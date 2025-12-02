Россиянину "Доктору Зло", пытавшему украинских военнопленных в Мордовии, сообщили о подозрении
В Украине заочно сообщили о подозрении Илье Сорокину – врачу колонии №10 в Мордовии по прозвищу "Доктор Зло", который, по данным журналистского расследования, унижал и пытал украинских военнопленных.
Это опубликовано на сайте Офиса генпрокурора 2 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
За что подозрение
Правоохранители квалифицировали действия оккупанта по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса как "жестокое обращение с военнопленными".
В тексте подозрения говорится: "Сорокин И.А., будучи фельдшером филиала Медицинской части № 10 Медико-санитарной части №13, осуществляя медицинское обслуживание "Исправительной колонии № 10", совершил жестокое обращение с украинскими военнопленными. Такие действия выразились в применении и угрозе применения физического и психологического насилия в отношении военнослужащих сил безопасности и обороны Украины, которые приобрели статус военнопленных и содержались в "Исправительной колонии №10", за факт прохождения ими военной службы в Вооруженных силах Украины и за их участие в сдерживании вооруженной агрессии против Украины".
Преступления против украинцев в колонии
В Офисе генпрокурора привели показания по меньшей мере девяти бывших пленных о насилии со стороны российского медика. В частности, о регулярном применении им электрошокера во время осмотра и других проверок – вместо оказания медицинской помощи.
Ответственность по этой статье – лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
- Напомним, в июле 2025 года "Схемы" опубликовали расследование, где установили личность врача в самой закрытой колонии №10 в Мордовии (РФ), который унижал, пытал и не оказывал надлежащей медицинской помощи украинским военнопленным. Пленники прозвали его между собой "Доктор Зло".
