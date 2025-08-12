РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11922 посетителя онлайн
Новости Пытки пленных в тюрьмах РФ Удержание украинцев в российском плену
244 2

Более 90% украинских военнопленных в РФ подверглись пыткам, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

Более 90% украинских военнопленных в России подвергались пыткам и издевательствам.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

По словам Сибиги, пленные находятся в нечеловеческих условиях, без надлежащей медицинской помощи и возможности общаться с родными. Возвращаются они в состоянии критического физического и психологического истощения.

Министр отметил, что 90% украинских военнопленных подвергаются пыткам со стороны России. Офис Генпрокурора зафиксировал более 175 тысяч военных преступлений.

Сибига отметил, что военные преступления для РФ являются инструментом ведения войны: оккупанты незаконно удерживают и перемещают гражданских, в том числе детей, и целенаправленно разрушают гражданскую инфраструктуру.

Читайте: Освобожденные из плена украинцы смогут помогать в установлении мест содержания пленных, - Коордштаб

Автор: 

военнопленные (1176) издевательство (167) Сибига Андрей (598)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чи потрібно нашій країні членство в Червоному хресті, якщо він взагалі не допомогає нашим військовополоненим. Вся гуманітарка іде виключно россійським нацистам. Пора закрити цю явно не корисну лавочку.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:50 Ответить
Кацапи - це генетичні садисти.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:00 Ответить
 
 