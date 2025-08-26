РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10665 посетителей онлайн
Новости Видео Пытки пленных в тюрьмах РФ Военные преступления россиян
1 768 7

ГУР перехватило приказ оккупанта пытать украинских военнопленных: "Пусть ноготь оторвут нах#й". АУДИО

Украинские разведчики перехватили очередные свидетельства системных военных преступлений, к которым прибегают российские военнослужащие.

Аудиоперехват обнародовала пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Из переговоров слышно, как командир одного из подразделений оккупационной армии отдает своим подчиненным приказ пытать украинских военнопленных.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - добавили разведчики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне пытали и убили группу украинских военных: один с перерезанным горлом дополз до своих. ФОТО

военнопленные (1181) пытки (861) перехват (351) ГУР (564)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Їм всі муки наших бійців повернуться стократно.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:54 Ответить
"Перехоплювачі " не можуть кинути підслуховування і йти визволяти своїх військових полонених побратимів?! Сидіти слухати, це мабуть найбільш блатна посада.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:57 Ответить
Во всех уважающих себя армиях есть такие "перехоплювачі". Их дело - сидеть, слушать и передавать услышанное вверх по инстанции.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:03 Ответить
Ну давайте вже на кілка сажати, бо якщо просто вбивати, до них не дійде.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:01 Ответить
молодий тупенький троль...так для ваших сувати в сраку це ж свято якесь
показать весь комментарий
26.08.2025 20:34 Ответить
На жаль про злочини рашистів : катування ,убивства ,знищення сотні міст і сіл ,десятки з яких стерті з лиця землі влада нічого не робить що б доносити правду про геноцид варварів проти українського народу,про це має знати вся світова спільнота.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:14 Ответить
Якби, зеленський з командою, не здав 20% країни, через що до кацапів у полон потрапили тисячі полонених, можно було б "грати" в око-за око...
показать весь комментарий
26.08.2025 20:33 Ответить
 
 