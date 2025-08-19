Расстрел украинских воинов на Волчанском агрегатном заводе: будут судить российского военного, прокуроры настаивают на пожизненном, - Офис Генпрокурора. ФОТО

В суд направлен обвинительный акт в отношении российского военнослужащего, причастного к расстрелу украинских военнопленных на территории Волчанского агрегатного завода в Харьковской области.

Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обвиняемый - командир гранатометного отделения мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ, с позывным Алтай. Во время повторного вторжения на территорию Харьковской области он вместе с другими российскими военными заняли территорию Волчанского агрегатного завода.

"16 июня 2024 года безоружный украинский военнослужащий попал на позиции российских войск на территории завода. Обвиняемый вместе с другими военными допросил его, передал собранную информацию командованию и получил приказ на убийство пленного. Его расстреляли. Обвиняемый обеспечивал прикрытие действий исполнителя убийства украинского военного", - рассказали в прокуратуре.

Сообщается, что по такой же схеме он убил еще двух украинских военных в июле 2024 года.

24 сентября 2024 года спецподразделения ГУР МО Украины в ходе освобождения территории Волчанского агрегатного завода взяли в плен российских военных, среди которых был и обвиняемый. Их доставили в один из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины, где прокуроры сразу провели допросы, чтобы зафиксировать все обстоятельства преступлений и собрать доказательства. Обвиняемому инкриминируется ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины в редакции до 24.10.2024.

Сейчас он содержится в следственном изоляторе. Прокуроры будут настаивать в суде на назначении самого сурового наказания - пожизненного лишения свободы.