У Росії кажуть, що учасники "СВО" не можуть бути військовополоненими, бо війни немає, - Лубінець

Представники РФ кажуть, що всі, хто воює проти України на боці РФ не можуть бути військовополоненими, бо нібито не було оголошено війну.

Про це в ефірі телемарафону заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Зустріч з Москальковою

"У нас вчора відбулася зустріч фізична, коли я зміг обговорити з Москальковою конкретні речі. За попередніми нашими домовленостями, вчора ми остаточно досягли результатів. Ми передали 2 тис. посилок для українських військовополонених.

Це посилки, які містять теплі речі, ліки, додаткові речі, яких потребують наші хлопці та дівчата у російському полоні.

Друге: ми обмінялися списками осіб, зниклих безвісти. Домовилися проводити системно процедуру пошуку, верифікації.

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Третє: окремо обговорили та обмінялися списками важкопоранених та важкохворих військовополонених.

Четверте. Це окреме і найбільше, по чому ми витрачали час - намагання досягнути однакового ставлення до цивільних громадян", - пояснив він.

Дотримання Женевських конвенцій

Лубінець зазначив, що РФ зобов'язана виконувати Женевські конвенції, а саме не затримувати свавільно цивільних громадян України, перетворюючи їх на цивільних заручників. Терміново допустити, як до цивільних, так і до військовополонених представників міжнародного комітету Червоного хреста. Та найголовніше - почати процедуру повернення цивільних громадян на територію України.

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Також омбудсмен заявив, що є багато юридичних моментів, за якими РФ намагається уникнути виконання Женевських конвенцій.

"Наприклад, вони неодноразово піднімають питання, що у них немає війни, що не оголошена війна проти України, що це "спеціальна військова операція", а отже всі, хто воює у рамках спеціальної військової операції, – взагалі не військовополонені. І таке лунало", - сказав він.

Україна, за словами Лубінця, не раз показувала на юридичних моментах, що не може бути подвійного трактування. Тобто якщо проводиться процедура обміну військовополоненими, то автоматично росіяни визнають, що українці для них - військовополонені, комбатанти.

"Отже, тоді автоматично всі права військовополонених мають бути захищені у рамках міжнародного гуманітарного права", - пояснив він.

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