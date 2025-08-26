Россия планирует выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток
Правительство РФ предложило главе Кремля Владимиру Путину выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток, принятой еще в 1987 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина на сайте российского правительства.
Отмечается, что российскому диктатору предлагается денонсировать еще одну конвенцию, к которой РФ присоединилась в статусе члена Совета Европы. Этот шаг позволит Москве выйти из-под контроля Европейского комитета по предотвращению пыток.
"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции о предупреждении пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 28 февраля 1996 года", - говорится в постановлении.
Соответствующая конвенция запрещает пытки и обязывает предотвращать их. Для этого был создан Европейский комитет по предупреждению пыток (ЕКЗТ) - независимый международный орган, получивший право проводить инспекции в тюрьмах, колониях, СИЗО, психиатрических учреждениях и других местах лишения свободы.
В частности, конвенция обязывает страны-участницы предоставлять Комитету: беспрепятственный доступ на свою территорию, полную информацию о местах содержания заключенных и право неограниченного передвижения внутри этих учреждений.
При этом страна может отказать в визите из-за угрозы национальной безопасности или чрезвычайных ситуаций, поэтому выход из конвенции полностью снимет эти обязательства.
Та кацапи і не переставали застосовувати катування, як до своїх рабів, так і по відношенню до полонених.
"...вийдуть з під контролю..." та плювали вони на ЄС і на контроль!
- Скільки треба грошей, щоб легалізувать проституцію в Одесі?
- Дві копійки... Щоб зателефонувать у гуртожиток, і сказать, що "всё пазволено"...
Тут - та сама картина... Росіяни НІКОЛИ не дотримувалися даної Конвенції (та й інших - теж, якщо вони не відповідали її "хотєлкам"...). Знайомий СБУ-шник казав, що ще при СРСР, у школах КДБ, цілий курс лекцій, з цього приводу, начитували... А ФСБ, від радянського КДБ, по суті, тільки "вивіскою" відрізняється...
Щось від тебе "кацапським наративом" смердить: " Мы все адинакавые - просто между сабой "разбираемся"...".
А ти такий наівний як дитинка думаєш що у нас "демократична держава, яка дуже сильно береже життя свободи громадян"
Ти коли небудь був на допиті в простій
мусарніполіції? Я вже не кажу про вищі служби, де, щоб "зникла" людина, не потрібно даже напрягатися... підкажу про один з способів - самогубство.
А хтось вважає рашу країною...
Тільки повне знищення терористичного угрупування....