У Росії "засудили" українського військовополоненого до 27 років суворого режиму

У російському Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд "засудив" українського військового Ігоря Кіма до 27 років колонії суворого режиму у справі про "тероризм".

Про це повідомляє видання "Медіазона" з посиланням на пресслужбу суду, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни інкримінували українському військовополоненому "участь у терористичній спільноті та проходження навчання з метою терористичної діяльності через його належність до загону спеціального призначення "Азов"".

Як сказано у вироку, до "Азову" українець вступив навесні 2022 року, нібито "бажаючи покращити своє матеріальне становище".

У пресслужбі суду заявили, що під час судового процесу Кім нібито повністю визнав свою провину.

Раніше повідомлялося, що південний окружний військовий суд РФ засудив 48-річного громадянина України Дениса Дем'яненка до 19 років позбавлення волі у справі щодо участі у терористичній організації та навчанні тероризму.

Читайте також: Чотирьох українських військовополонених "засудили" у РФ за "теракти": один з бійців зачитав вірш Тичини