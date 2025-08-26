ГУР перехватило приказ оккупанта пытать украинских военнопленных: "Пусть ноготь оторвут нах#й". АУДИО
Украинские разведчики перехватили очередные свидетельства системных военных преступлений, к которым прибегают российские военнослужащие.
Аудиоперехват обнародовала пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Из переговоров слышно, как командир одного из подразделений оккупационной армии отдает своим подчиненным приказ пытать украинских военнопленных.
"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - добавили разведчики.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий26.08.2025 19:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Petr Sidorov
показать весь комментарий26.08.2025 19:57 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Boris Kravchenko
показать весь комментарий26.08.2025 20:03 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Бідний Валерчик #611950
показать весь комментарий26.08.2025 20:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
alexey prus
показать весь комментарий26.08.2025 20:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий26.08.2025 20:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Evgen Karpenko
показать весь комментарий26.08.2025 20:33 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль