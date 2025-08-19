Военные преступления РФ и будущая работа Спецтрибунала – главная тема встречи Генпрокурора и Посла Италии в Украине

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко встретился с Послом Италии в Украине Карло Формозой.

Как сообщил Кравченко, основными вопросами для обсуждения стали:

военные преступления РФ и будущая работа Спецтрибунала;

международный реестр убытков, нанесенных Украине российской агрессией;

евроинтеграционные процессы.

"Мы знакомы еще со времен моей работы на посту главы КОВА. Поддержка Италии всегда была мощной во всех направлениях - военном, финансовом, гуманитарном и дипломатическом", - поделился Кравченко.

Также на встрече обсуждались совместные проекты между правоохранителями Украины и Италии.

"Мы ценим уже имеющееся взаимодействие с итальянскими органами правопорядка и я убежден, что мы можем его улучшить: по экстрадиции в условиях военного положения, а также выявлении на территории Италии имущества и средств лиц, причастных к преступлению агрессии против Украины", - очертил направления сотрудничества Генеральный прокурор Украины.

Отдельное внимание было также уделено теме защиты бизнеса в Украине. В частности, Генпрокурор проинформировал Посла о проведенном количественном и качественном аудите уголовных производств в отношении бизнеса. Кравченко особо подчеркнул, что защита локальных и международных инвестиций - один из приоритетов.