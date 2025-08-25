Російська омбудсменка Москалькова заявила про зустріч з українським представником в Білорусі: обговорювали долю полонених

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова повідомила начебто про зустріч із представником Офісу українського Уповноваженого з прав людини на території Білорусі. Наголосила, що в центрі уваги були питання військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Москалькова написала в своєму телеграм-каналі.

Москалькова уточнила, що сторони, мовляв, обговорювали питання, пов’язані з долями військовополонених: можливість возз’єднання сімей, відвідування полонених, організацію передач посилок, а також налагодження обміну листами між бійцями та їхніми близькими.

Водночас жодних деталей про результати переговорів російська омбудсменка не надала. Українська сторона наразі утримується від офіційних коментарів.

Нагадаємо, напередодні, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому в Україну з російської неволі повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Серед звільнених з полону - колишній мер Херсону Володимир Миколаєнко та журналісти Дмитро Хилюк та Марко Каліуш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Москалькова попросила Папу Римського Лева XIV допомогти у поверненні 30 цивільних російських громадян з України