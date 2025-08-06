Окупанти катують поплічника струмом: "Крути шарманку этому п#дару, который общак сп#здил". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти катують струмом свого поплічника начебто за крадіжку грошей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що до ніг росіянина "побратими" під'єднали два дроти і і крутять ручку "тапіка" - армійського телефону із низьким електричним струмом низького вольтажу.

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