ГУР перехватило приказ оккупанта пытать украинских военнопленных: "Пусть ноготь оторвут нах#й". АУДИО

Украинские разведчики перехватили очередные свидетельства системных военных преступлений, к которым прибегают российские военнослужащие.

Аудиоперехват обнародовала пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Из переговоров слышно, как командир одного из подразделений оккупационной армии отдает своим подчиненным приказ пытать украинских военнопленных.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - добавили разведчики.

