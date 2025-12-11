Умови утримання підозрюваного у підриві "Північних потоків" Кузнєцова в Німеччині близькі до катування, - адвокат

Захист Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", сьогодні подасть скаргу до прокуратури Німеччини щодо неналежних умов його утримання.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав адвокат Микола Катеринчук.

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"Прокурор на суді заявив, що вони врахують його особливості по харчуванню. Але цього не сталося… Стан здоровʼя Сергія погіршився. Йому так само не дають потрібної їжі.

А те, що приносять, просто кидають на підлогу в камеру. Він відмовляється їсти, пояснюючи, що прокурор обіцяв змінити харчування", - розповів захисник.

За словами Катеринчука, Кузнєцов ще більше схуд, а ставлення німецьких тюремників до нього дуже погане.

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"Вони йому кричать, що він має спілкуватися з ними німецькою. Він говорить англійською, то вони починають нервувати. Обзивають. Душ - шість хвилин й не більше: одразу виключають воду.

Хоча тюремники поляки чи румуни ставляться нормально, з повагою. Сергій говорить: коли він сидів із терористами в Італії - це був чотиризірковий готель у порівнянні з нинішніми умовами", - додав адвокат.

Захисники, які вже ознайомилися із матеріалами справи кажуть, що це наслідок того, що немає доказів вини чи причетності Сергія до підриву "Північного потоку".

"Тому, напевно, німці намагаються через таке ставлення зламати його, щоб він себе оговорив. Але цього не вийде. Ми візьмемо все на контроль й публічно порушуватимемо це питання, зокрема у Європарламенті.

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Також звертатимемося до німецьких політиків, щоб вони відреагували на нестерпні умови його утримання, які можна назвати близькими до катування", - наголосив він.

Катеринчук розповів, що німецькі адвокати перерахували 200 євро, щоб Кузнєцов міг собі щось купити, але тюремники не дали можливості скористатися цими грошима.

"Також не було дозволу на дзвінки. Був повний вакуум, поки не зʼявилися (німецькі. - Ред.) адвокати. До 10 грудня ми не знали, що з ним відбувається, в якому він взагалі стані", - підсумував він.

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Підрив "Північних потоків"

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