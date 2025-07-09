Москалькова попросила Папу Римського Лева XIV допомогти у поверненні 30 цивільних російських громадян з України

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова надіслала Папі Римському листа з проханням посприяти у поверненні мирних російських громадян з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання ASTRA

"Сьогодні 30 людей перебувають у Сумах. Ми щойно розмовляли з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, щоб вони були забезпечені всією необхідною гуманітарною допомогою, щоб вони отримували харчування, відповідний одяг, медикаменти. І Міжнародний комітет Червоного Хреста їх відвідує. Про повернення на Батьківщину ведуться переговори <…>. Я зі свого боку звернулася до Святого Престолу до Ватикану з цього питання, надіслала листа Леву XIV з проханням про сприяння в поверненні наших громадян, оскільки це суперечить будь-яким нормам і моральності", - сказала Москалькова журналістам.

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Вона також заявила, що звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини та генерального секретаря ОБСЄ з аналогічним проханням. За її словами, вони зателефонували їй і сказали, що розмовлятимуть із Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV.