Помощь прифронтовым районам и улучшение реабилитационных центров: Великобритания выделяет 25 млн фунтов стерлингов на гуманитарные проекты в Украине

Великобритания выделяет дополнительные 25 млн фунтов стерлингов (около 29 млн евро) на гуманитарные проекты в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом объявили в пресс-службе правительства Великобритании.

Так, сообщается, что Великобритания выделяет около 25 млн фунтов стерлингов на поддержку гуманитарных организаций, действующих в Украине.

В частности, 10 млн фунтов из этой суммы предоставят объединению гуманитарных проектов HAVEN, направленных на помощь гражданским в прифронтовых районах.

Еще 9,4 млн фунтов передают на работу украинского"Красного Креста". Также отмечается, что часть финансирования пойдет на улучшение реабилитационных центров, в частности для ветеранов.

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