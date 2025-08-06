Оккупанты пытают соратника током: "Крути шарманку этому п#дару, который общак сп#здил". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты пытают током своего приспешника якобы за кражу денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что к ногам россиянина "собратья" подключили два провода и и крутят ручку "тапика" - армейского телефона с низким электрическим током низкого вольтажа.

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