поддержать Украину и украинских военнопленных", - резюмировали в МИД.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в РФ "осудили" 15 пленных бойцов батальона "Айдар": им дали сроки от 15 до 21 года строгого режима.

Як може країна-терорист когось судити за тероризм?
показать весь комментарий
18.10.2025 17:10 Ответить
Ото нашим полоненим від висновку Зельоних подало...
показать весь комментарий
18.10.2025 17:23 Ответить
Треба брати московсбкиї попів з погогнами під рясою й міняти їх на наших хлопців.
показать весь комментарий
18.10.2025 17:37 Ответить
 
 