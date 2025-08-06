УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11906 відвідувачів онлайн
Новини Відео Порядки у російській армії
4 669 16

Окупанти катують поплічника струмом: "Крути шарманку этому п#дару, который общак сп#здил". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти катують струмом свого поплічника начебто за крадіжку грошей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що до ніг росіянина "побратими" під'єднали два дроти і і крутять ручку "тапіка" - армійського телефону із низьким електричним струмом низького вольтажу.

Увага! Нецензурна лексика! Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський командир проводить "бойове злагодження" малої штурмової групи: "Ну, че, у#бки будем родину защищать? #бало показал! Чего в штурм идти не хочешь?". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18372) катування (624)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
В "Мірє Животних".
показати весь коментар
06.08.2025 13:51 Відповісти
+15
Як скрепно,так тримати.
показати весь коментар
06.08.2025 13:52 Відповісти
+7
Русский мир рулит....Страна конченных идиотов.
показати весь коментар
06.08.2025 13:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В "Мірє Животних".
показати весь коментар
06.08.2025 13:51 Відповісти
Як скрепно,так тримати.
показати весь коментар
06.08.2025 13:52 Відповісти
Разборкі ...
показати весь коментар
06.08.2025 13:55 Відповісти
Русский мир рулит....Страна конченных идиотов.
показати весь коментар
06.08.2025 13:58 Відповісти


нууу....
не знаю.
щось не чутно як ташку крутять.
та й цей апарат десь 70 вольт видає.
якась постанова....
показати весь коментар
06.08.2025 13:58 Відповісти
Кацапудало вилізло. У телеграмі є безліч справжніх відеофактів щодо катування, зґвалтування та вбивства кацапами своїх же соодатів.
показати весь коментар
06.08.2025 14:04 Відповісти
мені подобається, а тобі?
показати весь коментар
06.08.2025 14:08 Відповісти
общак-святое...
показати весь коментар
06.08.2025 14:07 Відповісти
За гроші кацабня здатна горло собі перегризти!
показати весь коментар
06.08.2025 14:10 Відповісти
Не, а у нас за такое вызвали бы на товарищеский суд?
показати весь коментар
06.08.2025 14:11 Відповісти
(Голосом м. дроздова) - Мір під*расов удівітєлєн!
показати весь коментар
06.08.2025 14:32 Відповісти
Дєди воєвалі))
показати весь коментар
06.08.2025 14:35 Відповісти
Молодці Підтримую. Скрепна гойда.
показати весь коментар
06.08.2025 14:38 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2025 14:48 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2025 15:08 Відповісти
"нЄ будєм ім мЄшать"(с)..
але за наших українців, полонених просто страшно..
показати весь коментар
06.08.2025 15:19 Відповісти
 
 