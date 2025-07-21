Звільнені з полону українці зможуть допомагати у встановленні місць утримання полонених, - Коордштаб
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив функцію, яка дозволяє звільненим українцям сприяти в ідентифікації місць перебування інших полонених.
Про це повідомив сам штаб, передає Цензор.НЕТ.
Наразі особистий кабінет доступний для тих, хто нещодавно повернувся з полону. Через нього можна внести дані про інших полонених, з якими вдалося перетинатися: імена, місце утримання, умови тощо.
Згодом доступ буде відкрито для всіх колишніх військовополонених і цивільних, які перебували в ув’язненні в РФ.
Після запуску ініціативи вдалося встановити місце перебування 281 людини, виявити 860 випадків неналежних умов утримання, а також зафіксувати 34 нові місця утримання. Для 187 осіб підтверджено наявну інформацію.
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