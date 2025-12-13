Пытки, сексуальное насилие и избиения: россияне систематически совершают преступления против украинских пленных, - Human Rights Watch

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что российские власти и военные систематически применяют пытки к украинским военнопленным.

Об этом говорится в отчете правозащитников, которые опросили сотни бывших военнопленных, в частности провели 12 глубинных интервью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Внимание! Материал содержит описание травматических событий, что может вызвать эмоциональный дискомфорт.

Пытки носят систематический характер

"Доказательства свидетельствуют о том, что их физические и психологические пытки являются распространенной схемой, направленной на то, чтобы сломить чувство достоинства и самооценку пленных", - говорят в Human Rights Watch.

Там обнаружили, что власти РФ и ее военные систематически пытали и жестоко обращались с пленными во время захвата в неволю и всего времени содержания.

В организации собрали свидетельства о распространенности физических и психологических пыток, а также содержании тысячи украинских защитников в "ужасных условиях", при которых пленные воины не имеют доступа к надлежащему питанию, медицинской помощи и элементарной гигиене.

Опрошенные бывшие военнопленные рассказали о пережитых жестоких избиениях, принуждении находиться в стрессовых позах, лишении сна, имитации казней, применении электрошока и нападениях собак.

Сексуальное насилие

Все, кроме одного, сообщили о сексуальном насилии, включая изнасилование и угрозы изнасилования, принудительное обнажение, унижение и применение электрошока к гениталиям. Один украинский солдат, захваченный в плен вблизи Лисичанска в Луганской области, сказал, что российские солдаты насмехались над его татуировкой с надписью "Сила и честь" и заставляли его сидеть на бутылке, нажимая на плечи, - рассказали правозащитники.

Защитники признались, что их содержали в нечеловеческих условиях при недостаточном количестве или несъедобной пище, отсутствии основных средств гигиены, преимущественно отсутствии доступа к медицине даже в случаях, угрожавших жизни.

Четверо опрошенных обвинили медицинский персонал в пытках.

50-летний сержант рассказал, что на следующий день после его задержания в Луганской области в сентябре 2022 года трое сотрудников российской военной разведки отвели его в заброшенный дом вблизи линии фронта, привязали к стулу и в течение 2-3 часов били электрошоком, используя военный полевой телефон и другие устройства. Они избивали его резиновыми дубинками, палками, прикладами винтовок и дубинкой, нанося удары по всему телу и вскрывая ранее полученную рану на голове. Они требовали информацию о позициях украинских военных и имена его командиров", – говорится в отчете Human Rights Watch.

Другой бывший пленный рассказал, что российский чиновник угрожал украинским защитникам, которых поставили перед ним на колени, показать "яму, которую выкопали на заднем дворе" и "то, что осталось от заключенных (которые плохо себя вели. — Ред.)".

В Human Rights Watch подчеркнули, что такие действия являются серьезным нарушением Женевских конвенций и военными преступлениями, поскольку пытки в отношении задержанных военных и гражданских строго запрещены международным правом.

Правозащитники считают, что Россия должна прекратить пытки и жестокое обращение с украинскими пленными, немедленно освободить незаконно задержанных гражданских лиц, а также предоставить наблюдателям доступ к местам содержания украинцев под стражей.

В организации убеждены, что действия российских властей, ответственных за пытки и другие злоупотребления, следует расследовать, а виновных - привлечь к ответственности.

