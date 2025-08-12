Україна пропонує створити міжнародну платформу для оновлення гуманітарного права, - Сибіга
Україна ініціює створення міжнародної платформи для оновлення та посилення міжнародного гуманітарного права, щоб своєчасно реагувати на сучасні виклики, усувати правові прогалини та запроваджувати превентивні санкції за його порушення.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, платформа має об’єднати держави, міжнародні організації, експертів та громадянське суспільство для виявлення прогалин у чинному законодавстві, розробки нових положень та сприяння їх впровадженню.
"Міжнародне гуманітарне право - це гарантія збереження людяності у світі. Женевські конвенції запізнилися на одну війну. У наших силах зробити так, щоб право упередило наступну війну", - наголосив міністр.
