Росія офіційно виходить із Європейської конвенції щодо запобігання катуванням - Путін підписав закон

Диктатор Володимир Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції із запобігання катуванням та нелюдським і принизливим покаранням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ТАСС".

"Росія денонсувала європейську конвенцію щодо запобігання тортурам через відмову Ради Європи забезпечити представництво РФ у статутних органах організації. Закон підписав Володимир Путін", - ідеться в повідомленні.

Однак зазначається, що російська влада у разі порушень прав людини буде застосовувати національне законодавство у цій сфері.

Нагадаємо, що раніше денонсацію одноголосно підтримала Держдума і схвалила Рада Федерації.

Учасниками конвенції є держави-члени Ради Європи. Росія вийшла з неї у 2022 році після 26 років членства.

Москва приєдналась до конвенції у 1996 році, її дія набрала чинності за два роки.

Раніше повідомлялося, що уряд РФ запропонував російському диктатору Володимиру Путіну вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням, яка була ухвалена ще в 1987 році.