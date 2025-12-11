Умови утримання підозрюваного у підриві "Північних потоків" Кузнєцова в Німеччині близькі до катування, - адвокат
Захист Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", сьогодні подасть скаргу до прокуратури Німеччини щодо неналежних умов його утримання.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав адвокат Микола Катеринчук.
"Прокурор на суді заявив, що вони врахують його особливості по харчуванню. Але цього не сталося… Стан здоровʼя Сергія погіршився. Йому так само не дають потрібної їжі.
А те, що приносять, просто кидають на підлогу в камеру. Він відмовляється їсти, пояснюючи, що прокурор обіцяв змінити харчування", - розповів захисник.
За словами Катеринчука, Кузнєцов ще більше схуд, а ставлення німецьких тюремників до нього дуже погане.
"Вони йому кричать, що він має спілкуватися з ними німецькою. Він говорить англійською, то вони починають нервувати. Обзивають. Душ - шість хвилин й не більше: одразу виключають воду.
Хоча тюремники поляки чи румуни ставляться нормально, з повагою. Сергій говорить: коли він сидів із терористами в Італії - це був чотиризірковий готель у порівнянні з нинішніми умовами", - додав адвокат.
Захисники, які вже ознайомилися із матеріалами справи кажуть, що це наслідок того, що немає доказів вини чи причетності Сергія до підриву "Північного потоку".
"Тому, напевно, німці намагаються через таке ставлення зламати його, щоб він себе оговорив. Але цього не вийде. Ми візьмемо все на контроль й публічно порушуватимемо це питання, зокрема у Європарламенті.
Також звертатимемося до німецьких політиків, щоб вони відреагували на нестерпні умови його утримання, які можна назвати близькими до катування", - наголосив він.
Катеринчук розповів, що німецькі адвокати перерахували 200 євро, щоб Кузнєцов міг собі щось купити, але тюремники не дали можливості скористатися цими грошима.
"Також не було дозволу на дзвінки. Був повний вакуум, поки не зʼявилися (німецькі. - Ред.) адвокати. До 10 грудня ми не знали, що з ним відбувається, в якому він взагалі стані", - підсумував він.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль