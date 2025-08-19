Розстріл українських воїнів на Вовчанському агрегатному заводі: судитимуть російського військового, прокурори наполягають на довічному, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
До суду направлено обвинувальний акт стосовно російського військовослужбовця, причетного до розстрілу українських військовополонених на територї Вовчанського агрегатного заводу в Харківській області.
Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обвинувачений - командир гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ, з позивним Алтай. Під час повторного вторгнення на територію Харківської області він разом з іншими російськими військовими зайняли територію Вовчанського агрегатного заводу.
"16 червня 2024 року беззбройний український військовослужбовець потрапив на позиції російських військ на території заводу. Обвинувачений разом з іншими військовими допитав його, передав зібрану інформацію командуванню та отримав наказ на вбивство полоненого. Його розстріляли. Обвинувачений забезпечував прикриття дій виконавця вбивства українського військового", - розповіли а прокуратурі.
Повідомляється, що за такою самою схемою він убив ще двох українських військових у липні 2024 року.
24 вересня 2024 року спецпідрозділи ГУР МО України в ході звільнення території Вовчанського агрегатного заводу взяли в полон російських військових, серед яких був і обвинувачений. Їх доставили до одного з прифронтових населених пунктів Харківщини, де прокурори одразу провели допити, щоб зафіксувати всі обставини злочинів та зібрати докази. Обвинуваченому інкриміновано ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України в редакції до 24.10.2024.
Нині він утримується у слідчому ізоляторі. Прокурори наполягатимуть у суді на призначенні найсуворішого покарання - довічного позбавлення волі.
