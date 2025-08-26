ГУР перехопило наказ окупанта катувати українських військовополонених: "Пускай ноготь оторвут нах#й". АУДIО
Українські розвідники перехопили чергові свідчення системних воєнних злочинів, до яких вдаються російські військовослужбовці.
Аудіоперехоплення оприлюднила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
З перемовин чути, як командир одного з підрозділів окупаційної армії віддає своїм підлеглим наказ катувати українських військовополонених.
"ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - додали розвідники.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Иванов #442761
показати весь коментар26.08.2025 19:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Petr Sidorov
показати весь коментар26.08.2025 19:57 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Boris Kravchenko
показати весь коментар26.08.2025 20:03 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Бідний Валерчик #611950
показати весь коментар26.08.2025 20:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
alexey prus
показати весь коментар26.08.2025 20:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Бідний Валерчик #611950
показати весь коментар26.08.2025 21:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар26.08.2025 20:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Evgen Karpenko
показати весь коментар26.08.2025 20:33 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль