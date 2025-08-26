Росіяни катували та вбили групу українських військових: один з перерізаним горлом доповз до своїх. ФОТО
33-річний нацгвардієць Владислав пережив катування російськими окупантами, які перерізали йому горло та скинули в яму.
Про це йдеться в матеріалі Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік зміг вибратися та 5 діб повз до українських позицій. Наразі він перебуває в одній із лікарень Дніпропетровщини, його прооперували.
"Його спочатку одні впіймали, а потім вже завели в підвал, там вже були зовсім інші військові. Там їх було двоє, і ці двоє знущалися над ними", - розповіла дружина захисника Вікторія.
Чоловік не може розмовляти, а про все, що відбулося, написав у щоденнику.
За словами Владислава, кілька тижнів тому його бригада втратила контроль над позицією поблизу Покровська. Він намагався допомогти побратимам, але потрапив у полон.
"Те, що він розповідав, що першим хлопцям, які потрапили в полон - вони були з розвідки - їм виколювали очі, відрізали губи, чоловічі органи обрізали, вуха, ніс", - розповів брат воїна Євген.
Владислав був останнім серед восьми бійців, кого російські військові скинули в яму - вони думали, що всі мертві, розповів рідним поранений. Дочекавшись, коли військові РФ пішли - Владислав перев’язав горло тканиною і майже пʼять діб повз до українських позицій.
"Він каже, що йому повезло тим, що коли їх викинули в яму, зверху ще сміття висипали, щоб не так видно було. Там була побита пляшка, у нього ж руки були зв’язані, і так він зміг тією пляшкою порізати мотузку", - каже Вікторія.
17 серпня Владислава доставили до одного з медзакладів Дніпропетровщини у вкрай важкому стані. У нього була велика крововтрата, рани почали загнивати.
"Коли перерізають горло, коли людина стікає кров'ю - шансів мало. Він тримався до кінця, але, знаєте, відрізняє те, що він до кінця був впевнений, що все буде добре", - розповів гендиректор лікарні.
Наразі військовослужбовцю вже провели операцію. Лікарі зроблять все можливе, аби Владислав знову міг говорити.
"Вже взяли зобов'язання всі лор-хірурги зробити настільки класну операцію, щоб і шовчику не було видно, щоб міг розмовляти і дихати самостійно. Все це скласти в одне ціле, все очистити, все привести до порядку, а потім зробити операцію", - додав він.
Зараз Владислав думає про повернення на фронт, каже його брат.
"Пише, що щоб ті тварюки всі відчули те, що відчув я і ті сім наших хлопців-козаків", - додав він.
За його словами, найбільше чоловік зараз мріє побачити свою 4-річну доньку.
Живи!
Честь і слава тим хто загинув захищаючи Україну. Ми, живі, в вічному боргу перед вами!
Скажених тварин потрібно усипляти.
При чому - всіх, щоб не могли навіть гени свої залишити, бо з них знову з'являться садисти(каСапи) та варвари-андрофаги.
Усыплять их слишком гуманно.
Просто молча убивайте кацапов.
І тільки у нас, в Україні, президенту єврею зовсім не цікава доля українського народу! Хтось мені підкаже чому це так?
Як у цих нелюдей це поєднується з тим, що вони нас нацистами обзивають?
Такая история потрясёт весь мир!!!!!
І з цими виродками кацапськими Тампон нас хоче подружити знову як нівчому небувало і розширювати бізнес? А такі виродки як Орбан і Фіцо будуть жалітися що Україна їм заважає качати рашистську нафту. Да тоді потрібно подати заяву на реабілітацію Гітлера і всіх фашистів другої світової війни