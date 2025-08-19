РУС
Расстрел украинских воинов на Волчанском агрегатном заводе: будут судить российского военного, прокуроры настаивают на пожизненном, - Офис Генпрокурора. ФОТО

В суд направлен обвинительный акт в отношении российского военнослужащего, причастного к расстрелу украинских военнопленных на территории Волчанского агрегатного завода в Харьковской области.

Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обвиняемый - командир гранатометного отделения мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ, с позывным Алтай. Во время повторного вторжения на территорию Харьковской области он вместе с другими российскими военными заняли территорию Волчанского агрегатного завода.

Читайте: Пленному оккупанту Тужилову, который расстрелял украинского воина, сообщено о подозрении, - СБУ

"16 июня 2024 года безоружный украинский военнослужащий попал на позиции российских войск на территории завода. Обвиняемый вместе с другими военными допросил его, передал собранную информацию командованию и получил приказ на убийство пленного. Его расстреляли. Обвиняемый обеспечивал прикрытие действий исполнителя убийства украинского военного", - рассказали в прокуратуре.

Сообщается, что по такой же схеме он убил еще двух украинских военных в июле 2024 года.

Будут судить российского военного

24 сентября 2024 года спецподразделения ГУР МО Украины в ходе освобождения территории Волчанского агрегатного завода взяли в плен российских военных, среди которых был и обвиняемый. Их доставили в один из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины, где прокуроры сразу провели допросы, чтобы зафиксировать все обстоятельства преступлений и собрать доказательства. Обвиняемому инкриминируется ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины в редакции до 24.10.2024.

Также читайте: "В плен их брать не надо - обнуляйте", - рашист приказывает расстрелять раненых бойцов ВСУ. АУДИО

Сейчас он содержится в следственном изоляторе. Прокуроры будут настаивать в суде на назначении самого сурового наказания - пожизненного лишения свободы.

Будут судить российского военного

Будут судить российского военного

расстрел (514) Офис Генпрокурора (2602) Волчанск (433) Харьковская область (1468) Чугуевский район (200)
+7
Та може той під@р від сорому у камері повіситься?
19.08.2025 13:56 Ответить
+5
странно що він не помер при затриманні
кому він нах потрібен годувати його 40 років
19.08.2025 13:58 Ответить
+5
Око за око, бо усе інше, то лише загравання приблуд95 та помічників ригоАНАЛЬНИХ з Урядового кварталу, на користь московітам!! Приклад з беркутньою, цьому підтвердження!!
Скільки уже «пожиттєвих», сміються з московії, в очі Українцям!??!??!
19.08.2025 14:00 Ответить
19.08.2025 13:56 Ответить
На власних кишках.
19.08.2025 14:25 Ответить
треба би розстріляти підора, але ми гуманні , це ж не прокурорських рідних убила москальня....
19.08.2025 13:57 Ответить
19.08.2025 13:58 Ответить
не протягне він 40 років
19.08.2025 14:17 Ответить
19.08.2025 14:00 Ответить
думаю кращє на органи розібрати
19.08.2025 14:07 Ответить
Довічне продовжиться дні два-три.
19.08.2025 14:09 Ответить
таких нужно уничтожать.
19.08.2025 14:35 Ответить
Кацапи - це нація генетичних садистів.
19.08.2025 14:45 Ответить
На пятаки, тварь!
19.08.2025 15:11 Ответить
Нащо його ув'язнювати? Просто відпустіть... Його на ганчірки порвуть протягом 2 хвилин
19.08.2025 15:25 Ответить
око за око
19.08.2025 15:25 Ответить
У тюрмі його на шматки пливуть!!! Мерзота кацапська!!!!
19.08.2025 15:35 Ответить
 
 