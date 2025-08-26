Росія планує вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванню

Уряд РФ запропонував голові Кремля Володимиру Путіну вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням, яка була ухвалена ще в 1987 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідній постанові прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна на сайті російського уряду.

Зазначається, що російському диктатору пропонується денонсувати ще одну конвенцію, до якої РФ приєдналася в статусі члена Ради Європи. Цей крок дозволить Москві вийти з-під контролю Європейського комітету із запобігання катуванням.

"Схвалити і представити президенту російської федерації для внесення у Державну Думу Федеральних Зборів російської федерації пропозицію про денонсацію російською федерацією Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню від 26 листопада 1987 року і протоколів до неї від 4 листопада 1993 року, підписаних від імені російської федерації у м. Страсбурзі 28 лютого 1996 року", – йдеться у постанові.

Відповідна конвенція забороняє тортури і зобов'язує запобігати їм. Для цього був створений Європейський комітет із запобігання тортурам (ЄКЗТ) - незалежний міжнародний орган, що отримав право проводити інспекції у в'язницях, колоніях, СІЗО, психіатричних закладах та інших місцях позбавлення волі.

Зокрема, конвенція зобов'язує країни-учасниці надавати Комітету: безперешкодний доступ на свою територію, повну інформацію про місця утримання ув'язнених та право необмеженого пересування всередині цих установ.

При цьому країна може відмовити у візиті через загрозу національній безпеці або надзвичайні ситуації, тому вихід із конвенції повністю зніме ці зобов'язання.