Катування, сексуальне насильство та побиття: росіяни систематично вчиняють злочини проти українських полонених, - Human Rights Watch

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що російська влада та військові систематично застосовують катування до українських військовополонених.

Про це йдеться у звіті правозахисників, які опитали сотні колишніх військовополонених, зокрема провели 12 глибинних інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

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Увага! Матеріал містить опис травматичних подій, що може спричинити емоційний дискомфорт.

Тортури є систематичними

"Докази свідчать про те, що їхні фізичні та психологічні тортури є поширеною схемою, спрямованою на те, щоб зламати почуття гідності та самооцінки полонених", - кажуть у Human Rights Watch.

Там виявили, що влада РФ та її військо систематично катували та жорстоко поводилися з полоненими під час захоплення в неволю та всього часу утримання.

В організації зібрали свідчення про поширеність фізичних та психологічних тортур, а також утримання тисячі українських захисників у "жахливих умовах", за яких полонені воїни не мають доступу до належного харчування, медичної допомоги та елементарної гігієни.

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Опитані колишні військовополонені розповіли про пережиті жорстокі побиття, примушування перебувати в стресових позах, позбавлення сну, імітацію страт, застосування електрошоку та напади собак.

Сексуальне насильство

Усі, крім одного, повідомили про сексуальне насильство, включаючи зґвалтування та погрози зґвалтуванням, примусове оголення, приниження та застосування електрошоку до геніталій. Один український солдат, захоплений у полон поблизу Лисичанська в Луганській області, сказав, що російські солдати насміхалися з його татуювання з написом "Сила і честь" і змушували його сидіти на пляшці, натискаючи на плечі", - розповіли правозахисники.

Захисники зізналися, що їх утримували в нелюдських умовах при недостатній кількості або неїстівній їжі, відсутності основних засобів гігієни, переважно відсутністю доступу до медицини навіть у випадках, що загрожували життю.

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Четверо опитаних звинуватили медичний персонал у катуваннях.

50-річний сержант розповів, що наступного дня після його затримання в Луганській області у вересні 2022 року троє співробітників російської військової розвідки відвели його до покинутого будинку поблизу лінії фронту, прив'язали до стільця та протягом 2-3 годин били електрошоком, використовуючи військовий польовий телефон та інші пристрої. Вони били його гумовими кийками, палицями, прикладами гвинтівок та кийком, завдаючи ударів по всьому тілу та розкриваючи раніше отриману рану на голові. Вони вимагали інформацію про позиції українських військових та імена його командирів", – йдеться у звіті Human Rights Watch.

Інший колишній полонений розповів, що російський чиновник погрожував українським захисникам, яких поставили перед ним на коліна, показати "яму, яку викопали на задньому дворі" І те, "що залишилося від в'язнів (які погано поводилися. - Ред.)".

У Human Rights Watch наголосили, що такі дії є серйозним порушенням Женевських конвенцій та є воєнними злочинами, оскільки катування щодо затриманих військових та цивільних суворо заборонені міжнародним правом.

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Правозахисники вважають, що Росія повинна припинити тортури та жорстоке поводження з українськими полоненими, негайно звільнити незаконно затриманих цивільних, а також надати спостерігачам доступ до місць утримання українців під вартою.

В організації переконані, що дії російської владу, відповідальної за тортури та інші зловживання, слід розслідувати, а винних - притягнути до відповідальності.

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