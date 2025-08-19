УКР
Розстріл українських воїнів на Вовчанському агрегатному заводі: судитимуть російського військового, прокурори наполягають на довічному, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

До суду направлено обвинувальний акт стосовно російського військовослужбовця, причетного до розстрілу українських військовополонених на територї Вовчанського агрегатного заводу в Харківській області.

Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обвинувачений - командир гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ, з позивним Алтай. Під час повторного вторгнення на територію Харківської області він разом з іншими російськими військовими зайняли територію Вовчанського агрегатного заводу.

Читайте: Полоненому окупанту Тужилову, який розстріляв українського воїна, повідомлено про підозру, - СБУ

"16 червня 2024 року беззбройний український військовослужбовець потрапив на позиції російських військ на території заводу. Обвинувачений разом з іншими військовими допитав його, передав зібрану інформацію командуванню та отримав наказ на вбивство полоненого. Його розстріляли. Обвинувачений забезпечував прикриття дій виконавця вбивства українського військового", - розповіли а прокуратурі.

Повідомляється, що за такою самою схемою він убив ще двох українських військових у липні 2024 року.

Судитимуть російського військового

24 вересня 2024 року спецпідрозділи ГУР МО України в ході звільнення території Вовчанського агрегатного заводу взяли в полон російських військових, серед яких був і обвинувачений. Їх доставили до одного з прифронтових населених пунктів Харківщини, де прокурори одразу провели допити, щоб зафіксувати всі обставини злочинів та зібрати докази. Обвинуваченому інкриміновано ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України в редакції до 24.10.2024.

Також читайте: "В плен их брать не надо – обнуляйте", - рашист наказує розстріляти поранених бійців ЗСУ. АУДIО

Нині він утримується у слідчому ізоляторі. Прокурори наполягатимуть у суді на призначенні найсуворішого покарання - довічного позбавлення волі.

розстріл (278) Офіс Генпрокурора (3394) Вовчанськ (460) Харківська область (1486) Чугуївський район (202)
Та може той під@р від сорому у камері повіситься?
19.08.2025 13:56 Відповісти
На власних кишках.
19.08.2025 14:25 Відповісти
треба би розстріляти підора, але ми гуманні , це ж не прокурорських рідних убила москальня....
19.08.2025 13:57 Відповісти
странно що він не помер при затриманні
кому він нах потрібен годувати його 40 років
19.08.2025 13:58 Відповісти
не протягне він 40 років
19.08.2025 14:17 Відповісти
Око за око, бо усе інше, то лише загравання приблуд95 та помічників ригоАНАЛЬНИХ з Урядового кварталу, на користь московітам!! Приклад з беркутньою, цьому підтвердження!!
Скільки уже «пожиттєвих», сміються з московії, в очі Українцям!??!??!
19.08.2025 14:00 Відповісти
думаю кращє на органи розібрати
19.08.2025 14:07 Відповісти
Довічне продовжиться дні два-три.
19.08.2025 14:09 Відповісти
 
 