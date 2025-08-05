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Новини Відео Порядки у російській армії
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Російський командир проводить "бойове злагодження" малої штурмової групи: "Ну, че, у#бки будем родину защищать? #бало показал! Чего в штурм идти не хочешь?". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російських командир б'є своїх підлеглих, примушуючи йти на м'ясний штурм "родину защищать".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно трьох окупантів, які вишикувалися перед командиром. Той б'є їх та нецензурно сварить.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти б’ють палицею свого поплічника: "Ты, бл#дь, гнида #баная! Вот что бывает с терпилами, которые жалуются в прокуратуру, нах#й". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18363) побиття (984) знущання (114)


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Топ коментарі
+19
а у ціх ушльопків є автомат,щоб підстрелити свого дятла,чи в них духовна скрєпа в сраці
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05.08.2025 10:05 Відповісти
+19
Ухилянти, дивіться уважно. Це ваше майбутнє, якщо кацапи окупують Україну.. Не бажаєте захищати свою країну, то будете "захищати" кацапстан під примусом вузьколобого єфрейтора із Сисрані.
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05.08.2025 10:07 Відповісти
+15
Я-б, за подібне, вночі гранату-б, "закотив", цьому "атцу-камандиру", прямо в бліндаж... В Афгані такі випадки були, навіть з-за менших приводів.... Правда, там були українці, а не "безмовне російське бидло"...
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05.08.2025 10:06 Відповісти
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а у ціх ушльопків є автомат,щоб підстрелити свого дятла,чи в них духовна скрєпа в сраці
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05.08.2025 10:05 Відповісти
Цеж терпіли лаптьожні, максимум самі застреляться.
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05.08.2025 10:11 Відповісти
Я-б, за подібне, вночі гранату-б, "закотив", цьому "атцу-камандиру", прямо в бліндаж... В Афгані такі випадки були, навіть з-за менших приводів.... Правда, там були українці, а не "безмовне російське бидло"...
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05.08.2025 10:06 Відповісти
В Сколе одного такого сапера похоронили отец салютом командовал а он через три месяца живой явился.Оказалось что четыре дедушки старшине в палатку под раскладушку три килограмма динамита заложили а тот то ли не пришел то ли не сработало.В общем полезли дембеля проверять и тут рвануло.Сколевский на шухере стоял его волной одкиноло и он драпанул в горы а потом посчитали куча остатков тел четыре автомата а через месяц местные детхане пожаловались что ваш солдат еду отбирает.Ну его ночью у костра и взяли а тут проблема он погиб,срок службы прошел.Командиры сказали что бы молча домой ехал если не хочет сгнить в дисбате,тот вернулся и еще на могилу сходил выпил за упокой товарищей.
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05.08.2025 10:20 Відповісти
Родіну-***** нє любітє?
У кацапів родіна-*****
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05.08.2025 10:06 Відповісти
Родіна-уродіна
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05.08.2025 10:08 Відповісти
Ухилянти, дивіться уважно. Це ваше майбутнє, якщо кацапи окупують Україну.. Не бажаєте захищати свою країну, то будете "захищати" кацапстан під примусом вузьколобого єфрейтора із Сисрані.
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05.08.2025 10:07 Відповісти
Ти вже на передку разом з " зеленою елітою"?
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05.08.2025 10:10 Відповісти
Зустрічне питання до дурачка - а твій заправлений Бомбардьє стоїть поруч із літаком Міндіча десь в Любліні? А вікно на кордоні для тебе тримають як для Арахамії? А вілла в Італії чекає на всю твою сім'ю і родичів поряд із віллою Найшашличнішого?
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05.08.2025 10:20 Відповісти
Хто тобі ще, дятлу, та трьом обісцянцям, які лайкнули твій висєр, не дає стати до лав ЗСУ?
Зелені, голубі чи помаранчеві?!
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05.08.2025 11:07 Відповісти
втроем могли бы замочить не только того *****, но такое не для крепостных
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05.08.2025 10:08 Відповісти
єдина втіха, що ці висери свиноматок можливо вже не зможуть плодитися
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05.08.2025 10:09 Відповісти
а, ще більше обожнюю, коли кацапи принижують, ґвалтують зі збоченням, а потім вбивають своїх кацапів!
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05.08.2025 10:10 Відповісти
Так а чим ти від них відрізняєшся
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05.08.2025 10:21 Відповісти
Може тим що у нього в Україні не сидить одне чмо 26 років при владі і тому що він не людожер терпіла який в чужу країну за гроші вбивати поїхав?
Та я знаю точно що саме ти одразу після війни побіжиш брататися з людожерами.
А він їх ненавидить, як і повинна це робити людина, а не гнида кацапська.
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05.08.2025 10:44 Відповісти
В принципі - все логічно , гроші треба відпрацьовувати .
Такого не буває щоб - взяв 2 млн бабла , а далі - нє хачу іті на штурм . Так а навіщо ж тоді ти гроші брав ? Взяв то вже прийдеться - йти .
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05.08.2025 10:10 Відповісти
Коли беруть гроші в борг то всі чомусь думають про красиве життя а не про те що прийдеться їх віддробляти потом і кров'ю
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05.08.2025 10:26 Відповісти
"родіну защіщать" в Україні.

І нічого - у них в головах ці взаємовиключні тези спокійно співіснують.
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05.08.2025 10:11 Відповісти
хйуло сказало "ета тіперь рассосіся" -- у їх порожніх черепних коробках "тумблер" увімкнувся. Йдуть здихати.
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05.08.2025 10:16 Відповісти
Кацапи не матюкаються. Кацапи матом балакають. Піп гундяй поки не каже, що лапотне бидло - богом вибраний нарід. Тому що розуміє, що в кацапів головний не Бог, а Люцифер. І звати його - *****.
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05.08.2025 10:18 Відповісти
Більше за всіх ненавидять кацапів самі кацапи.
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05.08.2025 10:18 Відповісти
Підар обзиває підарів підарами
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05.08.2025 10:23 Відповісти
Яку воро родіну виродок защищає? Саме за гроші приїхало вбивати ще й інших заставляє бо йому зарплату не дадуть. Взяли б да вночі пристрелили того виродка. Все одно їм не довго жити якщо підуть в м'ясний штурм
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05.08.2025 10:23 Відповісти
Я,ты,он,она, вместе дружная семья
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05.08.2025 10:23 Відповісти
Ну "уйобки" не "уйобки", а Попів Яр окупували
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05.08.2025 10:29 Відповісти
попив шо?яр?шо это? где это ттакие город или село?как то честно пох на эти бамбаские бабкосела,пускай все до тла там выжигаеться,не жаль абсолютно.
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05.08.2025 11:14 Відповісти
но для этого пришлось экономику на военные рельсы переводить!!!такое себе достижение.сша ирак за один месяц нагнул а израиль в иране за три дня все пво вынес. так что нечем кацапам гордиться. эта война против украины - позор на века!
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05.08.2025 11:37 Відповісти
замполіти від часів вєлікай атєчєствєннай явно прогресували.
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05.08.2025 10:47 Відповісти
Герой, бьет самого дохлого!!!
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05.08.2025 11:23 Відповісти
"Хороші" гроші треба відпрацьовувати. Їх ніхто на фронт не гнав - все добровільно.
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05.08.2025 11:37 Відповісти
Надо быть от природы редчайшим у&бком (обычным роSSиянином), чтобы имея доступ к боевому оружию, позволить себя так унижать!
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05.08.2025 11:39 Відповісти
 
 