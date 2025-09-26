Майже 90% звільнених українських військовополонених розповіли про катування в РФ, - звіт ОБСЄ

ОБСЄ задокументувала систематичні випадки катувань та жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку Росії.

Про це йдеться у звіті Організації, оприлюдненому в п’ятницю, 26 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі йдеться про побиття, застосування електрошокерів, сексуальне насильство, імітацію страт, примусове виснаження та психологічний тиск.

ОБСЄ наголошує, що ці злочини не є поодинокими інцидентами, а системною практикою, яку толерує російська влада.

Зокрема, у колонії в Оленівці українських військовополонених утримували в антисанітарних умовах, позбавляли їжі та медичної допомоги, катували і били до смерті.

Крім цього, за даними ОБСЄ, 89% звільнених із полону українців повідомили про жорстоке поводження. Свідчення звільнених українських військовополонених підтверджуються експертизами та відеоматеріалами.

