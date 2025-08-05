Российский командир проводит "боевое слаживание" малой штурмовой группы: "Ну, че, у#бки будем родину защищать? #бало показал! Чего в штурм идти не хочешь?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российских командир избивает своих подчиненных, заставляя идти на мясной штурм "родину защищать".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно трех оккупантов, которые выстроились перед командиром. Тот бьет их и нецензурно ругает.

Внимание! Ненормативная лексика!

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