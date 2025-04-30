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ООН скоротить програми гуманітарної допомоги через зменшення фінансування від США. Це вже позначається на Україні

ООН скоротить програми гуманітарної допомоги через зменшення фінансування від США

Одразу декілька агентств ООН, які надають допомогу дітям, біженцям та іншим вразливим категоріям у всьому світі, будуть вимушені скоротити робочі місця та зменшити витрати через зменшення фінансування від США.

Про це йдеться у внутрішніх доповідних записках ООН, справжність яких підтвердили двоє посадовців організації, передає АР.

Згідно із документами, Всесвітня продовольча програма ООН (UN World Food Programme, WFP) скоротить до 30% свого персоналу. Один із представників WFP назвав скорочення "наймасштабнішим", яке агентство бачило за останні 25 років. Він попередив, що через це частину програм доведеться закрити або обмежити.

WFP – це найбільша у світі гуманітарна організація, вона отримала майже половину свого фінансування від США у 2024 році. На початку квітня адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала повідомлення про припинення фінансування екстрених програм Всесвітньої продовольчої програми у понад десяти країнах. Через кілька днів у кількох країнах рішення про припинення фінансування було скасоване, але збереглися в Афганістані та Ємені.

Голова Управління Верховного комісара ООН у справах біженців заявив, що скоротить штат своєї штаб-квартири та регіональних відділень, щоб зменшити витрати на 30%, а також скоротить посади керівного рівня на 50%. 

Головне агентство ООН у справах біженців надає допомогу приблизно 43,7 мільйонам біженців у всьому світі, а також іншим 122 мільйонам людей, які вимушено залишили домівки через конфлікти та стихійні лиха.

"Вплив цієї фінансової кризи на життя біженців вже є руйнівним і буде набагато гіршим", – заявило агентство. Програми, що забезпечують біженців їжею, чистою водою, ліками, екстреним житлом та іншими послугами, "скоротяться або припиняться".

Дитяче агентство ООН ЮНІСЕФ прогнозує, що його фінансування у 2025 році буде щонайменше на 20% меншим, порівняно з 2024 роком.

Організація заявила, що хоча вона вже впровадила заходи щодо підвищення ефективності, але "знадобляться додаткові кроки щодо скорочення витрат", сказала речниця ЮНІСЕФ Тесс Інграм.

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Міжнародна організація з міграції (МОМ) минулого місяця заявила, що вона також постраждала від скорочення фінансування на 30%, головним чином – від США. У МОМ повідомили, що завершать програми, якими займалися 6000 співробітників, та скоротять штат у штаб-квартирі на 20%.

Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) також оголосило цього місяця про скорочення на 20% штату своїх 2600 співробітників, які працюють у понад 60 країнах, через "жорстоке зменшення" фінансування, яке призвело до дефіциту майже $60 млн.

Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Генеральний секретар Антоніу Гутерріш "глибоко стурбований різким скороченням фінансування".

"Керівники наших гуманітарних агентств змушені приймати неймовірно болісні рішення, оскільки скорочення бюджету мають негайний і часто смертельний вплив для найбільш вразливих верств населення світу. Ми розуміємо тиск на національні бюджети, з яким стикаються уряди, але ці скорочення відбуваються в той час, коли військові витрати знову досягають рекордних рівнів", – заявив Дюжаррік.

Як повідомлялося, Агентство ООН у справах біженців вже оголосило про скорочення програм підтримки переселенців в Україні, звинувативши в цьому призупинення фінансування від США. В Україні також працює низка інших агентств ООН. 

Крім того, ООН призупинила надання фінансової допомоги деяким регіонам України через скорочення підтримки з боку США, визнавав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. 

Загалом Організація об’єднаних націй у 2025 році планувала залучити понад $2,6 млрд для допомоги українцям.

Автор: 

біженці (696) ООН (359) США (4896) гуманітарна допомога (202) Трамп Дональд (631)


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