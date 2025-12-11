РУС
Условия содержания подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова в Германии близки к пыткам, - адвокат

Как удерживают Кузнецова в Германии: адвокат рассказал

Защита Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", сегодня подаст жалобу в прокуратуру Германии о ненадлежащих условиях его содержания.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал адвокат Николай Катеринчук.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Прокурор на суде заявил, что они учтут его особенности по питанию. Но этого не произошло... Состояние здоровья Сергея ухудшилось. Ему по-прежнему не дают нужной еды.

А то, что приносят, просто бросают на пол в камеру. Он отказывается есть, объясняя, что прокурор обещал изменить питание", - рассказал защитник.

По словам Катеринчука, Кузнецов еще больше похудел, а отношение немецких тюремщиков к нему очень плохое.

Читайте также: Дело подрыва "Северных потоков": Украина не вмешивается, но будет защищать арестованного гражданина

"Они ему кричат, что он должен общаться с ними на немецком. Он говорит на английском, то они начинают нервничать. Обзывают. Душ - шесть минут и не больше: сразу выключают воду.

Хотя тюремщики поляки или румыны относятся нормально, с уважением. Сергей говорит: когда он сидел с террористами в Италии - это был четырехзвездочный отель по сравнению с нынешними условиями", - добавил адвокат.

Защитники, которые уже ознакомились с материалами дела, говорят, что это следствие того, что нет доказательств вины или причастности Сергея к подрыву "Северного потока".

"Поэтому, наверное, немцы пытаются через такое отношение сломить его, чтобы он себя оговорил. Но этого не получится. Мы возьмем все под контроль и будем публично поднимать этот вопрос, в частности в Европарламенте.

Читайте также: Сикорский объяснил Сийярто, почему Польша защищает подозреваемого по делу "Северных потоков": Подрыв инфраструктуры агрессора – это самооборона

Также будем обращаться к немецким политикам, чтобы они отреагировали на невыносимые условия его содержания, которые можно назвать близкими к пыткам", - подчеркнул он.

Катеринчук рассказал, что немецкие адвокаты перечислили 200 евро, чтобы Кузнецов мог себе что-то купить, но тюремщики не дали возможности воспользоваться этими деньгами.

"Также не было разрешения на звонки. Был полный вакуум, пока не появились (немецкие. - Ред.) адвокаты. До 10 декабря мы не знали, что с ним происходит, в каком он вообще состоянии", - подытожил он.

Читайте: В Мерца заявили, что справятся с политическим давлением по поводу "украинского следа" в деле о "Северном потоке", - WSJ

Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.

Читайте: Немецкие следователи считают, что диверсию на "Северном потоке" в 2022 году совершили семеро украинцев под руководством Залужного, - WSJ

Топ комментарии
+9
Значить, хтось дав команду "пресувати". Тюремники мвйже ніколи не роблять такого за власної ініціативи. Розкопати того "хтося" з московії - справа честі для німецьких адвокатів.
11.12.2025 13:00 Ответить
+5
Мразі!
11.12.2025 12:50 Ответить
+5
Ні, щоб курву Меркель питати ні підвалі, нахіба їй всерлись ті північні потоки та закриття всіх АЕС на Німеччині, катують українця.
11.12.2025 13:03 Ответить
Мразі!
11.12.2025 12:50 Ответить
"Гідні" нащадки гітлерівських концтабірних вертухаїв.
11.12.2025 13:29 Ответить
Вот кондомы.
11.12.2025 12:51 Ответить
Союзнички? Мать вашу!
11.12.2025 12:55 Ответить
ганьба вам шакали......ітим які видали і цим які катують... раби путінські...Шрьодєр мабуть прискорює розслідування
11.12.2025 12:57 Ответить
Значить, хтось дав команду "пресувати". Тюремники мвйже ніколи не роблять такого за власної ініціативи. Розкопати того "хтося" з московії - справа честі для німецьких адвокатів.
11.12.2025 13:00 Ответить
Справа Адольфа не вмерла!?
11.12.2025 13:00 Ответить
Ні, щоб курву Меркель питати ні підвалі, нахіба їй всерлись ті північні потоки та закриття всіх АЕС на Німеччині, катують українця.
11.12.2025 13:03 Ответить
поліцаї хочуть дешевого газу з кацапстану
11.12.2025 13:04 Ответить
Дивно, що таке ставлення в Німеччині, як ніяк партнері начеб то України. Може все ж таки партнері росії, а скоріше газпрому?
Що показала ця війна?
Вона показала, що ніхто і ніколи ні за кого не буде заступатися по справжньому. Тому треба не красти як божевільним, а укріплюватись з кожною заробленою копійкою, а тих хто краде карати на оеальні терміни без жодних можливостей скорочення термінів і тим більше застав. А також конфісковувати все майно до десятого кодіна, розшукуючі його по всьому світу, знадячи і повертаючі награбоване в бюджет країни в якої це падло накрало.
Якщо повернуте все награбоване від кучми-пінчука до зеленського-міндіча, за весь цей період України, ми б були Швейцарією. Але безкарність гдид плодить безконтрольно, а вони гірше за вошей що зжирають країну 24/7, дрпомогаючі трампам, кушнірам, ****** в цій ганебній справі.
11.12.2025 13:04 Ответить
Це онукі націстів, у них це ГЕНЕТИЧНО!
11.12.2025 13:16 Ответить
Пытки в Германии? Да не смешите. У нас тут АдГ в тюрьмах вроде не работает.
11.12.2025 13:18 Ответить
це що за така тюрма що можна їжу заказувати? і оце називається катуванням? не смішіть. Поінтересуйтесь краще в яких умовах азовців утримують
11.12.2025 13:24 Ответить
прошу всех успокоиться, это всё п-ж, обычный адвокатский хайп. нормальная практика адвокатов в германии - видвинуть кучу предположений и обвинений, и инициировать проверки, т.е. создать сложности для стороны обвинения, и никакой ответственности если не подтвердится. по себе знаю как работают здесь адвокаты
11.12.2025 13:28 Ответить
Колись і мене ненадовго закрили, все знайоме, ну і зовсім не концтабір.
На рахунок німецької мови - хтось серйнозно думають, що туди ідуть працювати з вищою освітою, щоб спілкуватись по англійстьки? Якби персонал говорив би по англійстьки. то працював би на престижнішій роботі.
11.12.2025 13:50 Ответить
Як завжди курвам-тюремникам хтось плате гроші, щоб ті погіршили умови для конкретного в'язня. Виявити це неважко, якщо цим хтось буде займатись. Мабуть вилезуть рашистські вуха в цієй справі.
11.12.2025 13:54 Ответить
 
 