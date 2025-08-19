Военные преступления РФ и будущая работа Спецтрибунала – главная тема встречи Генпрокурора и Посла Италии в Украине
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко встретился с Послом Италии в Украине Карло Формозой.
Как сообщил Кравченко, основными вопросами для обсуждения стали:
- военные преступления РФ и будущая работа Спецтрибунала;
- международный реестр убытков, нанесенных Украине российской агрессией;
- евроинтеграционные процессы.
"Мы знакомы еще со времен моей работы на посту главы КОВА. Поддержка Италии всегда была мощной во всех направлениях - военном, финансовом, гуманитарном и дипломатическом", - поделился Кравченко.
Также на встрече обсуждались совместные проекты между правоохранителями Украины и Италии.
"Мы ценим уже имеющееся взаимодействие с итальянскими органами правопорядка и я убежден, что мы можем его улучшить: по экстрадиции в условиях военного положения, а также выявлении на территории Италии имущества и средств лиц, причастных к преступлению агрессии против Украины", - очертил направления сотрудничества Генеральный прокурор Украины.
Отдельное внимание было также уделено теме защиты бизнеса в Украине. В частности, Генпрокурор проинформировал Посла о проведенном количественном и качественном аудите уголовных производств в отношении бизнеса. Кравченко особо подчеркнул, что защита локальных и международных инвестиций - один из приоритетов.
