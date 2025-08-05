Російський командир проводить "бойове злагодження" малої штурмової групи: "Ну, че, у#бки будем родину защищать? #бало показал! Чего в штурм идти не хочешь?". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російських командир б'є своїх підлеглих, примушуючи йти на м'ясний штурм "родину защищать".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно трьох окупантів, які вишикувалися перед командиром. Той б'є їх та нецензурно сварить.

Увага! Ненормативна лексика!

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