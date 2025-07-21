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Новини Утримання українців в російському полоні
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Звільнені з полону українці зможуть допомагати у встановленні місць утримання полонених, - Коордштаб

штаб,координаційний,коордштаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив функцію, яка дозволяє звільненим українцям сприяти в ідентифікації місць перебування інших полонених.

Про це повідомив сам штаб, передає Цензор.НЕТ.

Наразі особистий кабінет доступний для тих, хто нещодавно повернувся з полону. Через нього можна внести дані про інших полонених, з якими вдалося перетинатися: імена, місце утримання, умови тощо.

Згодом доступ буде відкрито для всіх колишніх військовополонених і цивільних, які перебували в ув’язненні в РФ.

Після запуску ініціативи вдалося встановити місце перебування 281 людини, виявити 860 випадків неналежних умов утримання, а також зафіксувати 34 нові місця утримання. Для 187 осіб підтверджено наявну інформацію.

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полонені (2323) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (43)


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