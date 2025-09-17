В России "приговорили" украинского военнопленного к 27 годам строгого режима

В российском Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд "приговорил" украинского военного Игоря Кима к 27 годам колонии строгого режима по делу о "терроризме".

Об этом сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне инкриминировали украинскому военнопленному "участие в террористическом сообществе и прохождение обучения с целью террористической деятельности из-за его принадлежности к отряду специального назначения "Азов"".

Как сказано в приговоре, в "Азов" украинец вступил весной 2022 года, якобы "желая улучшить свое материальное положение".

В пресс-службе суда заявили, что во время судебного процесса Ким якобы полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что южный окружной военный суд РФ приговорил 48-летнего гражданина Украины Дениса Демьяненко к 19 годам лишения свободы по делу об участии в террористической организации и обучении терроризму.

Читайте также: Четырех украинских военнопленных "приговорили" в РФ за "теракты": один из бойцов зачитал стихотворение Тычины