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Новости Видео Порядки в российской армии
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Оккупанты пытают соратника током: "Крути шарманку этому п#дару, который общак сп#здил". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты пытают током своего приспешника якобы за кражу денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что к ногам россиянина "собратья" подключили два провода и и крутят ручку "тапика" - армейского телефона с низким электрическим током низкого вольтажа.

Внимание! Нецензурная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский командир проводит "боевое слаживание" малой штурмовой группы: "Ну, че, у#бки будем родину защищать? #бало показал! Чего в штурм идти не хочешь?". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20221) пытки (859)


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Топ комментарии
+8
Як скрепно,так тримати.
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06.08.2025 13:52 Ответить
+7
В "Мірє Животних".
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06.08.2025 13:51 Ответить
+3
Русский мир рулит....Страна конченных идиотов.
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06.08.2025 13:58 Ответить
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В "Мірє Животних".
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06.08.2025 13:51 Ответить
Як скрепно,так тримати.
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06.08.2025 13:52 Ответить
Разборкі ...
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06.08.2025 13:55 Ответить
Русский мир рулит....Страна конченных идиотов.
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06.08.2025 13:58 Ответить


нууу....
не знаю.
щось не чутно як ташку крутять.
та й цей апарат десь 70 вольт видає.
якась постанова....
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06.08.2025 13:58 Ответить
Кацапудало вилізло. У телеграмі є безліч справжніх відеофактів щодо катування, зґвалтування та вбивства кацапами своїх же соодатів.
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06.08.2025 14:04 Ответить
мені подобається, а тобі?
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06.08.2025 14:08 Ответить
общак-святое...
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06.08.2025 14:07 Ответить
За гроші кацабня здатна горло собі перегризти!
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06.08.2025 14:10 Ответить
Не, а у нас за такое вызвали бы на товарищеский суд?
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06.08.2025 14:11 Ответить
 
 