ГУР перехопило наказ окупанта катувати українських військовополонених: "Пускай ноготь оторвут нах#й". АУДIО

Українські розвідники перехопили чергові свідчення системних воєнних злочинів, до яких вдаються російські військовослужбовці.

Аудіоперехоплення оприлюднила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

З перемовин чути, як командир одного з підрозділів окупаційної армії віддає своїм підлеглим наказ катувати українських військовополонених.

"ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - додали розвідники.

