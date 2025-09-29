УКР
Росія офіційно виходить із Європейської конвенції щодо запобігання катуванням - Путін підписав закон

Європейська конвенція проти катувань

Диктатор Володимир Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції із запобігання катуванням та нелюдським і принизливим покаранням.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє "ТАСС".

"Росія денонсувала європейську конвенцію щодо запобігання тортурам через відмову Ради Європи забезпечити представництво РФ у статутних органах організації. Закон підписав Володимир Путін", - ідеться в повідомленні.

Однак зазначається, що російська влада у разі порушень прав людини буде застосовувати національне законодавство у цій сфері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 90% звільнених українських військовополонених розповіли про катування в РФ, - звіт ОБСЄ

Нагадаємо, що раніше денонсацію одноголосно підтримала Держдума і схвалила Рада Федерації.

Учасниками конвенції є держави-члени Ради Європи. Росія вийшла з неї у 2022 році після 26 років членства.

Москва приєдналась до конвенції у 1996 році, її дія набрала чинності за два роки.

Раніше повідомлялося, що уряд РФ запропонував російському диктатору Володимиру Путіну вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням, яка була ухвалена ще в 1987 році.

+5
29.09.2025 16:24 Відповісти
+2
веселе існування кацапського кріпака.

народився в гімні.
перетерпів.
подох в гімні.

пляшка та швабра, тепер дитячі забави.
29.09.2025 16:23 Відповісти
+2
27 місяців у пеклі полону. Саме стільки довелося пережити 42-річному нацгвардійцю з Чернігівщини Роману Горілику.

Він потрапив у руки окупантів ще в березні 2022-го. Додому повернувся лише у травні 2024-го - після нескінченних tорtур, голоду та життя без найменшої медичної допомоги.

За цей час сильний і міцний чоловік, який важив 95 кг, перетворився на тінь самого себе - лише 50 кг. Фото виснаженого Романа облетіло увесь світ, ставши болючим доказом жорстоkості російських каtівень.

Та після обміну боєць поступово відновився. Сьогодні він знову важить понад 80 кг і має твердий намір повернутися до служби. До пенсії - всього два роки, і Роман хоче завершити свій шлях у строю.
29.09.2025 16:33 Відповісти
веселе існування кацапського кріпака.

народився в гімні.
перетерпів.
подох в гімні.

пляшка та швабра, тепер дитячі забави.
29.09.2025 16:23 Відповісти
29.09.2025 16:24 Відповісти
Буде двіжуха шваброю в кацапській дупі. Тепер на законних основаніях.
29.09.2025 16:30 Відповісти
29.09.2025 16:32 Відповісти
27 місяців у пеклі полону. Саме стільки довелося пережити 42-річному нацгвардійцю з Чернігівщини Роману Горілику.

Він потрапив у руки окупантів ще в березні 2022-го. Додому повернувся лише у травні 2024-го - після нескінченних tорtур, голоду та життя без найменшої медичної допомоги.

За цей час сильний і міцний чоловік, який важив 95 кг, перетворився на тінь самого себе - лише 50 кг. Фото виснаженого Романа облетіло увесь світ, ставши болючим доказом жорстоkості російських каtівень.

Та після обміну боєць поступово відновився. Сьогодні він знову важить понад 80 кг і має твердий намір повернутися до служби. До пенсії - всього два роки, і Роман хоче завершити свій шлях у строю.
29.09.2025 16:33 Відповісти
***** на палю.
29.09.2025 16:38 Відповісти
Наче рашисти раніше дотримувались якихось конвенцій. А тепер вже офіційно Сосія перетворилась на концтабір і ГЕСТАПО
29.09.2025 16:39 Відповісти
путін підтвердив, що кацапи - це нація генетичних садистів.
29.09.2025 16:39 Відповісти
Цікаво, Сосію тепер виженуть з ООН і ПАСЕ чи в ціх організацій даже офіційним терористам і катам можна мати членство і право голосу?
29.09.2025 16:42 Відповісти
Віськові злочинці, путлерівські рашисти і без "денонсації конвенції" займалися і займаються катуваннями, приниженнями честі і гідності не тільки полонених, але і власного населення РФ. (більшість якого отримує задоволення від вбивств, тортур і знущань). Чергові, нікчемні папірці пішли в брудний кремлівський кошик. "Асвабадітєлі" Європи не приховуючи готують інструмент для катувань.
29.09.2025 16:48 Відповісти
А де ж вони харчуваться будуть?
29.09.2025 16:50 Відповісти
А, "мальчики кровавые в глазах" ще не з`являлись?
29.09.2025 16:56 Відповісти
Подписать подобный документ , во время ведения боевых действий - это как открытое признание в этих преступлениях ...
29.09.2025 17:01 Відповісти
 
 