РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11467 посетителей онлайн
Новости Пытки пленных в тюрьмах РФ
347 7

Пытки, сексуальное насилие и избиения: россияне систематически совершают преступления против украинских пленных, - Human Rights Watch

Идентифицированы трое военных РФ, которые пытали украинцев

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что российские власти и военные систематически применяют пытки к украинским военнопленным.

Об этом говорится в отчете правозащитников, которые опросили сотни бывших военнопленных, в частности провели 12 глубинных интервью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Внимание! Материал содержит описание травматических событий, что может вызвать эмоциональный дискомфорт.

Пытки носят систематический характер

"Доказательства свидетельствуют о том, что их физические и психологические пытки являются распространенной схемой, направленной на то, чтобы сломить чувство достоинства и самооценку пленных", - говорят в Human Rights Watch.

Там обнаружили, что власти РФ и ее военные систематически пытали и жестоко обращались с пленными во время захвата в неволю и всего времени содержания.

В организации собрали свидетельства о распространенности физических и психологических пыток, а также содержании тысячи украинских защитников в "ужасных условиях", при которых пленные воины не имеют доступа к надлежащему питанию, медицинской помощи и элементарной гигиене.

Читайте также: Россиянину "Доктору Злу", который пытал украинских военнопленных в Мордовии, сообщили о подозрении

Опрошенные бывшие военнопленные рассказали о пережитых жестоких избиениях, принуждении находиться в стрессовых позах, лишении сна, имитации казней, применении электрошока и нападениях собак.

Сексуальное насилие

Все, кроме одного, сообщили о сексуальном насилии, включая изнасилование и угрозы изнасилования, принудительное обнажение, унижение и применение электрошока к гениталиям. Один украинский солдат, захваченный в плен вблизи Лисичанска в Луганской области, сказал, что российские солдаты насмехались над его татуировкой с надписью "Сила и честь" и заставляли его сидеть на бутылке, нажимая на плечи, - рассказали правозащитники.

Защитники признались, что их содержали в нечеловеческих условиях при недостаточном количестве или несъедобной пище, отсутствии основных средств гигиены, преимущественно отсутствии доступа к медицине даже в случаях, угрожавших жизни.

Читайте также: Ток, избиения, пытки: работникам колонии в Луганской области сообщено о подозрении в пытках пленных

Четверо опрошенных обвинили медицинский персонал в пытках.

50-летний сержант рассказал, что на следующий день после его задержания в Луганской области в сентябре 2022 года трое сотрудников российской военной разведки отвели его в заброшенный дом вблизи линии фронта, привязали к стулу и в течение 2-3 часов били электрошоком, используя военный полевой телефон и другие устройства.

Они избивали его резиновыми дубинками, палками, прикладами винтовок и дубинкой, нанося удары по всему телу и вскрывая ранее полученную рану на голове. Они требовали информацию о позициях украинских военных и имена его командиров", – говорится в отчете Human Rights Watch.

Другой бывший пленный рассказал, что российский чиновник угрожал украинским защитникам, которых поставили перед ним на колени, показать "яму, которую выкопали на заднем дворе" и "то, что осталось от заключенных (которые плохо себя вели. — Ред.)".

В Human Rights Watch подчеркнули, что такие действия являются серьезным нарушением Женевских конвенций и военными преступлениями, поскольку пытки в отношении задержанных военных и гражданских строго запрещены международным правом.

Читайте: Россия официально выходит из Европейской конвенции о предотвращении пыток - Путин подписал закон

Правозащитники считают, что Россия должна прекратить пытки и жестокое обращение с украинскими пленными, немедленно освободить незаконно задержанных гражданских лиц, а также предоставить наблюдателям доступ к местам содержания украинцев под стражей.

В организации убеждены, что действия российских властей, ответственных за пытки и другие злоупотребления, следует расследовать, а виновных - привлечь к ответственности.

Что предшествовало?

  • По данным ОБСЕ, почти 90% освобожденных украинских военнопленных рассказали о пытках в РФ.
  • Глава МИД Андрей Сибига также подчеркнул, что более 90% украинских военнопленных в РФ подверглись пыткам.
  • ГУР перехватило приказ оккупанта пытать украинских военнопленных: "Пусть ноготь оторвут нах#й".

Автор: 

Human Rights Watch (77) военнопленные (1226) пытки (889)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пісюльку чи дмітрієва,чи ху...ла,чи Трампа не визнавати.Тваринна держава повинна отримувати адекватні,дзеркальні відносини.Ні якого зняття санкцій,виплати репарацій і відшкодування за фізичне і моральне насильство.Хай суки ягель заварюють на чай,а будяк на салат їм.Парена ріпа на друге,а на перше щі хоч хєр полощі.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:59 Ответить
каццапи вже настільки лайна насрали (не насцали) в оці авторам і попільникам/підписникам цієї швейцарьскої хєрні, то в них очі позапливали лайном і вони не бачать реалій. таким чином і пингвіни в Антарктиді могли собі насерти на кризі якусь конвенцію. а толку? є бамажки і нема реального механізму їх дотрумиування. факт. поки є право сили, а не сила права. as is.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:01 Ответить
Кацапські окупанти нелюди і до них потрібно відповідно ставитись. А саме де побачив там і вбив.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:02 Ответить
доречі, і так було завжи. сі віс пацем, пара беллум.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:04 Ответить
а тут на форумі є індивідууми,які постійно нагадують нам про женевські статті щодо гуманного ставлення до росполонених... навіть тут такі чуваки пасуться!
показать весь комментарий
13.12.2025 14:05 Ответить
так інакше не буде допомоги від західу. маємо те що маємо.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:07 Ответить
А їхніх полонених ми борщами відкормлюємо
показать весь комментарий
13.12.2025 14:05 Ответить
 
 