Освобожденные из плена украинцы смогут помогать в установлении мест содержания пленных, - Коордштаб

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными запустил функцию, которая позволяет освобожденным украинцам содействовать в идентификации мест пребывания других пленных.

Об этом сообщил сам штаб, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас личный кабинет доступен для тех, кто недавно вернулся из плена. Через него можно внести данные о других пленных, с которыми удалось пересекаться: имена, место содержания, условия и тому подобное.

Впоследствии доступ будет открыт для всех бывших военнопленных и гражданских, которые находились в заключении в РФ.

После запуска инициативы удалось установить местонахождение 281 человека, выявить 860 случаев ненадлежащих условий содержания, а также зафиксировать 34 новых места содержания. Для 187 человек подтверждена имеющаяся информация.

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