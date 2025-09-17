УКР
У Росії "засудили" українського військовополоненого до 27 років суворого режиму

У РФ відбулося судилище на полоненим українським військовим

У російському Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд "засудив" українського військового Ігоря Кіма до 27 років колонії суворого режиму у справі про "тероризм".

Про це повідомляє видання "Медіазона" з посиланням на пресслужбу суду, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни інкримінували українському військовополоненому "участь у терористичній спільноті та проходження навчання з метою терористичної діяльності через його належність до загону спеціального призначення "Азов"".

Як сказано у вироку, до "Азову" українець вступив навесні 2022 року, нібито "бажаючи покращити своє матеріальне становище".

У пресслужбі суду заявили, що під час судового процесу Кім нібито повністю визнав свою провину.

Раніше повідомлялося, що південний окружний військовий суд РФ засудив 48-річного громадянина України Дениса Дем'яненка до 19 років позбавлення волі у справі щодо участі у терористичній організації та навчанні тероризму.

Читайте також: Чотирьох українських військовополонених "засудили" у РФ за "теракти": один з бійців зачитав вірш Тичини

Де в якому кримінальному праві є такі терміни ув'язнення? Коли вже світове співтовариство визнає російську юстицію терористичним інструментом терористичної влади путіна?
17.09.2025 17:45 Відповісти
У свиней своє кримінальне право.
17.09.2025 18:10 Відповісти
Бекас, сподіваюся, друже, що це не ти, брате!
17.09.2025 18:05 Відповісти
у нас також суди працюють - дають заочні терміни російським генералам
17.09.2025 18:23 Відповісти
 
 