Оккупанты пытают соратника током: "Крути шарманку этому п#дару, который общак сп#здил". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты пытают током своего приспешника якобы за кражу денег.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что к ногам россиянина "собратья" подключили два провода и и крутят ручку "тапика" - армейского телефона с низким электрическим током низкого вольтажа.
Внимание! Нецензурная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+8 Владимир #594971
показать весь комментарий06.08.2025 13:52 Ответить Ссылка
+7 albert Speer #609680
показать весь комментарий06.08.2025 13:51 Ответить Ссылка
+3 юрий лысюк
показать весь комментарий06.08.2025 13:58 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нууу....
не знаю.
щось не чутно як ташку крутять.
та й цей апарат десь 70 вольт видає.
якась постанова....