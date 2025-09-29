Россия официально выходит из Европейской конвенции по предотвращению пыток - Путин подписал закон
Диктатор Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечных и унизительных наказаний.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ТАСС".
"Россия денонсировала европейскую конвенцию по предотвращению пыток из-за отказа Совета Европы обеспечить представительство РФ в уставных органах организации. Закон подписал Владимир Путин", - говорится в сообщении.
Однако отмечается, что российские власти в случае нарушений прав человека будут применять национальное законодательство в этой сфере.
Напомним, что ранее денонсацию единогласно поддержала Госдума и одобрил Совет Федерации.
Участниками конвенции являются государства-члены Совета Европы. Россия вышла из нее в 2022 году после 26 лет членства.
Москва присоединилась к конвенции в 1996 году, ее действие вступило в силу через два года.
Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило российскому диктатору Владимиру Путину выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток, которая была принята еще в 1987 году.
