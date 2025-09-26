РУС
Почти 90% освобожденных украинских военнопленных рассказали о пытках в РФ, - отчет ОБСЕ

Обмен пленными между Украиной и РФ

ОБСЕ задокументировала систематические случаи пыток и жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны России.

Об этом говорится в отчете Организации, обнародованном в пятницу, 26 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе говорится об избиениях, применении электрошокеров, сексуальном насилии, имитации казней, принудительном истощении и психологическом давлении.

ОБСЕ отмечает, что эти преступления не являются единичными инцидентами, а системной практикой, которую поощряет российская власть.

В частности, в колонии в Оленовке украинских военнопленных удерживали в антисанитарных условиях, лишали пищи и медицинской помощи, пытали и избивали до смерти.

Кроме этого, по данным ОБСЕ, 89% освобожденных из плена украинцев сообщили о жестоком обращении. Свидетельства освобожденных украинских военнопленных подтверждаются экспертизами и видеоматериалами.

Нащадки Гулагівських вертухаїв...свинособаки..
показать весь комментарий
27.09.2025 01:05 Ответить
 
 