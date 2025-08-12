Украина предлагает создать международную платформу для обновления гуманитарного права, - Сибига

Украина инициирует создание международной платформы для обновления и усиления международного гуманитарного права, чтобы своевременно реагировать на современные вызовы, устранять правовые пробелы и вводить превентивные санкции за его нарушение.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, платформа должна объединить государства, международные организации, экспертов и гражданское общество для выявления пробелов в действующем законодательстве, разработки новых положений и содействия их внедрению.

"Международное гуманитарное право - это гарантия сохранения человечности в мире. Женевские конвенции опоздали на одну войну. В наших силах сделать так, чтобы право опередило следующую войну", - подчеркнул министр.

