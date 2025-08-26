УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12238 відвідувачів онлайн
Новини Воєнні злочини російських окупантів
5 133 19

Росіяни катували та вбили групу українських військових: один з перерізаним горлом доповз до своїх. ФОТО

33-річний нацгвардієць Владислав пережив катування російськими окупантами, які перерізали йому горло та скинули в яму.

Про це йдеться в матеріалі Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік зміг вибратися та 5 діб повз до українських позицій. Наразі він перебуває в одній із лікарень Дніпропетровщини, його прооперували.

"Його спочатку одні впіймали, а потім вже завели в підвал, там вже були зовсім інші військові. Там їх було двоє, і ці двоє знущалися над ними", - розповіла дружина захисника Вікторія.

Воїн із перерізаним горлом врятувався із російського полону

Читайте також: "Доктор Зло": ідентифіковано лікаря, який катував українських військовополонених в колонії у Мордовії, - ЗМІ. ФОТО

Чоловік не може розмовляти, а про все, що відбулося, написав у щоденнику.

Воїн із перерізаним горлом врятувався із російського полону

За словами Владислава, кілька тижнів тому його бригада втратила контроль над позицією поблизу Покровська. Він намагався допомогти побратимам, але потрапив у полон.

"Те, що він розповідав, що першим хлопцям, які потрапили в полон - вони були з розвідки - їм виколювали очі, відрізали губи, чоловічі органи обрізали, вуха, ніс", - розповів брат воїна Євген.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти катують поплічника струмом: "Крути шарманку этому п#дару, который общак сп#здил". ВIДЕО 18+

Владислав був останнім серед восьми бійців, кого російські військові скинули в яму - вони думали, що всі мертві, розповів рідним поранений. Дочекавшись, коли військові РФ пішли - Владислав перев’язав горло тканиною і майже пʼять діб повз до українських позицій.

"Він каже, що йому повезло тим, що коли їх викинули в яму, зверху ще сміття висипали, щоб не так видно було. Там була побита пляшка, у нього ж руки були зв’язані, і так він зміг тією пляшкою порізати мотузку", - каже Вікторія.

Воїн із перерізаним горлом врятувався із російського полону

17 серпня Владислава доставили до одного з медзакладів Дніпропетровщини у вкрай важкому стані. У нього була велика крововтрата, рани почали загнивати.

"Коли перерізають горло, коли людина стікає кров'ю - шансів мало. Він тримався до кінця, але, знаєте, відрізняє те, що він до кінця був впевнений, що все буде добре", - розповів гендиректор лікарні.

Наразі військовослужбовцю вже провели операцію. Лікарі зроблять все можливе, аби Владислав знову міг говорити.

Читайте також: Катували українських військовополонених: заочно повідомлено про підозру двом росіянам, - СБУ

"Вже взяли зобов'язання всі лор-хірурги зробити настільки класну операцію, щоб і шовчику не було видно, щоб міг розмовляти і дихати самостійно. Все це скласти в одне ціле, все очистити, все привести до порядку, а потім зробити операцію", - додав він.

Зараз Владислав думає про повернення на фронт, каже його брат.

"Пише, що щоб ті тварюки всі відчули те, що відчув я і ті сім наших хлопців-козаків", - додав він.

За його словами, найбільше чоловік зараз мріє побачити свою 4-річну доньку.

Читайте: Росія планує вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванню

Автор: 

полон (1640) катування (628) військовослужбовці (4902)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Низький уклін, тобі, ВОЇНЕ!
Живи!

Честь і слава тим хто загинув захищаючи Україну. Ми, живі, в вічному боргу перед вами!
показати весь коментар
26.08.2025 12:44 Відповісти
+22
Кацапи то просто зкажені тварини.
Скажених тварин потрібно усипляти.
показати весь коментар
26.08.2025 12:45 Відповісти
+16
Ось про що треба кричати на всіх зборах, з усіх трибун, а не гундосики про "фламінги та нептуни" запускати для попередження ворога! Справжній президент і його команда ніколи б це не залишили без уваги, як і тисячі інших злочинів проти українців, що ВЖЕ вилився в геноцид українського народу. Але ж це тільки євреям дозволено кричати про переслідування євреїв та палестинським терористам вкидувати про своїх "мирних".
І тільки у нас, в Україні, президенту єврею зовсім не цікава доля українського народу! Хтось мені підкаже чому це так?
показати весь коментар
26.08.2025 12:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Низький уклін, тобі, ВОЇНЕ!
Живи!

Честь і слава тим хто загинув захищаючи Україну. Ми, живі, в вічному боргу перед вами!
показати весь коментар
26.08.2025 12:44 Відповісти
Кацапи то просто зкажені тварини.
Скажених тварин потрібно усипляти.
показати весь коментар
26.08.2025 12:45 Відповісти
100пудово!
При чому - всіх, щоб не могли навіть гени свої залишити, бо з них знову з'являться садисти(каСапи) та варвари-андрофаги.
показати весь коментар
26.08.2025 12:52 Відповісти
кацапи набагато гірші, навіть скажені тварини такого не роблять
показати весь коментар
26.08.2025 12:59 Відповісти
Бешенное животное не понимает что делает, оно больно. А кацапы понимают, и получают удовольствие от содеянного. Рабская трусливая натура.
Усыплять их слишком гуманно.
Просто молча убивайте кацапов.
показати весь коментар
26.08.2025 13:33 Відповісти
Ось про що треба кричати на всіх зборах, з усіх трибун, а не гундосики про "фламінги та нептуни" запускати для попередження ворога! Справжній президент і його команда ніколи б це не залишили без уваги, як і тисячі інших злочинів проти українців, що ВЖЕ вилився в геноцид українського народу. Але ж це тільки євреям дозволено кричати про переслідування євреїв та палестинським терористам вкидувати про своїх "мирних".
І тільки у нас, в Україні, президенту єврею зовсім не цікава доля українського народу! Хтось мені підкаже чому це так?
показати весь коментар
26.08.2025 12:49 Відповісти
"виколювали очі, відрізали губи, чоловічі органи обрізали, вуха, ніс"

Як у цих нелюдей це поєднується з тим, що вони нас нацистами обзивають?
показати весь коментар
26.08.2025 12:50 Відповісти
Андрофаги-садисти потребують якогось прикриття своїм звірствам.
показати весь коментар
26.08.2025 12:53 Відповісти
це питання в 100% точне !!! Чуєте і знайте ,тут на Заході ,чого ви чекаєте від москви з китаєм от таких знущань ?!!! Давайте зброю Україні !!!
показати весь коментар
26.08.2025 12:56 Відповісти
Так, ми нацисти, вони - садисти.
показати весь коментар
26.08.2025 12:57 Відповісти
прастиє расіянє ні прі чьом
показати весь коментар
26.08.2025 13:05 Відповісти
Тупа кацапська шльондра 😡
показати весь коментар
26.08.2025 14:06 Відповісти
Не забудем, не простим
показати весь коментар
26.08.2025 14:13 Відповісти
До цієї трагедії український народ довела існуюча влада, яка не готувалась до оборони, а навпаки, три роки розміновувала і відводила війська, не дивлячись на попередження про підготовку до повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
26.08.2025 13:00 Відповісти
Це потрібно цілодобово показувати по марафону та іншим каналам....Залучити усіляки говнестиінтернешнл...і зробити темою слуханій в оон
показати весь коментар
26.08.2025 13:01 Відповісти
Вот вы абсолютно правы!!!!!
Такая история потрясёт весь мир!!!!!
показати весь коментар
26.08.2025 13:15 Відповісти
їм виколювали очі, відрізали губи, чоловічі органи обрізали, вуха, ніс", - розповів брат воїна Євген
І з цими виродками кацапськими Тампон нас хоче подружити знову як нівчому небувало і розширювати бізнес? А такі виродки як Орбан і Фіцо будуть жалітися що Україна їм заважає качати рашистську нафту. Да тоді потрібно подати заяву на реабілітацію Гітлера і всіх фашистів другої світової війни
показати весь коментар
26.08.2025 13:36 Відповісти
Зате в нас ООН і червоний хрест постійно перевіряє щоб рашистським полоненим докладали м'ясо і давали вітаміни щоб вони не схудли. За це мені хочется всіх посібників фашистів з червоного хреста і оон розстріляти і сказати що це ради миру.
показати весь коментар
26.08.2025 13:41 Відповісти
він Герой хоча б тому що вижив, але й Боженька йому допоміг
показати весь коментар
26.08.2025 13:56 Відповісти
 
 