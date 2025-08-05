Российский командир проводит "боевое слаживание" малой штурмовой группы: "Ну, че, у#бки будем родину защищать? #бало показал! Чего в штурм идти не хочешь?". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российских командир избивает своих подчиненных, заставляя идти на мясной штурм "родину защищать".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно трех оккупантов, которые выстроились перед командиром. Тот бьет их и нецензурно ругает.
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+25 Ihor Ihor #577453
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+24 мыкола дрон
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+20 Яр Холодний
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Вони контрактники, отримали гроші а робити не хочуть. Правильно їх пи***ть.
У кацапів родіна-*****
Зелені, голубі чи помаранчеві?!
Та я знаю точно що саме ти одразу після війни побіжиш брататися з людожерами.
А він їх ненавидить, як і повинна це робити людина, а не гнида кацапська.
Такого не буває щоб - взяв 2 млн бабла , а далі - нє хачу іті на штурм . Так а навіщо ж тоді ти гроші брав ? Взяв то вже прийдеться - йти .
І нічого - у них в головах ці взаємовиключні тези спокійно співіснують.
Я навпаки, підтримую хорошого сержанта.