Почти 90% освобожденных украинских военнопленных рассказали о пытках в РФ, - отчет ОБСЕ
ОБСЕ задокументировала систематические случаи пыток и жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны России.
Об этом говорится в отчете Организации, обнародованном в пятницу, 26 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.
В документе говорится об избиениях, применении электрошокеров, сексуальном насилии, имитации казней, принудительном истощении и психологическом давлении.
ОБСЕ отмечает, что эти преступления не являются единичными инцидентами, а системной практикой, которую поощряет российская власть.
В частности, в колонии в Оленовке украинских военнопленных удерживали в антисанитарных условиях, лишали пищи и медицинской помощи, пытали и избивали до смерти.
Кроме этого, по данным ОБСЕ, 89% освобожденных из плена украинцев сообщили о жестоком обращении. Свидетельства освобожденных украинских военнопленных подтверждаются экспертизами и видеоматериалами.
