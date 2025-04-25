Продовольча програма ООН продовжила виплату допомоги українцям до кінця травня. Хто зможе отримати?. ІНФОГРАФІКА

Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату допомоги вразливий категоріям українців до кінця травня включно.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

Там нагадали, що в серпні 2023 року Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) ініціювали спільний проєкт, мета якого – забезпечити максимальну синергію в наданні українським громадянам грошової підтримки від міжнародних гуманітарних організацій.

"У результаті українці з найвразливіших категорій, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, мають низькі доходи та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій, до сьогодні отримують додаткову фінансову підтримку", – пояснили в Мінсоцполітики.

Наразі завдяки цій програмі 507 тис. українців щомісяця отримують допомогу на загальну суму 272 млн грн.

Розмір такої допомоги – це різниця між пенсією (або соціальною виплатою), яку вже має людина, та 3250 грн. Тобто, якщо соціальна виплата становить 2700 грн, – людина отримує від ВПП ООН ще 550 грг додаткової допомоги.

"Отримувачам допомоги додатково нікуди звертатися не потрібно. Вона буде виплачена тим самим способом, яким людина вже отримує пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через "Укрпошту")", – зазначили в Мінсоцполітики.







Раніше повідомлялося, що благодійний фонд "Право на захист" у партнерстві з Агентством ООН у справах біженців цього року надаватиме грошову допомогу на оренду житла внутрішньо переміщеним особам у низці регіонів.