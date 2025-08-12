Украина предлагает создать международную платформу для обновления гуманитарного права, - Сибига
Украина инициирует создание международной платформы для обновления и усиления международного гуманитарного права, чтобы своевременно реагировать на современные вызовы, устранять правовые пробелы и вводить превентивные санкции за его нарушение.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, платформа должна объединить государства, международные организации, экспертов и гражданское общество для выявления пробелов в действующем законодательстве, разработки новых положений и содействия их внедрению.
"Международное гуманитарное право - это гарантия сохранения человечности в мире. Женевские конвенции опоздали на одну войну. В наших силах сделать так, чтобы право опередило следующую войну", - подчеркнул министр.
а, потім поговоримо про гуманітарні платформи.
Наприклад, можна запропонувати створити міжнародну платформу для оновлення,
щоб сонце сходило на сході, а заходило на заході,
щоб вода була мокрою,
за мир у всьому Світі,
за все хороше і проти всього поганого.
За діло, панове зелені - недозрівші червоні.
дивізійядерних боєголовок буде мати ця "платформа"?