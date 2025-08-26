С перерезанным горлом 5 суток полз к позициям: история нацгвардейца Владислава, сбежавшего из плена РФ. ФОТО

33-летний нацгвардеец Владислав пережил пытки российскими оккупантами, которые перерезали ему горло и сбросили в яму.

Об этом говорится в материале Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина смог выбраться и 5 суток полз к украинским позициям. Сейчас он находится в одной из больниц Днепропетровщины, его прооперировали.

"Его сначала одни поймали, а потом уже завели в подвал, там уже были совсем другие военные. Там их было двое, и эти двое издевались над ними", - рассказала жена защитника Виктория.

Мужчина не может разговаривать, а обо всем, что произошло, написал в дневнике.

По словам Владислава, несколько недель назад его бригада потеряла контроль над позицией вблизи Покровска. Он пытался помочь побратимам, но попал в плен.

"То, что он рассказывал, что первым хлопцам, которые попали в плен - они были из разведки - им выкалывали глаза, отрезали губы, мужские органы обрезали, уши, нос", - рассказал брат воина Евгений.

Владислав был последним среди восьми бойцов, кого российские военные сбросили в яму - они думали, что все мертвы, рассказал родным раненый. Дождавшись, когда военные РФ ушли - Владислав перевязал горло тканью и почти пять суток полз к украинским позициям.

"Он говорит, что ему повезло тем, что когда их выбросили в яму, сверху еще мусор высыпали, чтобы не так видно было. Там была побитая бутылка, у него же руки были связаны, и так он смог той бутылкой перерезать веревку", - говорит Виктория.

17 августа Владислава доставили в одно из медучреждений Днепропетровщины в крайне тяжелом состоянии. У него была большая кровопотеря, раны начали загнивать.

"Когда перерезают горло, когда человек истекает кровью - шансов мало. Он держался до конца, но, знаете, отличает то, что он до конца был уверен, что все будет хорошо", - рассказал гендиректор больницы.

Военнослужащему уже провели операцию. Врачи сделают все возможное, чтобы Владислав снова мог говорить.

"Уже взяли обязательство все лор-хирурги сделать настолько классную операцию, чтобы и шовчика не было видно, чтобы мог разговаривать и дышать самостоятельно. Все это сложить в одно целое, все очистить, все привести в порядок, а потом сделать операцию", - добавил он.

Сейчас Владислав думает о возвращении на фронт, говорит его брат.

"Пишет, что чтобы те твари все почувствовали то, что почувствовал я и те семеро наших хлопцев-козаков", - добавил он.

По его словам, больше всего мужчина сейчас мечтает увидеть свою 4-летнюю дочь.

