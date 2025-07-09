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Новини Повернення громадян Росії з території України
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Москалькова попросила Папу Римського Лева XIV допомогти у поверненні 30 цивільних російських громадян з України

Тетяна Москалькова

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова надіслала Папі Римському листа з проханням посприяти у поверненні мирних російських громадян з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  російське видання ASTRA

"Сьогодні 30 людей перебувають у Сумах. Ми щойно розмовляли з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, щоб вони були забезпечені всією необхідною гуманітарною допомогою, щоб вони отримували харчування, відповідний одяг, медикаменти. І Міжнародний комітет Червоного Хреста їх відвідує. Про повернення на Батьківщину ведуться переговори <…>. Я зі свого боку звернулася до Святого Престолу до Ватикану з цього питання, надіслала листа Леву XIV з проханням про сприяння в поверненні наших громадян, оскільки це суперечить будь-яким нормам і моральності", - сказала Москалькова журналістам.

Також дивіться: Москалькова заявила, що українські військові "ділились останнім" із жителями Курської області РФ. ВIДЕО

Вона також заявила, що звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини та генерального секретаря ОБСЄ з аналогічним проханням. За її словами, вони зателефонували їй і сказали, що розмовлятимуть із Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським  Левом XIV.

Автор: 

Москалькова Тетяна (205) Папа Римський Лев 14 (25)


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Топ коментарі
+17
Влаштує москалькову првернення у тому вигляді, у якому її РФія повернула Україні українську журналістку Вікторію Рощину? У Москалькової ж немає претензій до своїх щодо Рощиної, вірно?
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09.07.2025 17:09 Відповісти
+13
О, вылезло чучело пришибленное у ***** своего проси...
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09.07.2025 17:04 Відповісти
+12
Заблукали - кацапи?
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09.07.2025 17:05 Відповісти
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О, вылезло чучело пришибленное у ***** своего проси...
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09.07.2025 17:04 Відповісти
Заблукали - кацапи?
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09.07.2025 17:05 Відповісти
"Коваль коня кує, а жаба і собі ногу подає!" (с)
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09.07.2025 17:07 Відповісти
п н х москалькова
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09.07.2025 17:07 Відповісти
Влаштує москалькову првернення у тому вигляді, у якому її РФія повернула Україні українську журналістку Вікторію Рощину? У Москалькової ж немає претензій до своїх щодо Рощиної, вірно?
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09.07.2025 17:09 Відповісти
Тварюки просто вбили нашу журналістку Рощину , а своїх хотять
забрати ?
А хера не бажаєте , вбивці ?
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09.07.2025 17:14 Відповісти
і хто ж оті 30 "цивільних"?
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09.07.2025 17:10 Відповісти
Так, новина ні про що без "самого цікавого". Що це за туристи?
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09.07.2025 17:14 Відповісти
Попи, скоріше всього... Сидять під "підозрою" в колабораціонізмі, і їм строк карячиться......
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09.07.2025 17:15 Відповісти
Також цікаве питання: "А вони хочуть повертатися?"
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09.07.2025 17:16 Відповісти
як я розумію це залишилися жителі Курщини
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09.07.2025 18:20 Відповісти
Що твоі кончені кацапи забули в Сумах ??
Вашу кацапську мразь потрібно гнати звідусіль ,
але якщо вони злочинці , то для них пряма дорога до буцегарні !
Звільніть наших полонених , яким ви дали по 20-ть років нізащо ,
а ми ваших !!
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09.07.2025 17:12 Відповісти
Можна подумать - кацапів хтось тримає в Україні... (Якщо вони не полонені чи злочинці...).
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09.07.2025 17:12 Відповісти
Саме так. Якась вигадка від самого початку.
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09.07.2025 17:17 Відповісти
То петрови і боширови 2.0
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09.07.2025 18:21 Відповісти
Тільки в пакетах.
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09.07.2025 17:12 Відповісти
поверніть дітей наших, кіднепери срані...
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09.07.2025 17:15 Відповісти
Який червоний хрест для кацапів-загарбників,хіба тільки на скотомогильнику .
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09.07.2025 17:22 Відповісти
В общем поехали мирные граждане на учения...
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09.07.2025 17:25 Відповісти
до папи Лева ця ордлиця звернулася - до ***** звернись
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09.07.2025 17:26 Відповісти
Цинічна мразота!😈😈😈😈😈😈
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09.07.2025 17:30 Відповісти
..ну а шо ж холопці ***** ще робити? викручується вже як може.. от би їй ще й тих 30тьох вмовити повернутися взад, в лайно кацапське, в Сосссссію-мат-ушку..
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09.07.2025 17:34 Відповісти
А хіба тварини можуть звертатися до Святого Престолу?
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09.07.2025 17:35 Відповісти
Головне що скаже по цьому поводу начальник відділу рпц фсб кирило
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09.07.2025 17:41 Відповісти
Вот нахуэ мне знать об этом?
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09.07.2025 17:39 Відповісти
ВидсмлктавсКолькаТищу смоков у пуьинху и сабачек с удицы а то и своей !!!вопрос решон
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09.07.2025 17:41 Відповісти
Я позвонил и узнал что вопрос решится если Москалькова отсмокчет и анилингус !!!у ВСЕХ МОНАХОВ!!!НО ПАПУ РИМСКОГО НЕ ТРОГАТЬ!!!
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09.07.2025 17:44 Відповісти
ще один доказ того що московія повинна бути зруйнована без жодних але
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09.07.2025 17:56 Відповісти
Це воно просить про колаборантів, які сидять по СІЗО???
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09.07.2025 18:15 Відповісти
А вони точно хочуть повернутися?
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09.07.2025 18:29 Відповісти
москалькова теж ціль.
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09.07.2025 18:41 Відповісти
 
 