Понад 90% українських військовополонених у РФ зазнали тортур, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

Понад 90% українських військовополонених у Росії зазнавали тортур та знущань.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

За словами Сибіги, полонені перебувають у нелюдських умовах, без належної медичної допомоги та можливості спілкуватися з рідними. Повертаються вони у стані критичного фізичного та психологічного виснаження.

Міністр зазначив, що 90% українських військовополонених зазнають тортур з боку Росії. Офіс Генпрокурора зафіксував понад 175 тисяч воєнних злочинів.

Сибіга наголосив, що воєнні злочини для РФ є інструментом ведення війни: окупанти незаконно утримують і переміщують цивільних, зокрема дітей, та цілеспрямовано руйнують цивільну інфраструктуру.

військовополонені (1043) знущання (114) Сибіга Андрій (605)


Чи потрібно нашій країні членство в Червоному хресті, якщо він взагалі не допомогає нашим військовополоненим. Вся гуманітарка іде виключно россійським нацистам. Пора закрити цю явно не корисну лавочку.
12.08.2025 11:50 Відповісти
Кацапи - це генетичні садисти.
12.08.2025 12:00 Відповісти
 
 