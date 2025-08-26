Россия планирует выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток

Правительство РФ предложило главе Кремля Владимиру Путину выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток, принятой еще в 1987 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина на сайте российского правительства.

Отмечается, что российскому диктатору предлагается денонсировать еще одну конвенцию, к которой РФ присоединилась в статусе члена Совета Европы. Этот шаг позволит Москве выйти из-под контроля Европейского комитета по предотвращению пыток.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции о предупреждении пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 28 февраля 1996 года", - говорится в постановлении.

Соответствующая конвенция запрещает пытки и обязывает предотвращать их. Для этого был создан Европейский комитет по предупреждению пыток (ЕКЗТ) - независимый международный орган, получивший право проводить инспекции в тюрьмах, колониях, СИЗО, психиатрических учреждениях и других местах лишения свободы.

Также смотрите: "Доктор Зло": идентифицирован врач, который пытал украинских военнопленных в колонии в Мордовии, - СМИ. ФОТО

В частности, конвенция обязывает страны-участницы предоставлять Комитету: беспрепятственный доступ на свою территорию, полную информацию о местах содержания заключенных и право неограниченного передвижения внутри этих учреждений.

При этом страна может отказать в визите из-за угрозы национальной безопасности или чрезвычайных ситуаций, поэтому выход из конвенции полностью снимет эти обязательства.