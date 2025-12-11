Условия содержания подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова в Германии близки к пыткам, - адвокат
Защита Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", сегодня подаст жалобу в прокуратуру Германии о ненадлежащих условиях его содержания.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал адвокат Николай Катеринчук.
"Прокурор на суде заявил, что они учтут его особенности по питанию. Но этого не произошло... Состояние здоровья Сергея ухудшилось. Ему по-прежнему не дают нужной еды.
А то, что приносят, просто бросают на пол в камеру. Он отказывается есть, объясняя, что прокурор обещал изменить питание", - рассказал защитник.
По словам Катеринчука, Кузнецов еще больше похудел, а отношение немецких тюремщиков к нему очень плохое.
"Они ему кричат, что он должен общаться с ними на немецком. Он говорит на английском, то они начинают нервничать. Обзывают. Душ - шесть минут и не больше: сразу выключают воду.
Хотя тюремщики поляки или румыны относятся нормально, с уважением. Сергей говорит: когда он сидел с террористами в Италии - это был четырехзвездочный отель по сравнению с нынешними условиями", - добавил адвокат.
Защитники, которые уже ознакомились с материалами дела, говорят, что это следствие того, что нет доказательств вины или причастности Сергея к подрыву "Северного потока".
"Поэтому, наверное, немцы пытаются через такое отношение сломить его, чтобы он себя оговорил. Но этого не получится. Мы возьмем все под контроль и будем публично поднимать этот вопрос, в частности в Европарламенте.
Также будем обращаться к немецким политикам, чтобы они отреагировали на невыносимые условия его содержания, которые можно назвать близкими к пыткам", - подчеркнул он.
Катеринчук рассказал, что немецкие адвокаты перечислили 200 евро, чтобы Кузнецов мог себе что-то купить, но тюремщики не дали возможности воспользоваться этими деньгами.
"Также не было разрешения на звонки. Был полный вакуум, пока не появились (немецкие. - Ред.) адвокаты. До 10 декабря мы не знали, что с ним происходит, в каком он вообще состоянии", - подытожил он.
Подрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
Що показала ця війна?
Вона показала, що ніхто і ніколи ні за кого не буде заступатися по справжньому. Тому треба не красти як божевільним, а укріплюватись з кожною заробленою копійкою, а тих хто краде карати на оеальні терміни без жодних можливостей скорочення термінів і тим більше застав. А також конфісковувати все майно до десятого кодіна, розшукуючі його по всьому світу, знадячи і повертаючі награбоване в бюджет країни в якої це падло накрало.
Якщо повернуте все награбоване від кучми-пінчука до зеленського-міндіча, за весь цей період України, ми б були Швейцарією. Але безкарність гдид плодить безконтрольно, а вони гірше за вошей що зжирають країну 24/7, дрпомогаючі трампам, кушнірам, ****** в цій ганебній справі.
На рахунок німецької мови - хтось серйнозно думають, що туди ідуть працювати з вищою освітою, щоб спілкуватись по англійстьки? Якби персонал говорив би по англійстьки. то працював би на престижнішій роботі.