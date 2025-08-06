Окупанти катують поплічника струмом: "Крути шарманку этому п#дару, который общак сп#здил". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти катують струмом свого поплічника начебто за крадіжку грошей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що до ніг росіянина "побратими" під'єднали два дроти і і крутять ручку "тапіка" - армійського телефону із низьким електричним струмом низького вольтажу.
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Топ коментарі
+18 albert Speer #609680
показати весь коментар06.08.2025 13:51 Відповісти Посилання
+15 Владимир #594971
показати весь коментар06.08.2025 13:52 Відповісти Посилання
+7 юрий лысюк
показати весь коментар06.08.2025 13:58 Відповісти Посилання
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нууу....
не знаю.
щось не чутно як ташку крутять.
та й цей апарат десь 70 вольт видає.
якась постанова....
але за наших українців, полонених просто страшно..