Российская омбудсмен Москалькова заявила о встрече с украинским представителем в Беларуси: обсуждали судьбу пленных

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила якобы о встрече с представителем Офиса украинского Уполномоченного по правам человека на территории Беларуси. Отметила, что в центре внимания были вопросы военнопленных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Москалькова написала в своем телеграм-канале.

Москалькова уточнила, что стороны, мол, обсуждали вопросы, связанные с судьбами военнопленных: возможность воссоединения семей, посещение пленных, организацию передач посылок, а также налаживание обмена письмами между бойцами и их близкими.

В то же время никаких деталей о результатах переговоров российский омбудсмен не предоставила. Украинская сторона пока воздерживается от официальных комментариев.

Напомним, накануне состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. Домой в Украину из российской неволи возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.

Среди освобожденных из плена - бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко и журналисты Дмитрий Хилюк и Марко Калиуш.

