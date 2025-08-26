РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10484 посетителя онлайн
Новости Военные преступления россиян
2 796 13

С перерезанным горлом 5 суток полз к позициям: история нацгвардейца Владислава, сбежавшего из плена РФ. ФОТО

33-летний нацгвардеец Владислав пережил пытки российскими оккупантами, которые перерезали ему горло и сбросили в яму.

Об этом говорится в материале Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина смог выбраться и 5 суток полз к украинским позициям. Сейчас он находится в одной из больниц Днепропетровщины, его прооперировали.

"Его сначала одни поймали, а потом уже завели в подвал, там уже были совсем другие военные. Там их было двое, и эти двое издевались над ними", - рассказала жена защитника Виктория.

Воин с перерезанным горлом спасся из российского плена

Читайте также: "Доктор Зло": идентифицирован врач, который пытал украинских военнопленных в колонии в Мордовии, - СМИ. ФОТО

Мужчина не может разговаривать, а обо всем, что произошло, написал в дневнике.

Воин с перерезанным горлом спасся из российского плена

По словам Владислава, несколько недель назад его бригада потеряла контроль над позицией вблизи Покровска. Он пытался помочь побратимам, но попал в плен.

"То, что он рассказывал, что первым хлопцам, которые попали в плен - они были из разведки - им выкалывали глаза, отрезали губы, мужские органы обрезали, уши, нос", - рассказал брат воина Евгений.

Также читайте: Военные преступления РФ и будущая работа Спецтрибунала – главная тема встречи Генпрокурора и Посла Италии в Украине

Владислав был последним среди восьми бойцов, кого российские военные сбросили в яму - они думали, что все мертвы, рассказал родным раненый. Дождавшись, когда военные РФ ушли - Владислав перевязал горло тканью и почти пять суток полз к украинским позициям.

"Он говорит, что ему повезло тем, что когда их выбросили в яму, сверху еще мусор высыпали, чтобы не так видно было. Там была побитая бутылка, у него же руки были связаны, и так он смог той бутылкой перерезать веревку", - говорит Виктория.

Воин с перерезанным горлом спасся из российского плена

17 августа Владислава доставили в одно из медучреждений Днепропетровщины в крайне тяжелом состоянии. У него была большая кровопотеря, раны начали загнивать.

"Когда перерезают горло, когда человек истекает кровью - шансов мало. Он держался до конца, но, знаете, отличает то, что он до конца был уверен, что все будет хорошо", - рассказал гендиректор больницы.

Военнослужащему уже провели операцию. Врачи сделают все возможное, чтобы Владислав снова мог говорить.

Читайте: Россия планирует выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток

"Уже взяли обязательство все лор-хирурги сделать настолько классную операцию, чтобы и шовчика не было видно, чтобы мог разговаривать и дышать самостоятельно. Все это сложить в одно целое, все очистить, все привести в порядок, а потом сделать операцию", - добавил он.

Сейчас Владислав думает о возвращении на фронт, говорит его брат.

"Пишет, что чтобы те твари все почувствовали то, что почувствовал я и те семеро наших хлопцев-козаков", - добавил он.

По его словам, больше всего мужчина сейчас мечтает увидеть свою 4-летнюю дочь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наши десантники освободили двух гражданских украинцев и взяли в плен 15 российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

плен (2686) пытки (861) военнослужащие (6270)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Низький уклін, тобі, ВОЇНЕ!
Живи!

Честь і слава тим хто загинув захищаючи Україну. Ми, живі, в вічному боргу перед вами!
показать весь комментарий
26.08.2025 12:44 Ответить
+11
Кацапи то просто зкажені тварини.
Скажених тварин потрібно усипляти.
показать весь комментарий
26.08.2025 12:45 Ответить
+6
Ось про що треба кричати на всіх зборах, з усіх трибун, а не гундосики про "фламінги та нептуни" запускати для попередження ворога! Справжній президент і його команда ніколи б це не залишили без уваги, як і тисячі інших злочинів проти українців, що ВЖЕ вилився в геноцид українського народу. Але ж це тільки євреям дозволено кричати про переслідування євреїв та палестинським терористам вкидувати про своїх "мирних".
І тільки у нас, в Україні, президенту єврею зовсім не цікава доля українського народу! Хтось мені підкаже чому це так?
показать весь комментарий
26.08.2025 12:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Низький уклін, тобі, ВОЇНЕ!
Живи!

Честь і слава тим хто загинув захищаючи Україну. Ми, живі, в вічному боргу перед вами!
показать весь комментарий
26.08.2025 12:44 Ответить
Кацапи то просто зкажені тварини.
Скажених тварин потрібно усипляти.
показать весь комментарий
26.08.2025 12:45 Ответить
100пудово!
При чому - всіх, щоб не могли навіть гени свої залишити, бо з них знову з'являться садисти(каСапи) та варвари-андрофаги.
показать весь комментарий
26.08.2025 12:52 Ответить
кацапи набагато гірші, навіть скажені тварини такого не роблять
показать весь комментарий
26.08.2025 12:59 Ответить
Ось про що треба кричати на всіх зборах, з усіх трибун, а не гундосики про "фламінги та нептуни" запускати для попередження ворога! Справжній президент і його команда ніколи б це не залишили без уваги, як і тисячі інших злочинів проти українців, що ВЖЕ вилився в геноцид українського народу. Але ж це тільки євреям дозволено кричати про переслідування євреїв та палестинським терористам вкидувати про своїх "мирних".
І тільки у нас, в Україні, президенту єврею зовсім не цікава доля українського народу! Хтось мені підкаже чому це так?
показать весь комментарий
26.08.2025 12:49 Ответить
"виколювали очі, відрізали губи, чоловічі органи обрізали, вуха, ніс"

Як у цих нелюдей це поєднується з тим, що вони нас нацистами обзивають?
показать весь комментарий
26.08.2025 12:50 Ответить
Андрофаги-садисти потребують якогось прикриття своїм звірствам.
показать весь комментарий
26.08.2025 12:53 Ответить
це питання в 100% точне !!! Чуєте і знайте ,тут на Заході ,чого ви чекаєте від москви з китаєм от таких знущань ?!!! Давайте зброю Україні !!!
показать весь комментарий
26.08.2025 12:56 Ответить
Так, ми нацисти, вони - садисти.
показать весь комментарий
26.08.2025 12:57 Ответить
прастиє расіянє ні прі чьом
показать весь комментарий
26.08.2025 13:05 Ответить
До цієї трагедії український народ довела існуюча влада, яка не готувалась до оборони, а навпаки, три роки розміновувала і відводила війська, не дивлячись на попередження про підготовку до повномасштабного вторгнення.
показать весь комментарий
26.08.2025 13:00 Ответить
Це потрібно цілодобово показувати по марафону та іншим каналам....Залучити усіляки говнестиінтернешнл...і зробити темою слуханій в оон
показать весь комментарий
26.08.2025 13:01 Ответить
Вот вы абсолютно правы!!!!!
Такая история потрясёт весь мир!!!!!
показать весь комментарий
26.08.2025 13:15 Ответить
 
 