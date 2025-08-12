РУС
Новости Международное гуманитарное право
Украина предлагает создать международную платформу для обновления гуманитарного права, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

Украина инициирует создание международной платформы для обновления и усиления международного гуманитарного права, чтобы своевременно реагировать на современные вызовы, устранять правовые пробелы и вводить превентивные санкции за его нарушение.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, платформа должна объединить государства, международные организации, экспертов и гражданское общество для выявления пробелов в действующем законодательстве, разработки новых положений и содействия их внедрению.

"Международное гуманитарное право - это гарантия сохранения человечности в мире. Женевские конвенции опоздали на одну войну. В наших силах сделать так, чтобы право опередило следующую войну", - подчеркнул министр.

гуманитарная сфера (34) Сибига Андрей (598)


+9
Та вже створюйте 28 платформ, як створили потужних планак перемоги і покажіть потужну роботу Боневтіка по телемарафону. А що там під Покровськом і Костянтинівкою?
12.08.2025 10:59 Ответить
+3
У Зелі ломка на нову "платформу".
12.08.2025 11:02 Ответить
+3
""зелені грабіжники" вже стільки відмили грошей з української кишені.створюючи накуй нікому не потрібні платфори.що можна би було на ці гроші купити куєву хмару дронів а чи іншого озброєння
12.08.2025 11:08 Ответить
Оновити те, що апріорі не працює? Навіть не знаю...
12.08.2025 10:57 Ответить
Та вже створюйте 28 платформ, як створили потужних планак перемоги і покажіть потужну роботу Боневтіка по телемарафону. А що там під Покровськом і Костянтинівкою?
12.08.2025 10:59 Ответить
Під Покровськом результат ваших невтомних трудів по шельмуванню мобілізації...
12.08.2025 11:15 Ответить
Гуманітарне право? Ви серйозно? На Заході вже зневажають на кордони і п'ють коньяк з в бивцями і людоїдами а ви про якесь право. Да срали всі на ваше право і на ваш гуманізм. В кого ядерна бомба той і правий
12.08.2025 10:59 Ответить
У Зелі ломка на нову "платформу".
12.08.2025 11:02 Ответить
""зелені грабіжники" вже стільки відмили грошей з української кишені.створюючи накуй нікому не потрібні платфори.що можна би було на ці гроші купити куєву хмару дронів а чи іншого озброєння
12.08.2025 11:08 Ответить
А як там купа договорів про "безпеку" поживають, які так само нікчемні як будапештський меморандум? Зеленський багато 3,14здів про те як вони нам безпеку будуть гарантувати..
12.08.2025 11:08 Ответить
перший крок, це відтворення україною ядерного статусу!!!
а, потім поговоримо про гуманітарні платформи.
12.08.2025 11:14 Ответить
Вони вже попросту навіть не намагаються "фільтрувати базар" (ляпають аби ляпати): крах режиму зеленських-єрмаків і їх "слуг" уже невідворотній. Тому створення чергової міжнародної платформи - для режиму зеленського саме то, щоб відвернути увагу обдуреного і окраденого народу від колосальних пройо.ів тз. "керівництва" і " командування"на всіх векторах зовнішньої і внутрішньої політики країни і катастрофи на фронтах. Крах режиму невідворотній і настане дуже швидко.
12.08.2025 11:17 Ответить
Роботи в зелених навалом на багато років вперед!
Наприклад, можна запропонувати створити міжнародну платформу для оновлення,
щоб сонце сходило на сході, а заходило на заході,
щоб вода була мокрою,
за мир у всьому Світі,
за все хороше і проти всього поганого.
За діло, панове зелені - недозрівші червоні.
12.08.2025 11:29 Ответить
Дипломатію провалили, саміти провалили, щоб ще провалити?.. давайте витратимо гроші на платформи, а фронт тим часом теж провалюється під Покровськом.
12.08.2025 11:31 Ответить
А скільки дивізій ядерних боєголовок буде мати ця "платформа"?
12.08.2025 11:31 Ответить
плюс провести ще потужніший саміт Миру де учасники натиснуть на путіна
12.08.2025 11:32 Ответить
 
 