Допомога прифронтовим районам та покращення реабілітаційних центрів: Британія виділяє 25 млн фунтів стерлінгів на гуманітарні проєкти в Україні
Велика Британія виділяє додаткові 25 млн фунтів стерлінгів (близько 29 млн євро) на гуманітарні проєкти в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це оголосили у пресслужбі уряду Великої Британії.
Так, повідомляється, що Велика Британія виділяє близько 25 млн фунтів стерлінгів на підтримку гуманітарних організацій, що діють в Україні.
Зокрема, 10 млн фунтів з цієї суми нададуть об’єднанню гуманітарних проєктів HAVEN, що спрямовані на допомогу цивільним у прифронтових районах.
Ще 9,4 млн фунтів передають на роботу українського "Червоного Хреста". Також зазначається, що частина фінансування піде на покращення реабілітаційних центрів, зокрема для ветеранів.
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