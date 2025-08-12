УКР
Міжнародне гуманітарне право
467 14

Україна пропонує створити міжнародну платформу для оновлення гуманітарного права, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

Україна ініціює створення міжнародної платформи для оновлення та посилення міжнародного гуманітарного права, щоб своєчасно реагувати на сучасні виклики, усувати правові прогалини та запроваджувати превентивні санкції за його порушення.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, платформа має об’єднати держави, міжнародні організації, експертів та громадянське суспільство для виявлення прогалин у чинному законодавстві, розробки нових положень та сприяння їх впровадженню.

"Міжнародне гуманітарне право - це гарантія збереження людяності у світі. Женевські конвенції запізнилися на одну війну. У наших силах зробити так, щоб право упередило наступну війну", - наголосив міністр.

Автор: 

гуманітарна сфера (18) Сибіга Андрій (605)


Топ коментарі
+9
Та вже створюйте 28 платформ, як створили потужних планак перемоги і покажіть потужну роботу Боневтіка по телемарафону. А що там під Покровськом і Костянтинівкою?
показати весь коментар
12.08.2025 10:59 Відповісти
+3
У Зелі ломка на нову "платформу".
показати весь коментар
12.08.2025 11:02 Відповісти
+3
""зелені грабіжники" вже стільки відмили грошей з української кишені.створюючи накуй нікому не потрібні платфори.що можна би було на ці гроші купити куєву хмару дронів а чи іншого озброєння
показати весь коментар
12.08.2025 11:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оновити те, що апріорі не працює? Навіть не знаю...
показати весь коментар
12.08.2025 10:57 Відповісти
Та вже створюйте 28 платформ, як створили потужних планак перемоги і покажіть потужну роботу Боневтіка по телемарафону. А що там під Покровськом і Костянтинівкою?
показати весь коментар
12.08.2025 10:59 Відповісти
Під Покровськом результат ваших невтомних трудів по шельмуванню мобілізації...
показати весь коментар
12.08.2025 11:15 Відповісти
Гуманітарне право? Ви серйозно? На Заході вже зневажають на кордони і п'ють коньяк з в бивцями і людоїдами а ви про якесь право. Да срали всі на ваше право і на ваш гуманізм. В кого ядерна бомба той і правий
показати весь коментар
12.08.2025 10:59 Відповісти
У Зелі ломка на нову "платформу".
показати весь коментар
12.08.2025 11:02 Відповісти
""зелені грабіжники" вже стільки відмили грошей з української кишені.створюючи накуй нікому не потрібні платфори.що можна би було на ці гроші купити куєву хмару дронів а чи іншого озброєння
показати весь коментар
12.08.2025 11:08 Відповісти
А як там купа договорів про "безпеку" поживають, які так само нікчемні як будапештський меморандум? Зеленський багато 3,14здів про те як вони нам безпеку будуть гарантувати..
показати весь коментар
12.08.2025 11:08 Відповісти
перший крок, це відтворення україною ядерного статусу!!!
а, потім поговоримо про гуманітарні платформи.
показати весь коментар
12.08.2025 11:14 Відповісти
Вони вже попросту навіть не намагаються "фільтрувати базар" (ляпають аби ляпати): крах режиму зеленських-єрмаків і їх "слуг" уже невідворотній. Тому створення чергової міжнародної платформи - для режиму зеленського саме то, щоб відвернути увагу обдуреного і окраденого народу від колосальних пройо.ів тз. "керівництва" і " командування"на всіх векторах зовнішньої і внутрішньої політики країни і катастрофи на фронтах. Крах режиму невідворотній і настане дуже швидко.
показати весь коментар
12.08.2025 11:17 Відповісти
Роботи в зелених навалом на багато років вперед!
Наприклад, можна запропонувати створити міжнародну платформу для оновлення,
щоб сонце сходило на сході, а заходило на заході,
щоб вода була мокрою,
за мир у всьому Світі,
за все хороше і проти всього поганого.
За діло, панове зелені - недозрівші червоні.
показати весь коментар
12.08.2025 11:29 Відповісти
Дипломатію провалили, саміти провалили, щоб ще провалити?.. давайте витратимо гроші на платформи, а фронт тим часом теж провалюється під Покровськом.
показати весь коментар
12.08.2025 11:31 Відповісти
А скільки дивізій ядерних боєголовок буде мати ця "платформа"?
показати весь коментар
12.08.2025 11:31 Відповісти
плюс провести ще потужніший саміт Миру де учасники натиснуть на путіна
показати весь коментар
12.08.2025 11:32 Відповісти
 
 