РУС
Пытки пленных в тюрьмах РФ
1 345 16

Россия официально выходит из Европейской конвенции по предотвращению пыток - Путин подписал закон

Европейская конвенция против пыток

Диктатор Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечных и унизительных наказаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ТАСС".

"Россия денонсировала европейскую конвенцию по предотвращению пыток из-за отказа Совета Европы обеспечить представительство РФ в уставных органах организации. Закон подписал Владимир Путин", - говорится в сообщении.

Однако отмечается, что российские власти в случае нарушений прав человека будут применять национальное законодательство в этой сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 90% освобожденных украинских военнопленных рассказали о пытках в РФ, - отчет ОБСЕ

Напомним, что ранее денонсацию единогласно поддержала Госдума и одобрил Совет Федерации.

Участниками конвенции являются государства-члены Совета Европы. Россия вышла из нее в 2022 году после 26 лет членства.

Москва присоединилась к конвенции в 1996 году, ее действие вступило в силу через два года.

Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило российскому диктатору Владимиру Путину выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток, которая была принята еще в 1987 году.

пытки (873) россия (97442)
+7
29.09.2025 16:24 Ответить
+5
Наче рашисти раніше дотримувались якихось конвенцій. А тепер вже офіційно Сосія перетворилась на концтабір і ГЕСТАПО
29.09.2025 16:39 Ответить
+4
веселе існування кацапського кріпака.

народився в гімні.
перетерпів.
подох в гімні.

пляшка та швабра, тепер дитячі забави.
29.09.2025 16:23 Ответить
29.09.2025 16:24 Ответить
Буде двіжуха шваброю в кацапській дупі. Тепер на законних основаніях.
29.09.2025 16:30 Ответить
29.09.2025 16:32 Ответить
27 місяців у пеклі полону. Саме стільки довелося пережити 42-річному нацгвардійцю з Чернігівщини Роману Горілику.

Він потрапив у руки окупантів ще в березні 2022-го. Додому повернувся лише у травні 2024-го - після нескінченних tорtур, голоду та життя без найменшої медичної допомоги.

За цей час сильний і міцний чоловік, який важив 95 кг, перетворився на тінь самого себе - лише 50 кг. Фото виснаженого Романа облетіло увесь світ, ставши болючим доказом жорстоkості російських каtівень.

Та після обміну боєць поступово відновився. Сьогодні він знову важить понад 80 кг і має твердий намір повернутися до служби. До пенсії - всього два роки, і Роман хоче завершити свій шлях у строю.
29.09.2025 16:33 Ответить
***** на палю.
29.09.2025 16:38 Ответить
Наче рашисти раніше дотримувались якихось конвенцій. А тепер вже офіційно Сосія перетворилась на концтабір і ГЕСТАПО
29.09.2025 16:39 Ответить
путін підтвердив, що кацапи - це нація генетичних садистів.
29.09.2025 16:39 Ответить
Цікаво, Сосію тепер виженуть з ООН і ПАСЕ чи в ціх організацій даже офіційним терористам і катам можна мати членство і право голосу?
29.09.2025 16:42 Ответить
Віськові злочинці, путлерівські рашисти і без "денонсації конвенції" займалися і займаються катуваннями, приниженнями честі і гідності не тільки полонених, але і власного населення РФ. (більшість якого отримує задоволення від вбивств, тортур і знущань). Чергові, нікчемні папірці пішли в брудний кремлівський кошик. "Асвабадітєлі" Європи не приховуючи готують інструмент для катувань.
29.09.2025 16:48 Ответить
А де ж вони харчуваться будуть?
29.09.2025 16:50 Ответить
А, "мальчики кровавые в глазах" ще не з`являлись?
29.09.2025 16:56 Ответить
Подписать подобный документ , во время ведения боевых действий - это как открытое признание в этих преступлениях ...
29.09.2025 17:01 Ответить
Подписали бумажку и подтвердили, что они выродки и нелюди. Сами признались, что им не место среди людей.
29.09.2025 17:19 Ответить
Теперь Путина и его шоблу можно пытать официально..
29.09.2025 17:23 Ответить
 
 