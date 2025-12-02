Росіянину "Доктору Зло", який катував українських військовополонених у Мордовії, повідомили про підозру
В Україні заочно повідомили про підозру Іллі Сорокіну – лікарю колонії №10 у Мордовії на прізвисько "Доктор Зло", який, за даними журналістського розслідування, принижував і катував українських військовополонених.
Це опубліковано на сайті Офісу генпрокурора 2 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
За що підозра
Правоохоронці кваліфікували дії окупанта за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу як "жорстоке поводження з військовополоненими".
У тексті підозри йдеться: "Сорокін І.А., будучи фельдшером філіалу Медичної частини № 10 Медико-санітарної частини № 13, здійснюючи медичне обслуговування "Виправної колонії № 10", вчинив жорстоке поводження з українськими військовополоненими. Такі дії виразились у застосуванні та погрозі застосування фізичного та психологічного насильств відносно військовослужбовців сил безпеки та оборони України, які набули статусу військовополонених та утримувалися у "Виправній колонії № 10", за факт проходження ними військової служби в Збройних Силах України та за їх участь у стримуванні збройної агресії проти України".
Злочини проти українців у колонії
В Офісі генпрокурора навели свідчення щонайменше дев'яти колишніх бранців про насилля з боку російського медика. Зокрема, про регулярне застосування ним електрошокера під час огляду та інших перевірок – замість надання медичної допомоги.
Відповідальність за цією статтею – позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
- Нагадаємо, у липні 2025 року "Схеми" опублікували розслідування, де встановили особу лікаря у найзакритішій колонії №10 у Мордовії (РФ), який принижував, катував та не надавав належної медичної допомоги українським військовополоненим. Бранці прозвали його між собою "Доктор Зло".
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можна ж просто "переїхати" самокатом
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Ну хоча б по причині що тут на них полюють як на скотину)))
в тебе картки банківські працюють? які до мене питання?
кожен своє робить? чи я все повинен робити?