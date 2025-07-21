Освобожденные из плена украинцы смогут помогать в установлении мест содержания пленных, - Коордштаб
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными запустил функцию, которая позволяет освобожденным украинцам содействовать в идентификации мест пребывания других пленных.
Об этом сообщил сам штаб, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас личный кабинет доступен для тех, кто недавно вернулся из плена. Через него можно внести данные о других пленных, с которыми удалось пересекаться: имена, место содержания, условия и тому подобное.
Впоследствии доступ будет открыт для всех бывших военнопленных и гражданских, которые находились в заключении в РФ.
После запуска инициативы удалось установить местонахождение 281 человека, выявить 860 случаев ненадлежащих условий содержания, а также зафиксировать 34 новых места содержания. Для 187 человек подтверждена имеющаяся информация.
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