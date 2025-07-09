Москалькова попросила Папу Римского Льва XIV помочь в возвращении 30 мирных российских граждан из Украины

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила Папе Римскому письмо с просьбой посодействовать в возвращении мирных российских граждан из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание ASTRA.

"Сегодня 30 человек находятся в Сумах. Мы только что разговаривали с Международным комитетом Красного Креста, чтобы они были обеспечены всей необходимой гуманитарной помощью, чтобы они получали питание, соответствующую одежду, медикаменты. И Международный комитет Красного Креста их посещает. О возвращении на Родину ведутся переговоры <...>. Я со своей стороны обратилась к Святому Престолу, в Ватикан, по этому вопросу, направила письмо Льву XIV с просьбой о содействии в возвращении наших граждан, поскольку это противоречит любым нормам и нравственности", - сказала Москалькова журналистам.

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Она также заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и генеральному секретарю ОБСЕ с аналогичной просьбой. По ее словам, они позвонили ей и сказали, что будут разговаривать с Владимиром Зеленским.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV.