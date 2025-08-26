Росія планує вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванню
Уряд РФ запропонував голові Кремля Володимиру Путіну вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням, яка була ухвалена ще в 1987 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідній постанові прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна на сайті російського уряду.
Зазначається, що російському диктатору пропонується денонсувати ще одну конвенцію, до якої РФ приєдналася в статусі члена Ради Європи. Цей крок дозволить Москві вийти з-під контролю Європейського комітету із запобігання катуванням.
"Схвалити і представити президенту російської федерації для внесення у Державну Думу Федеральних Зборів російської федерації пропозицію про денонсацію російською федерацією Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню від 26 листопада 1987 року і протоколів до неї від 4 листопада 1993 року, підписаних від імені російської федерації у м. Страсбурзі 28 лютого 1996 року", – йдеться у постанові.
Відповідна конвенція забороняє тортури і зобов'язує запобігати їм. Для цього був створений Європейський комітет із запобігання тортурам (ЄКЗТ) - незалежний міжнародний орган, що отримав право проводити інспекції у в'язницях, колоніях, СІЗО, психіатричних закладах та інших місцях позбавлення волі.
Зокрема, конвенція зобов'язує країни-учасниці надавати Комітету: безперешкодний доступ на свою територію, повну інформацію про місця утримання ув'язнених та право необмеженого пересування всередині цих установ.
При цьому країна може відмовити у візиті через загрозу національній безпеці або надзвичайні ситуації, тому вихід із конвенції повністю зніме ці зобов'язання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та кацапи і не переставали застосовувати катування, як до своїх рабів, так і по відношенню до полонених.
"...вийдуть з під контролю..." та плювали вони на ЄС і на контроль!
- Скільки треба грошей, щоб легалізувать проституцію в Одесі?
- Дві копійки... Щоб зателефонувать у гуртожиток, і сказать, що "всё пазволено"...
Тут - та сама картина... Росіяни НІКОЛИ не дотримувалися даної Конвенції (та й інших - теж, якщо вони не відповідали її "хотєлкам"...). Знайомий СБУ-шник казав, що ще при СРСР, у школах КДБ, цілий курс лекцій, з цього приводу, начитували... А ФСБ, від радянського КДБ, по суті, тільки "вивіскою" відрізняється...
Щось від тебе "кацапським наративом" смердить: " Мы все адинакавые - просто между сабой "разбираемся"...".
А ти такий наівний як дитинка думаєш що у нас "демократична держава, яка дуже сильно береже життя свободи громадян"
Ти коли небудь був на допиті в простій
мусарніполіції? Я вже не кажу про вищі служби, де, щоб "зникла" людина, не потрібно даже напрягатися... підкажу про один з способів - самогубство.
На "допиті" не був ніколи... Просто, старався не порушувать закон... Та й якби потрапив - проблеми були-б, у поліцаїв... Бо я - юрист за освітою...
Але тут питання не в цьому... В США, та інших країнах НАТО, теж, буває, застосовуються катування, для отримання інформації у військовополонених (априклад, в Гуантанамо). Але ні одна країна світу не заявляє про вихід з цієї Конвенції, ОФІЦІЙНО!!! Крім Росії...
Вай-вай-вай починалося про кгб з ссср - закінчилося НАТО і США
Це вже деменція чи початки?
А і про смердить - цікаві у тебе "теорії" - можете написати книгу "Смердить деменція"
Напевно ссср далеко в попку зайшло, якщо так про неї згадуєш...
А хтось вважає рашу країною...
Тільки повне знищення терористичного угрупування....