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Новости Возвращение граждан России с территории Украины
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Москалькова попросила Папу Римского Льва XIV помочь в возвращении 30 мирных российских граждан из Украины

Татьяна Москалькова

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила Папе Римскому письмо с просьбой посодействовать в возвращении мирных российских граждан из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание ASTRA.

"Сегодня 30 человек находятся в Сумах. Мы только что разговаривали с Международным комитетом Красного Креста, чтобы они были обеспечены всей необходимой гуманитарной помощью, чтобы они получали питание, соответствующую одежду, медикаменты. И Международный комитет Красного Креста их посещает. О возвращении на Родину ведутся переговоры <...>. Я со своей стороны обратилась к Святому Престолу, в Ватикан, по этому вопросу, направила письмо Льву XIV с просьбой о содействии в возвращении наших граждан, поскольку это противоречит любым нормам и нравственности", - сказала Москалькова журналистам.

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Она также заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и генеральному секретарю ОБСЕ с аналогичной просьбой. По ее словам, они позвонили ей и сказали, что будут разговаривать с Владимиром Зеленским.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV.

Автор: 

Москалькова Татьяна (213) Лев 14 (25)


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Топ комментарии
+17
Влаштує москалькову првернення у тому вигляді, у якому її РФія повернула Україні українську журналістку Вікторію Рощину? У Москалькової ж немає претензій до своїх щодо Рощиної, вірно?
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09.07.2025 17:09 Ответить
+13
О, вылезло чучело пришибленное у ***** своего проси...
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09.07.2025 17:04 Ответить
+12
Заблукали - кацапи?
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09.07.2025 17:05 Ответить
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О, вылезло чучело пришибленное у ***** своего проси...
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09.07.2025 17:04 Ответить
Заблукали - кацапи?
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09.07.2025 17:05 Ответить
"Коваль коня кує, а жаба і собі ногу подає!" (с)
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09.07.2025 17:07 Ответить
п н х москалькова
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09.07.2025 17:07 Ответить
Влаштує москалькову првернення у тому вигляді, у якому її РФія повернула Україні українську журналістку Вікторію Рощину? У Москалькової ж немає претензій до своїх щодо Рощиної, вірно?
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09.07.2025 17:09 Ответить
Тварюки просто вбили нашу журналістку Рощину , а своїх хотять
забрати ?
А хера не бажаєте , вбивці ?
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09.07.2025 17:14 Ответить
і хто ж оті 30 "цивільних"?
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09.07.2025 17:10 Ответить
Так, новина ні про що без "самого цікавого". Що це за туристи?
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09.07.2025 17:14 Ответить
Попи, скоріше всього... Сидять під "підозрою" в колабораціонізмі, і їм строк карячиться......
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09.07.2025 17:15 Ответить
Також цікаве питання: "А вони хочуть повертатися?"
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09.07.2025 17:16 Ответить
як я розумію це залишилися жителі Курщини
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09.07.2025 18:20 Ответить
Що твоі кончені кацапи забули в Сумах ??
Вашу кацапську мразь потрібно гнати звідусіль ,
але якщо вони злочинці , то для них пряма дорога до буцегарні !
Звільніть наших полонених , яким ви дали по 20-ть років нізащо ,
а ми ваших !!
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09.07.2025 17:12 Ответить
Можна подумать - кацапів хтось тримає в Україні... (Якщо вони не полонені чи злочинці...).
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09.07.2025 17:12 Ответить
Саме так. Якась вигадка від самого початку.
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09.07.2025 17:17 Ответить
То петрови і боширови 2.0
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09.07.2025 18:21 Ответить
Тільки в пакетах.
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09.07.2025 17:12 Ответить
поверніть дітей наших, кіднепери срані...
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09.07.2025 17:15 Ответить
Який червоний хрест для кацапів-загарбників,хіба тільки на скотомогильнику .
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09.07.2025 17:22 Ответить
В общем поехали мирные граждане на учения...
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09.07.2025 17:25 Ответить
до папи Лева ця ордлиця звернулася - до ***** звернись
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09.07.2025 17:26 Ответить
Цинічна мразота!😈😈😈😈😈😈
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09.07.2025 17:30 Ответить
..ну а шо ж холопці ***** ще робити? викручується вже як може.. от би їй ще й тих 30тьох вмовити повернутися взад, в лайно кацапське, в Сосссссію-мат-ушку..
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09.07.2025 17:34 Ответить
А хіба тварини можуть звертатися до Святого Престолу?
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09.07.2025 17:35 Ответить
Головне що скаже по цьому поводу начальник відділу рпц фсб кирило
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09.07.2025 17:41 Ответить
Вот нахуэ мне знать об этом?
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09.07.2025 17:39 Ответить
ВидсмлктавсКолькаТищу смоков у пуьинху и сабачек с удицы а то и своей !!!вопрос решон
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09.07.2025 17:41 Ответить
Я позвонил и узнал что вопрос решится если Москалькова отсмокчет и анилингус !!!у ВСЕХ МОНАХОВ!!!НО ПАПУ РИМСКОГО НЕ ТРОГАТЬ!!!
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09.07.2025 17:44 Ответить
ще один доказ того що московія повинна бути зруйнована без жодних але
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09.07.2025 17:56 Ответить
Це воно просить про колаборантів, які сидять по СІЗО???
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09.07.2025 18:15 Ответить
А вони точно хочуть повернутися?
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09.07.2025 18:29 Ответить
москалькова теж ціль.
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09.07.2025 18:41 Ответить
 
 