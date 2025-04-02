Переселенці зможуть отримати від ООН компенсації за оренду житла. Які умови?
Благодійний фонд "Право на захист" у партнерстві з Агентством ООН у справах біженців цього року надаватиме грошову допомогу на оренду житла внутрішньо переміщеним особам у низці регіонів.
Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
"Програма діє в Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Запорізькій областях. Передбачено компенсацію вартості оренди на шість місяців", – розповіла Шуляк.
Отримати допомогу можуть:
- внутрішньо переміщені особи та ті, хто повернувся з-за кордону й зараз мешкають у місцях тимчасового проживання (модульні містечка, школи, садочки, лікарні тощо);
- особи, які орендують житло з поганими умовами або під ризиком виселення;
- учасники повинні мати план самозабезпечення після завершення допомоги – працевлаштування, бізнес, перекваліфікація тощо.
Шуляк підкреслила, що родина має самостійно знайти житло й оплатити перші два місяці оренди – витрати буде відшкодовано, а участь можлива лише за відсутності попередніх виплат на оренду або субсидій на житло.
Подати анкету на участь та отримати додаткову інформацію можна за посиланням.
Раніше повідомлялося, що в Україні 75% внутрішньо переміщених осіб інтегрувалися у життя своїх нових громад і не планують переїжджати з того населеного пункту, де вони мешкають зараз.
Станом на березень в Україні було офіційно зареєстровано майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб.
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