Росія офіційно виходить із Європейської конвенції щодо запобігання катуванням - Путін підписав закон
Диктатор Володимир Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції із запобігання катуванням та нелюдським і принизливим покаранням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ТАСС".
"Росія денонсувала європейську конвенцію щодо запобігання тортурам через відмову Ради Європи забезпечити представництво РФ у статутних органах організації. Закон підписав Володимир Путін", - ідеться в повідомленні.
Однак зазначається, що російська влада у разі порушень прав людини буде застосовувати національне законодавство у цій сфері.
Нагадаємо, що раніше денонсацію одноголосно підтримала Держдума і схвалила Рада Федерації.
Учасниками конвенції є держави-члени Ради Європи. Росія вийшла з неї у 2022 році після 26 років членства.
Москва приєдналась до конвенції у 1996 році, її дія набрала чинності за два роки.
Раніше повідомлялося, що уряд РФ запропонував російському диктатору Володимиру Путіну вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням, яка була ухвалена ще в 1987 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
народився в гімні.
перетерпів.
подох в гімні.
пляшка та швабра, тепер дитячі забави.
Він потрапив у руки окупантів ще в березні 2022-го. Додому повернувся лише у травні 2024-го - після нескінченних tорtур, голоду та життя без найменшої медичної допомоги.
За цей час сильний і міцний чоловік, який важив 95 кг, перетворився на тінь самого себе - лише 50 кг. Фото виснаженого Романа облетіло увесь світ, ставши болючим доказом жорстоkості російських каtівень.
Та після обміну боєць поступово відновився. Сьогодні він знову важить понад 80 кг і має твердий намір повернутися до служби. До пенсії - всього два роки, і Роман хоче завершити свій шлях у строю.