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Новости Видео Порядки в российской армии
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Российский командир проводит "боевое слаживание" малой штурмовой группы: "Ну, че, у#бки будем родину защищать? #бало показал! Чего в штурм идти не хочешь?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российских командир избивает своих подчиненных, заставляя идти на мясной штурм "родину защищать".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно трех оккупантов, которые выстроились перед командиром. Тот бьет их и нецензурно ругает.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты бьют палкой своего соратника: "Ты, бл#дь, гнида #баная! Вот что бывает с терпилами, которые жалуются в прокуратуру, нах#й". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20212) избиение (9847) издевательство (166)


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Топ комментарии
+25
Ухилянти, дивіться уважно. Це ваше майбутнє, якщо кацапи окупують Україну.. Не бажаєте захищати свою країну, то будете "захищати" кацапстан під примусом вузьколобого єфрейтора із Сисрані.
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05.08.2025 10:07 Ответить
+24
а у ціх ушльопків є автомат,щоб підстрелити свого дятла,чи в них духовна скрєпа в сраці
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05.08.2025 10:05 Ответить
+20
Я-б, за подібне, вночі гранату-б, "закотив", цьому "атцу-камандиру", прямо в бліндаж... В Афгані такі випадки були, навіть з-за менших приводів.... Правда, там були українці, а не "безмовне російське бидло"...
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05.08.2025 10:06 Ответить
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а у ціх ушльопків є автомат,щоб підстрелити свого дятла,чи в них духовна скрєпа в сраці
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05.08.2025 10:05 Ответить
Цеж терпіли лаптьожні, максимум самі застреляться.
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05.08.2025 10:11 Ответить
Хто їм дасть зброю? Везуть як кролів чи етапують до передової і лише там видають зброю і показують напрям руху.
Вони контрактники, отримали гроші а робити не хочуть. Правильно їх пи***ть.
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05.08.2025 12:12 Ответить
Я-б, за подібне, вночі гранату-б, "закотив", цьому "атцу-камандиру", прямо в бліндаж... В Афгані такі випадки були, навіть з-за менших приводів.... Правда, там були українці, а не "безмовне російське бидло"...
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05.08.2025 10:06 Ответить
В Сколе одного такого сапера похоронили отец салютом командовал а он через три месяца живой явился.Оказалось что четыре дедушки старшине в палатку под раскладушку три килограмма динамита заложили а тот то ли не пришел то ли не сработало.В общем полезли дембеля проверять и тут рвануло.Сколевский на шухере стоял его волной одкиноло и он драпанул в горы а потом посчитали куча остатков тел четыре автомата а через месяц местные детхане пожаловались что ваш солдат еду отбирает.Ну его ночью у костра и взяли а тут проблема он погиб,срок службы прошел.Командиры сказали что бы молча домой ехал если не хочет сгнить в дисбате,тот вернулся и еще на могилу сходил выпил за упокой товарищей.
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05.08.2025 10:20 Ответить
Родіну-***** нє любітє?
У кацапів родіна-*****
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05.08.2025 10:06 Ответить
Родіна-уродіна
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05.08.2025 10:08 Ответить
Ухилянти, дивіться уважно. Це ваше майбутнє, якщо кацапи окупують Україну.. Не бажаєте захищати свою країну, то будете "захищати" кацапстан під примусом вузьколобого єфрейтора із Сисрані.
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05.08.2025 10:07 Ответить
Ти вже на передку разом з " зеленою елітою"?
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05.08.2025 10:10 Ответить
Зустрічне питання до дурачка - а твій заправлений Бомбардьє стоїть поруч із літаком Міндіча десь в Любліні? А вікно на кордоні для тебе тримають як для Арахамії? А вілла в Італії чекає на всю твою сім'ю і родичів поряд із віллою Найшашличнішого?
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05.08.2025 10:20 Ответить
Хто тобі ще, дятлу, та трьом обісцянцям, які лайкнули твій висєр, не дає стати до лав ЗСУ?
Зелені, голубі чи помаранчеві?!
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05.08.2025 11:07 Ответить
втроем могли бы замочить не только того *****, но такое не для крепостных
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05.08.2025 10:08 Ответить
єдина втіха, що ці висери свиноматок можливо вже не зможуть плодитися
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05.08.2025 10:09 Ответить
а, ще більше обожнюю, коли кацапи принижують, ґвалтують зі збоченням, а потім вбивають своїх кацапів!
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05.08.2025 10:10 Ответить
Так а чим ти від них відрізняєшся
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05.08.2025 10:21 Ответить
Може тим що у нього в Україні не сидить одне чмо 26 років при владі і тому що він не людожер терпіла який в чужу країну за гроші вбивати поїхав?
Та я знаю точно що саме ти одразу після війни побіжиш брататися з людожерами.
А він їх ненавидить, як і повинна це робити людина, а не гнида кацапська.
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05.08.2025 10:44 Ответить
В принципі - все логічно , гроші треба відпрацьовувати .
Такого не буває щоб - взяв 2 млн бабла , а далі - нє хачу іті на штурм . Так а навіщо ж тоді ти гроші брав ? Взяв то вже прийдеться - йти .
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05.08.2025 10:10 Ответить
Коли беруть гроші в борг то всі чомусь думають про красиве життя а не про те що прийдеться їх віддробляти потом і кров'ю
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05.08.2025 10:26 Ответить
Орки виявились хитросракі. І гроші отримати - і не працювати. Де таке можливо?
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05.08.2025 12:16 Ответить
"родіну защіщать" в Україні.

І нічого - у них в головах ці взаємовиключні тези спокійно співіснують.
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05.08.2025 10:11 Ответить
хйуло сказало "ета тіперь рассосіся" -- у їх порожніх черепних коробках "тумблер" увімкнувся. Йдуть здихати.
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05.08.2025 10:16 Ответить
Кацапи не матюкаються. Кацапи матом балакають. Піп гундяй поки не каже, що лапотне бидло - богом вибраний нарід. Тому що розуміє, що в кацапів головний не Бог, а Люцифер. І звати його - *****.
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05.08.2025 10:18 Ответить
Більше за всіх ненавидять кацапів самі кацапи.
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05.08.2025 10:18 Ответить
Підар обзиває підарів підарами
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05.08.2025 10:23 Ответить
Яку воро родіну виродок защищає? Саме за гроші приїхало вбивати ще й інших заставляє бо йому зарплату не дадуть. Взяли б да вночі пристрелили того виродка. Все одно їм не довго жити якщо підуть в м'ясний штурм
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05.08.2025 10:23 Ответить
Я,ты,он,она, вместе дружная семья
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05.08.2025 10:23 Ответить
Ну "уйобки" не "уйобки", а Попів Яр окупували
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05.08.2025 10:29 Ответить
но для этого пришлось экономику на военные рельсы переводить!!!такое себе достижение.сша ирак за один месяц нагнул а израиль в иране за три дня все пво вынес. так что нечем кацапам гордиться. эта война против украины - позор на века!
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05.08.2025 11:37 Ответить
замполіти від часів вєлікай атєчєствєннай явно прогресували.
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05.08.2025 10:47 Ответить
Герой, бьет самого дохлого!!!
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05.08.2025 11:23 Ответить
"Хороші" гроші треба відпрацьовувати. Їх ніхто на фронт не гнав - все добровільно.
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05.08.2025 11:37 Ответить
Надо быть от природы редчайшим у&бком (обычным роSSиянином), чтобы имея доступ к боевому оружию, позволить себя так унижать!
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05.08.2025 11:39 Ответить
В мире животных.
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05.08.2025 11:56 Ответить
Кацаботи підтягнулись, стверджують що на кадрах мільйонери, які не хочуть відробляти гроші, а той хто їх лупить справедливий маладєц.
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05.08.2025 12:09 Ответить
Ти що, проти того щоб орк пи*див орка? Не важливо по якій причині.
Я навпаки, підтримую хорошого сержанта.
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05.08.2025 12:20 Ответить
Ах, какой красівий русскій ізик!
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05.08.2025 12:38 Ответить
Зі слів цього "камандіра" ці організми цілком добровільно прийшли заробити "дерев'яних". Але, видко після якоїсь "двіжухи" та розкиданих навколи шматків "таваріщєй" очканули і дали задню. Надивилися "рашей тудей" і іншого гівна, своїх же мізків не має, вирішили "пайті мачіть хахлов". В ітозі мочать їх, свої ж андрофаги. У цих трьох є два варіанти, або ж при першій можливості здатися ВСУ. Або здохнути. Якщо не здадуться, то здохнуть у будь якому випадку, чи то по п'яні цей же їх і заб'є, або від нашого дрона.
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05.08.2025 12:46 Ответить
 
 