Новости Пытки пленных в тюрьмах РФ
Россиянину "Доктору Зло", пытавшему украинских военнопленных в Мордовии, сообщили о подозрении

Врач колонии в Мордовии получил подозрение за пытки пленных украинцев

В Украине заочно сообщили о подозрении Илье Сорокину – врачу колонии №10 в Мордовии по прозвищу "Доктор Зло", который, по данным журналистского расследования, унижал и пытал украинских военнопленных.

Это опубликовано на сайте Офиса генпрокурора 2 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

За что подозрение

Правоохранители квалифицировали действия оккупанта по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса как "жестокое обращение с военнопленными". 

В тексте подозрения говорится: "Сорокин И.А., будучи фельдшером филиала Медицинской части № 10 Медико-санитарной части №13, осуществляя медицинское обслуживание "Исправительной колонии № 10", совершил жестокое обращение с украинскими военнопленными. Такие действия выразились в применении и угрозе применения физического и психологического насилия в отношении военнослужащих сил безопасности и обороны Украины, которые приобрели статус военнопленных и содержались в "Исправительной колонии №10", за факт прохождения ими военной службы в Вооруженных силах Украины и за их участие в сдерживании вооруженной агрессии против Украины".

Преступления против украинцев в колонии

В Офисе генпрокурора привели показания по меньшей мере девяти бывших пленных о насилии со стороны российского медика. В частности, о регулярном применении им электрошокера во время осмотра и других проверок – вместо оказания медицинской помощи.

Ответственность по этой статье – лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

  • Напомним, в июле 2025 года "Схемы" опубликовали расследование, где установили личность врача в самой закрытой колонии №10 в Мордовии (РФ), который унижал, пытал и не оказывал надлежащей медицинской помощи украинским военнопленным. Пленники прозвали его между собой "Доктор Зло".

военнопленные (1224) пытки (886) СБУ (20658) подозрение (606) Офис Генпрокурора (2817)
На дегенерата охлобистіна схожий. І халатик як в дебільному телесеріалі, і вираз *****
02.12.2025 20:40 Ответить
Усіх людей на цьому фото слід закатувати до смерті. Якщо припустити, що це його найближчі родичі.
02.12.2025 20:42 Ответить
какой вы злой !

можна ж просто "переїхати" самокатом

.
02.12.2025 21:12 Ответить
К пидозре нужно время давать на явку с повиной, скажем. 5 дней. А вообще, если сказали а то и б говорите -- найти его не трудно, охраны у него нет и тд.
02.12.2025 20:49 Ответить
Задоначу на самокат! ❤️🖤💙💛
02.12.2025 20:50 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
02.12.2025 20:54 Ответить
 
 