РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10545 посетителей онлайн
Новости Пытки пленных в тюрьмах РФ
216 1

Пытали украинских военнопленных: заочно сообщено о подозрении двум россиянам, - СБУ

СБУ заочно объявила подозрение двум россиянам

Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны и Нацполицией задокументировали военные преступления еще двух россиян, причастных к пыткам украинских военнопленных в колонии №7 во Владимирской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, подозреваемые - заместитель руководителя колонии Алексей Хавецкий (23.12.1989 г.р.) и сотрудник оперативного отдела Григорий Швецов (21.10.1998 г.р.). По данным следствия, с июля 2023-го по октябрь 2024 года они систематически издевались над украинскими пленными.

Заключенных избивали резиновыми дубинками, натравливали на них служебных собак, пытали электрошокерами, оставляли без еды, воды и медицинской помощи. В холодное время года их держали без теплой одежды, а также содержали в переполненных камерах вместе с больными инфекционными заболеваниями кожи.

Следователи СБУ заочно сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Их действия нарушают нормы Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В данное время продолжаются мероприятия для установления местонахождения подозреваемых и привлечения их к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двух клириков УПЦ МП, восхвалявших рашизм и оправдывавших военные преступления РФ, разоблачили в Одессе, - СБУ. ФОТО

Автор: 

армия РФ (20283) пытки (860) СБУ (20300)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невдовзі буде вирок?
показать весь комментарий
12.08.2025 17:46 Ответить
 
 