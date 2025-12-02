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Новини Катування полонених у в’язницях РФ
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Росіянину "Доктору Зло", який катував українських військовополонених у Мордовії, повідомили про підозру

Лікар колонії в Мордовії отримав підозру за катування полонених українців

В Україні заочно повідомили про підозру Іллі Сорокіну – лікарю колонії №10 у Мордовії на прізвисько "Доктор Зло", який, за даними журналістського розслідування, принижував і катував українських військовополонених.

Це опубліковано на сайті Офісу генпрокурора 2 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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За що підозра

Правоохоронці кваліфікували дії окупанта за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу як "жорстоке поводження з військовополоненими". 

У тексті підозри йдеться: "Сорокін І.А., будучи фельдшером філіалу Медичної частини № 10 Медико-санітарної частини № 13, здійснюючи медичне обслуговування "Виправної колонії № 10", вчинив жорстоке поводження з українськими військовополоненими. Такі дії виразились у застосуванні та погрозі застосування фізичного та психологічного насильств відносно військовослужбовців сил безпеки та оборони України, які набули статусу військовополонених та утримувалися у "Виправній колонії № 10", за факт проходження ними військової служби в Збройних Силах України та за їх участь у стримуванні збройної агресії проти України".

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Злочини проти українців у колонії

В Офісі генпрокурора навели свідчення щонайменше дев'яти колишніх бранців про насилля з боку російського медика. Зокрема, про регулярне застосування ним електрошокера під час огляду та інших перевірок – замість надання медичної допомоги.

Відповідальність за цією статтею – позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

  • Нагадаємо, у липні 2025 року "Схеми" опублікували розслідування, де встановили особу лікаря у найзакритішій колонії №10 у Мордовії (РФ), який принижував, катував та не надавав належної медичної допомоги українським військовополоненим. Бранці прозвали його між собою "Доктор Зло".

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Автор: 

військовополонені (1150) катування (707) СБУ (13961) підозра (1019) Офіс Генпрокурора (3928)
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Топ коментарі
+13
На дегенерата охлобистіна схожий. І халатик як в дебільному телесеріалі, і вираз *****
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02.12.2025 20:40 Відповісти
+6
Усіх людей на цьому фото слід закатувати до смерті. Якщо припустити, що це його найближчі родичі.
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02.12.2025 20:42 Відповісти
+4
ТАКИМ "підозра" повинна оголошуваться посеред лісу мордовського, з гранатою в руці, запхнутій в штани... Садисти самі страшно бояться насильства, яке застосовується стосовно їх самих...
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02.12.2025 22:42 Відповісти
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На дегенерата охлобистіна схожий. І халатик як в дебільному телесеріалі, і вираз *****
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02.12.2025 20:40 Відповісти
Усіх людей на цьому фото слід закатувати до смерті. Якщо припустити, що це його найближчі родичі.
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02.12.2025 20:42 Відповісти
какой вы злой !

можна ж просто "переїхати" самокатом

.
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02.12.2025 21:12 Відповісти
Мне очень за себя стыдно. Наверное 😂
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02.12.2025 21:22 Відповісти
дякую, але чісто по-чєловєчєскі я Вас розумію, що треба їздити по уродах довго і мучітєльно

.
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02.12.2025 21:40 Відповісти
К пидозре нужно время давать на явку с повиной, скажем. 5 дней. А вообще, если сказали а то и б говорите -- найти его не трудно, охраны у него нет и тд.
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02.12.2025 20:49 Відповісти
вони тільки на бумазі здатні карати
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03.12.2025 07:32 Відповісти
Задоначу на самокат! ❤️🖤💙💛
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02.12.2025 20:50 Відповісти
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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02.12.2025 20:54 Відповісти
та пофіг на кацапські рожі.Вони усі мають здохнути.
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02.12.2025 21:32 Відповісти
Самокат ?...
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02.12.2025 21:50 Відповісти
Нічого випускати цих тварюк у зовнійній світ.
Ну хоча б по причині що тут на них полюють як на скотину)))
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02.12.2025 22:00 Відповісти
В гості до сім'ї треба навідатися...
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02.12.2025 22:29 Відповісти
ТАКИМ "підозра" повинна оголошуваться посеред лісу мордовського, з гранатою в руці, запхнутій в штани... Садисти самі страшно бояться насильства, яке застосовується стосовно їх самих...
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02.12.2025 22:42 Відповісти
ну навіть дермака не прибаранили за 6 років
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03.12.2025 07:30 Відповісти
Хто ТОБЫ це зробить заважаэ? Вызьми та "прибарань"...
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03.12.2025 07:33 Відповісти
мені не платять за державну безпеку зп
в тебе картки банківські працюють? які до мене питання?
кожен своє робить? чи я все повинен робити?
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03.12.2025 07:46 Відповісти
Так ти ж (нібито), громадянин України, як і я... Я, наприклад, "робив своє" - що міг... Ще з 2014-го... А де, до 2025-го, був ТИ? І що робив?
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03.12.2025 07:52 Відповісти
 
 