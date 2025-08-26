УКР
ГУР перехопило наказ окупанта катувати українських військовополонених: "Пускай ноготь оторвут нах#й". АУДIО

Українські розвідники перехопили чергові свідчення системних воєнних злочинів, до яких вдаються російські військовослужбовці.

Аудіоперехоплення оприлюднила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

З перемовин чути, як командир одного з підрозділів окупаційної армії віддає своїм підлеглим наказ катувати українських військовополонених.

"ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - додали розвідники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни катували та вбили групу українських військових: один з перерізаним горлом доповз до своїх. ФОТО

військовополонені (1048) катування (628) перехоплення (360) ГУР (644)
Їм всі муки наших бійців повернуться стократно.
26.08.2025 19:54 Відповісти
"Перехоплювачі " не можуть кинути підслуховування і йти визволяти своїх військових полонених побратимів?! Сидіти слухати, це мабуть найбільш блатна посада.
26.08.2025 19:57 Відповісти
Во всех уважающих себя армиях есть такие "перехоплювачі". Их дело - сидеть, слушать и передавать услышанное вверх по инстанции.
26.08.2025 20:03 Відповісти
Ну давайте вже на кілка сажати, бо якщо просто вбивати, до них не дійде.
26.08.2025 20:01 Відповісти
молодий тупенький троль...так для ваших сувати в сраку це ж свято якесь
26.08.2025 20:34 Відповісти
За "молодий" дякую . Піторам сотня більше, сотня менше вони послання не зрозуміють. Щоб увагу звернули треба щось бузувірське утнути.
26.08.2025 21:43 Відповісти
На жаль про злочини рашистів : катування ,убивства ,знищення сотні міст і сіл ,десятки з яких стерті з лиця землі влада нічого не робить що б доносити правду про геноцид варварів проти українського народу,про це має знати вся світова спільнота.
26.08.2025 20:14 Відповісти
Якби, зеленський з командою, не здав 20% країни, через що до кацапів у полон потрапили тисячі полонених, можно було б "грати" в око-за око...
26.08.2025 20:33 Відповісти
 
 