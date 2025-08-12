Понад 90% українських військовополонених у РФ зазнали тортур, - Сибіга

Понад 90% українських військовополонених у Росії зазнавали тортур та знущань.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

За словами Сибіги, полонені перебувають у нелюдських умовах, без належної медичної допомоги та можливості спілкуватися з рідними. Повертаються вони у стані критичного фізичного та психологічного виснаження.

Міністр зазначив, що 90% українських військовополонених зазнають тортур з боку Росії. Офіс Генпрокурора зафіксував понад 175 тисяч воєнних злочинів.

Сибіга наголосив, що воєнні злочини для РФ є інструментом ведення війни: окупанти незаконно утримують і переміщують цивільних, зокрема дітей, та цілеспрямовано руйнують цивільну інфраструктуру.

