Россия планирует выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток

Правительство РФ предложило главе Кремля Владимиру Путину выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток, принятой еще в 1987 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина на сайте российского правительства.

Отмечается, что российскому диктатору предлагается денонсировать еще одну конвенцию, к которой РФ присоединилась в статусе члена Совета Европы. Этот шаг позволит Москве выйти из-под контроля Европейского комитета по предотвращению пыток.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции о предупреждении пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 28 февраля 1996 года", - говорится в постановлении.

Соответствующая конвенция запрещает пытки и обязывает предотвращать их. Для этого был создан Европейский комитет по предупреждению пыток (ЕКЗТ) - независимый международный орган, получивший право проводить инспекции в тюрьмах, колониях, СИЗО, психиатрических учреждениях и других местах лишения свободы.

Также смотрите: "Доктор Зло": идентифицирован врач, который пытал украинских военнопленных в колонии в Мордовии, - СМИ. ФОТО

В частности, конвенция обязывает страны-участницы предоставлять Комитету: беспрепятственный доступ на свою территорию, полную информацию о местах содержания заключенных и право неограниченного передвижения внутри этих учреждений.

При этом страна может отказать в визите из-за угрозы национальной безопасности или чрезвычайных ситуаций, поэтому выход из конвенции полностью снимет эти обязательства.

Ах, це все круто змінить.
Та кацапи і не переставали застосовувати катування, як до своїх рабів, так і по відношенню до полонених.
"...вийдуть з під контролю..." та плювали вони на ЄС і на контроль!
Проста формальність.Кацапи як займалися катуванням так і будуть займатися? Питання,чому у нас кацапські полонені почуваються прекрасно?
Кацапи - це нація генетичних садистів.
Ах, це все круто змінить.
Та кацапи і не переставали застосовувати катування, як до своїх рабів, так і по відношенню до полонених.
"...вийдуть з під контролю..." та плювали вони на ЄС і на контроль!
От-от... Це, як в старому "одеському" анекдоті радянських часів:
- Скільки треба грошей, щоб легалізувать проституцію в Одесі?
- Дві копійки... Щоб зателефонувать у гуртожиток, і сказать, що "всё пазволено"...
Тут - та сама картина... Росіяни НІКОЛИ не дотримувалися даної Конвенції (та й інших - теж, якщо вони не відповідали її "хотєлкам"...). Знайомий СБУ-шник казав, що ще при СРСР, у школах КДБ, цілий курс лекцій, з цього приводу, начитували... А ФСБ, від радянського КДБ, по суті, тільки "вивіскою" відрізняється...
Незабувайте про те, що ми теж вийшли з срср, і в нас СБУ теж вивіску змінила...
І що? Ми теж "виходимо з Конвенції"?
Щось від тебе "кацапським наративом" смердить: " Мы все адинакавые - просто между сабой "разбираемся"...".
Коли смердить - оглянися - можливо це від тебе
А ти такий наівний як дитинка думаєш що у нас "демократична держава, яка дуже сильно береже життя свободи громадян"
Ти коли небудь був на допиті в простій мусарні поліції? Я вже не кажу про вищі служби, де, щоб "зникла" людина, не потрібно даже напрягатися... підкажу про один з способів - самогубство.
Проста формальність.Кацапи як займалися катуванням так і будуть займатися? Питання,чому у нас кацапські полонені почуваються прекрасно?
Не зловживай пердіжом в калюжу.
Все далі в середньовіччя....
А хтось вважає рашу країною...
Тільки повне знищення терористичного угрупування....
Нема Конвенції нема проблеми, от як у лапотних усе влаштовано.
Кацапи - це нація генетичних садистів.
Традиционные ценности епта
Так кацапьё давно оттуда вышло а по факту никогда и не входило.
а ще відновте смертну кару, щоб коли, нарешті, програєте нам війну можно було на московскій теріторії за вашими законами перевішати половину вашої бидлячої армії разом з усіма вашими підорскими урядовцями
Що підписано кацапами-не має значення,у такого паперу одне призначення...
возвращение "совка".радуйтесь козломордые!
Тоді виходить що кацапських полонених можна буде катувати?
Вони вже давно вийшли !
