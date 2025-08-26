УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10372 відвідувача онлайн
Новини
2 037 24

Росія планує вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванню

росія виходить із Європейської конвенції проти катувань

Уряд РФ запропонував голові Кремля Володимиру Путіну вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням, яка була ухвалена ще в 1987 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідній постанові прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна на сайті російського уряду.

Росія виходить із Європейської конвенції проти катувань

Зазначається,  що російському диктатору пропонується денонсувати ще одну конвенцію, до якої РФ приєдналася в статусі члена Ради Європи. Цей крок дозволить Москві вийти з-під контролю Європейського комітету із запобігання катуванням.

"Схвалити і представити президенту російської федерації для внесення у Державну Думу Федеральних Зборів російської федерації пропозицію про денонсацію російською федерацією Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню від 26 листопада 1987 року і протоколів до неї від 4 листопада 1993 року, підписаних від імені російської федерації у м. Страсбурзі 28 лютого 1996 року", – йдеться у постанові.

Відповідна конвенція забороняє тортури і зобов'язує запобігати їм. Для цього був створений Європейський комітет із запобігання тортурам (ЄКЗТ) - незалежний міжнародний орган, що отримав право проводити інспекції у в'язницях, колоніях, СІЗО, психіатричних закладах та інших місцях позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія розриває договір із Росією про юридичну допомогу

Зокрема, конвенція зобов'язує країни-учасниці надавати Комітету: безперешкодний доступ на свою територію, повну інформацію про місця утримання ув'язнених та право необмеженого пересування всередині цих установ.

При цьому країна може відмовити у візиті через загрозу національній безпеці або надзвичайні ситуації, тому вихід із конвенції повністю зніме ці зобов'язання.

Автор: 

денонсація (47) катування (626) росія (67347)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Ах, це все круто змінить.
Та кацапи і не переставали застосовувати катування, як до своїх рабів, так і по відношенню до полонених.
"...вийдуть з під контролю..." та плювали вони на ЄС і на контроль!
показати весь коментар
26.08.2025 07:21 Відповісти
+10
Проста формальність.Кацапи як займалися катуванням так і будуть займатися? Питання,чому у нас кацапські полонені почуваються прекрасно?
показати весь коментар
26.08.2025 07:30 Відповісти
+6
От-от... Це, як в старому "одеському" анекдоті радянських часів:
- Скільки треба грошей, щоб легалізувать проституцію в Одесі?
- Дві копійки... Щоб зателефонувать у гуртожиток, і сказать, що "всё пазволено"...
Тут - та сама картина... Росіяни НІКОЛИ не дотримувалися даної Конвенції (та й інших - теж, якщо вони не відповідали її "хотєлкам"...). Знайомий СБУ-шник казав, що ще при СРСР, у школах КДБ, цілий курс лекцій, з цього приводу, начитували... А ФСБ, від радянського КДБ, по суті, тільки "вивіскою" відрізняється...
показати весь коментар
26.08.2025 07:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ах, це все круто змінить.
Та кацапи і не переставали застосовувати катування, як до своїх рабів, так і по відношенню до полонених.
"...вийдуть з під контролю..." та плювали вони на ЄС і на контроль!
показати весь коментар
26.08.2025 07:21 Відповісти
От-от... Це, як в старому "одеському" анекдоті радянських часів:
- Скільки треба грошей, щоб легалізувать проституцію в Одесі?
- Дві копійки... Щоб зателефонувать у гуртожиток, і сказать, що "всё пазволено"...
Тут - та сама картина... Росіяни НІКОЛИ не дотримувалися даної Конвенції (та й інших - теж, якщо вони не відповідали її "хотєлкам"...). Знайомий СБУ-шник казав, що ще при СРСР, у школах КДБ, цілий курс лекцій, з цього приводу, начитували... А ФСБ, від радянського КДБ, по суті, тільки "вивіскою" відрізняється...
показати весь коментар
26.08.2025 07:37 Відповісти
Незабувайте про те, що ми теж вийшли з срср, і в нас СБУ теж вивіску змінила...
показати весь коментар
26.08.2025 08:35 Відповісти
І що? Ми теж "виходимо з Конвенції"?
Щось від тебе "кацапським наративом" смердить: " Мы все адинакавые - просто между сабой "разбираемся"...".
показати весь коментар
26.08.2025 08:58 Відповісти
Коли смердить - оглянися - можливо це від тебе
А ти такий наівний як дитинка думаєш що у нас "демократична держава, яка дуже сильно береже життя свободи громадян"
Ти коли небудь був на допиті в простій мусарні поліції? Я вже не кажу про вищі служби, де, щоб "зникла" людина, не потрібно даже напрягатися... підкажу про один з способів - самогубство.
показати весь коментар
26.08.2025 10:11 Відповісти
Синку! Ти, фактично, використовуєш одне з моїх улюблених прислів"їв: "Перед тим, як кричать, що хтось усрався, варто оглянуться і понюхать свій зад - може, він смердить сильніше...". У тебе "успіхи" ... Однак, спочатку його до себе приміряй..
На "допиті" не був ніколи... Просто, старався не порушувать закон... Та й якби потрапив - проблеми були-б, у поліцаїв... Бо я - юрист за освітою...
Але тут питання не в цьому... В США, та інших країнах НАТО, теж, буває, застосовуються катування, для отримання інформації у військовополонених (априклад, в Гуантанамо). Але ні одна країна світу не заявляє про вихід з цієї Конвенції, ОФІЦІЙНО!!! Крім Росії...
показати весь коментар
26.08.2025 10:34 Відповісти
Я знаю, що ти адвокат, але мене вражає те, що знаючи систему не з слів, заперечувати, те що є насправді чи просто скелетики у шафі заважають визнати правду
Вай-вай-вай починалося про кгб з ссср - закінчилося НАТО і США
Це вже деменція чи початки?
А і про смердить - цікаві у тебе "теорії" - можете написати книгу "Смердить деменція"
показати весь коментар
26.08.2025 10:44 Відповісти
"Словесний понос" виключи, телепню... Що, незручно стало? "Завертівся, як воша на гребінці...". Хотів упхнуть кацапську тезу - а тебе "за вушко, на сонечко, витягли..."?
показати весь коментар
26.08.2025 10:46 Відповісти
Ого-го - деменція прогресує вже й образа на образі... розшевелив пам'ять старого пердуна, про скелетики
Напевно ссср далеко в попку зайшло, якщо так про неї згадуєш...
показати весь коментар
26.08.2025 11:06 Відповісти
Проста формальність.Кацапи як займалися катуванням так і будуть займатися? Питання,чому у нас кацапські полонені почуваються прекрасно?
показати весь коментар
26.08.2025 07:30 Відповісти
Не зловживай пердіжом в калюжу.
показати весь коментар
26.08.2025 08:26 Відповісти
Все далі в середньовіччя....
А хтось вважає рашу країною...
Тільки повне знищення терористичного угрупування....
показати весь коментар
26.08.2025 07:32 Відповісти
Нема Конвенції нема проблеми, от як у лапотних усе влаштовано.
показати весь коментар
26.08.2025 07:34 Відповісти
Кацапи - це нація генетичних садистів.
показати весь коментар
26.08.2025 07:49 Відповісти
Традиционные ценности епта
показати весь коментар
26.08.2025 07:56 Відповісти
Так кацапьё давно оттуда вышло а по факту никогда и не входило.
показати весь коментар
26.08.2025 08:20 Відповісти
а ще відновте смертну кару, щоб коли, нарешті, програєте нам війну можно було на московскій теріторії за вашими законами перевішати половину вашої бидлячої армії разом з усіма вашими підорскими урядовцями
показати весь коментар
26.08.2025 08:26 Відповісти
Що підписано кацапами-не має значення,у такого паперу одне призначення...
показати весь коментар
26.08.2025 08:43 Відповісти
возвращение "совка".радуйтесь козломордые!
показати весь коментар
26.08.2025 08:49 Відповісти
Тоді виходить що кацапських полонених можна буде катувати?
показати весь коментар
26.08.2025 09:02 Відповісти
Вони вже давно вийшли !
показати весь коментар
26.08.2025 09:07 Відповісти
Росіянам дуже подобався Сталін. Та вони забули, що комплектом до Сталіна йдуть Єжов та Ягода. Так що тепер хай не ображаються, якщо їхні рідні після тижня допитів будуть писати зізнання, що вони англійські шпигуни або працюють на українську розвідку.
показати весь коментар
26.08.2025 11:14 Відповісти
 
 