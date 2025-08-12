Катували українських військовополонених: заочно повідомлено про підозру двом росіянам, - СБУ
Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони та Нацполіцією задокументували воєнні злочини ще двох росіян, причетних до катувань українських військовополонених у колонії №7 у Володимирській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, підозрювані - заступник керівника колонії Олексій Хавецький (23.12.1989 р.н.) та співробітник оперативного відділу Григорій Швєцов (21.10.1998 р.н.). За даними слідства, з липня 2023-го по жовтень 2024 року вони систематично знущалися з українських полонених.
В’язнів били гумовими кийками, нацьковували на них службових собак, катували електрошокерами, залишали без їжі, води та медичної допомоги. У холодну пору року їх тримали без теплого одягу, а також утримували у переповнених камерах разом із хворими на інфекційні захворювання шкіри.
Слідчі СБУ заочно повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Їхні дії порушують норми Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
Наразі тривають заходи для встановлення місцеперебування підозрюваних і притягнення їх до відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль