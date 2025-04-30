ООН скоротить програми гуманітарної допомоги через зменшення фінансування від США. Це вже позначається на Україні

Одразу декілька агентств ООН, які надають допомогу дітям, біженцям та іншим вразливим категоріям у всьому світі, будуть вимушені скоротити робочі місця та зменшити витрати через зменшення фінансування від США.

Про це йдеться у внутрішніх доповідних записках ООН, справжність яких підтвердили двоє посадовців організації, передає АР.

Згідно із документами, Всесвітня продовольча програма ООН (UN World Food Programme, WFP) скоротить до 30% свого персоналу. Один із представників WFP назвав скорочення "наймасштабнішим", яке агентство бачило за останні 25 років. Він попередив, що через це частину програм доведеться закрити або обмежити.

WFP – це найбільша у світі гуманітарна організація, вона отримала майже половину свого фінансування від США у 2024 році. На початку квітня адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала повідомлення про припинення фінансування екстрених програм Всесвітньої продовольчої програми у понад десяти країнах. Через кілька днів у кількох країнах рішення про припинення фінансування було скасоване, але збереглися в Афганістані та Ємені.

Голова Управління Верховного комісара ООН у справах біженців заявив, що скоротить штат своєї штаб-квартири та регіональних відділень, щоб зменшити витрати на 30%, а також скоротить посади керівного рівня на 50%.

Головне агентство ООН у справах біженців надає допомогу приблизно 43,7 мільйонам біженців у всьому світі, а також іншим 122 мільйонам людей, які вимушено залишили домівки через конфлікти та стихійні лиха.

"Вплив цієї фінансової кризи на життя біженців вже є руйнівним і буде набагато гіршим", – заявило агентство. Програми, що забезпечують біженців їжею, чистою водою, ліками, екстреним житлом та іншими послугами, "скоротяться або припиняться".

Дитяче агентство ООН ЮНІСЕФ прогнозує, що його фінансування у 2025 році буде щонайменше на 20% меншим, порівняно з 2024 роком.

Організація заявила, що хоча вона вже впровадила заходи щодо підвищення ефективності, але "знадобляться додаткові кроки щодо скорочення витрат", сказала речниця ЮНІСЕФ Тесс Інграм.

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Міжнародна організація з міграції (МОМ) минулого місяця заявила, що вона також постраждала від скорочення фінансування на 30%, головним чином – від США. У МОМ повідомили, що завершать програми, якими займалися 6000 співробітників, та скоротять штат у штаб-квартирі на 20%.

Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) також оголосило цього місяця про скорочення на 20% штату своїх 2600 співробітників, які працюють у понад 60 країнах, через "жорстоке зменшення" фінансування, яке призвело до дефіциту майже $60 млн.

Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Генеральний секретар Антоніу Гутерріш "глибоко стурбований різким скороченням фінансування".

"Керівники наших гуманітарних агентств змушені приймати неймовірно болісні рішення, оскільки скорочення бюджету мають негайний і часто смертельний вплив для найбільш вразливих верств населення світу. Ми розуміємо тиск на національні бюджети, з яким стикаються уряди, але ці скорочення відбуваються в той час, коли військові витрати знову досягають рекордних рівнів", – заявив Дюжаррік.

Як повідомлялося, Агентство ООН у справах біженців вже оголосило про скорочення програм підтримки переселенців в Україні, звинувативши в цьому призупинення фінансування від США. В Україні також працює низка інших агентств ООН.

Крім того, ООН призупинила надання фінансової допомоги деяким регіонам України через скорочення підтримки з боку США, визнавав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Загалом Організація об’єднаних націй у 2025 році планувала залучити понад $2,6 млрд для допомоги українцям.