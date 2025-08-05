Російський командир проводить "бойове злагодження" малої штурмової групи: "Ну, че, у#бки будем родину защищать? #бало показал! Чего в штурм идти не хочешь?". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російських командир б'є своїх підлеглих, примушуючи йти на м'ясний штурм "родину защищать".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно трьох окупантів, які вишикувалися перед командиром. Той б'є їх та нецензурно сварить.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+19 мыкола дрон
показати весь коментар05.08.2025 10:05 Відповісти Посилання
+19 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар05.08.2025 10:07 Відповісти Посилання
+15 Яр Холодний
показати весь коментар05.08.2025 10:06 Відповісти Посилання
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У кацапів родіна-*****
Зелені, голубі чи помаранчеві?!
Та я знаю точно що саме ти одразу після війни побіжиш брататися з людожерами.
А він їх ненавидить, як і повинна це робити людина, а не гнида кацапська.
Такого не буває щоб - взяв 2 млн бабла , а далі - нє хачу іті на штурм . Так а навіщо ж тоді ти гроші брав ? Взяв то вже прийдеться - йти .
І нічого - у них в головах ці взаємовиключні тези спокійно співіснують.