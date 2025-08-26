С перерезанным горлом 5 суток полз к позициям: история нацгвардейца Владислава, сбежавшего из плена РФ. ФОТО
33-летний нацгвардеец Владислав пережил пытки российскими оккупантами, которые перерезали ему горло и сбросили в яму.
Об этом говорится в материале Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина смог выбраться и 5 суток полз к украинским позициям. Сейчас он находится в одной из больниц Днепропетровщины, его прооперировали.
"Его сначала одни поймали, а потом уже завели в подвал, там уже были совсем другие военные. Там их было двое, и эти двое издевались над ними", - рассказала жена защитника Виктория.
Мужчина не может разговаривать, а обо всем, что произошло, написал в дневнике.
По словам Владислава, несколько недель назад его бригада потеряла контроль над позицией вблизи Покровска. Он пытался помочь побратимам, но попал в плен.
"То, что он рассказывал, что первым хлопцам, которые попали в плен - они были из разведки - им выкалывали глаза, отрезали губы, мужские органы обрезали, уши, нос", - рассказал брат воина Евгений.
Владислав был последним среди восьми бойцов, кого российские военные сбросили в яму - они думали, что все мертвы, рассказал родным раненый. Дождавшись, когда военные РФ ушли - Владислав перевязал горло тканью и почти пять суток полз к украинским позициям.
"Он говорит, что ему повезло тем, что когда их выбросили в яму, сверху еще мусор высыпали, чтобы не так видно было. Там была побитая бутылка, у него же руки были связаны, и так он смог той бутылкой перерезать веревку", - говорит Виктория.
17 августа Владислава доставили в одно из медучреждений Днепропетровщины в крайне тяжелом состоянии. У него была большая кровопотеря, раны начали загнивать.
"Когда перерезают горло, когда человек истекает кровью - шансов мало. Он держался до конца, но, знаете, отличает то, что он до конца был уверен, что все будет хорошо", - рассказал гендиректор больницы.
Военнослужащему уже провели операцию. Врачи сделают все возможное, чтобы Владислав снова мог говорить.
"Уже взяли обязательство все лор-хирурги сделать настолько классную операцию, чтобы и шовчика не было видно, чтобы мог разговаривать и дышать самостоятельно. Все это сложить в одно целое, все очистить, все привести в порядок, а потом сделать операцию", - добавил он.
Сейчас Владислав думает о возвращении на фронт, говорит его брат.
"Пишет, что чтобы те твари все почувствовали то, что почувствовал я и те семеро наших хлопцев-козаков", - добавил он.
По его словам, больше всего мужчина сейчас мечтает увидеть свою 4-летнюю дочь.
Живи!
Честь і слава тим хто загинув захищаючи Україну. Ми, живі, в вічному боргу перед вами!
Скажених тварин потрібно усипляти.
При чому - всіх, щоб не могли навіть гени свої залишити, бо з них знову з'являться садисти(каСапи) та варвари-андрофаги.
І тільки у нас, в Україні, президенту єврею зовсім не цікава доля українського народу! Хтось мені підкаже чому це так?
Як у цих нелюдей це поєднується з тим, що вони нас нацистами обзивають?
Такая история потрясёт весь мир!!!!!