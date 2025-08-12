Более 90% украинских военнопленных в РФ подверглись пыткам, - Сибига

Более 90% украинских военнопленных в России подвергались пыткам и издевательствам.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

По словам Сибиги, пленные находятся в нечеловеческих условиях, без надлежащей медицинской помощи и возможности общаться с родными. Возвращаются они в состоянии критического физического и психологического истощения.

Министр отметил, что 90% украинских военнопленных подвергаются пыткам со стороны России. Офис Генпрокурора зафиксировал более 175 тысяч военных преступлений.

Сибига отметил, что военные преступления для РФ являются инструментом ведения войны: оккупанты незаконно удерживают и перемещают гражданских, в том числе детей, и целенаправленно разрушают гражданскую инфраструктуру.

Читайте: Освобожденные из плена украинцы смогут помогать в установлении мест содержания пленных, - Коордштаб