РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9581 посетитель онлайн
Новости Военные преступления россиян Спецтрибунал по преступлениям РФ
206 0

Военные преступления РФ и будущая работа Спецтрибунала – главная тема встречи Генпрокурора и Посла Италии в Украине

встреча генпрокурора с послом Италии

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко встретился с Послом Италии в Украине Карло Формозой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил Кравченко, основными вопросами для обсуждения стали:

  • военные преступления РФ и будущая работа Спецтрибунала;
  • международный реестр убытков, нанесенных Украине российской агрессией;
  • евроинтеграционные процессы.

"Мы знакомы еще со времен моей работы на посту главы КОВА. Поддержка Италии всегда была мощной во всех направлениях - военном, финансовом, гуманитарном и дипломатическом", - поделился Кравченко.

Также на встрече обсуждались совместные проекты между правоохранителями Украины и Италии.

"Мы ценим уже имеющееся взаимодействие с итальянскими органами правопорядка и я убежден, что мы можем его улучшить: по экстрадиции в условиях военного положения, а также выявлении на территории Италии имущества и средств лиц, причастных к преступлению агрессии против Украины", - очертил направления сотрудничества Генеральный прокурор Украины.

Также читайте: Расстрел украинских воинов на Волчанском агрегатном заводе: будут судить российского военного, прокуроры настаивают на пожизненном, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Отдельное внимание было также уделено теме защиты бизнеса в Украине. В частности, Генпрокурор проинформировал Посла о проведенном количественном и качественном аудите уголовных производств в отношении бизнеса. Кравченко особо подчеркнул, что защита локальных и международных инвестиций - один из приоритетов.

Автор: 

Кравченко Руслан (82) военные преступления (1498) Офис Генпрокурора (2602)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 