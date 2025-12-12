Екстрадиція підозрюваного у підриві "Північних потоків" Кузнєцова: Україна одразу почала роботу з Німеччиною, - Лубінець

Офіс омбудсмана робить все, щоб умови утримання підозрюваного у підриві "Північних потоків" Сергія Кузнєцова у Німеччині були справедливими.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Що каже омбудсман?

За словами Лубінця, він надіслав низку офіційних звернень щодо забезпечення належних умов його тримання - доступу до медичної допомоги, урахування особливостей харчування, реалізації права на зв’язок із родиною та на ефективний юридичний захист.

Листи направили до МЗС України, Мін'юсту Італії, віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно, омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі, Національного гаранта прав осіб, позбавлених особистої свободи Італії.

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"МЗС України надало мені розгорнуту відповідь. За інформацією міністерства, консульські посадові особи Генконсульства України в Мілані неодноразово відвідували Сергія Кузнєцова для контролю умов його тримання під вартою.

Після оголошення ним голодування консул 5 листопада зустрівся із Сергієм у СІЗО міста Феррара.

Зі слів Сергія, його стан був задовільним, він підтримував контакт з адвокатом і дружиною, а також зазначив, що адміністрація слідчого ізолятора вживає заходів у межах правил внутрішнього розпорядку установи для задоволення його потреб, зокрема щодо його харчування, перебування в окремій камері, збільшення годин для спілкування з дружиною та припинення інформаційної ізоляції", - каже омбудсмен.

11 листопада Кузнєцов припинив голодування, бо його вимоги щодо умов утримання виконали.

Німеччина

Після рішення про екстрадицію Кузнєцова до Німеччини Офіс омбудсмена одразу розпочав роботу із німецькими інституціями, каже Лубінець.

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"Ми підготували звернення до правозахисних організацій та профільних структур у Німеччині, щоб гарантувати дотримання прав Сергія вже після його прибуття до ФРН: належні умови тримання, доступ до медичної допомоги та можливості спілкування з родиною та адвокатами.

Мій Представник з міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Михайло Спасов провів окрему розмову з директоркою Німецького інституту з прав людини під час спільних заходів у Брюсселі, щоб забезпечити підтримку з їхнього боку. Ми також направили офіційний лист до Німецького інституту з прав людини з викладенням релевантних обставин справи для належного реагування з боку німецької сторони, а також до Генерального прокурора Німеччини.

Подальша взаємодія з іншими компетентними органами та правозахисними інституціями Німеччини координується нами разом із МЗС України. Ці звернення містять ключові обставини справи, акцент на дотриманні міжнародних стандартів прав людини та прохання забезпечити системний моніторинг умов тримання Сергія після його прибуття до німецької в’язниці", - розповів Лубінець.

Також у Німеччині є представник Лубінця Андрій Ілін, який також буде залучений до роботи над цією справою.

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"Я підтримую регулярний контакт із родиною Сергія Кузнєцова та його адвокатами. Це дозволяє оперативно реагувати на будь-які потенційні порушення його прав.

Я також постійно взаємодію з дипломатичними установами України, німецькими партнерами та правозахисними інституціями щодо гарантування дотримання всіх стандартів прав людини, презумпції невинуватості та норм міжнародного гуманітарного права під час перебування Сергія в Німеччині.

Для мене це питання особистої відповідальності - зробити все, щоб умови його тримання були справедливими, прозорими та відповідали міжнародним стандартам", - підсумував він.

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Підрив "Північних потоків"

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