Условия содержания подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова в Германии близки к пыткам, - адвокат

Защита Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", сегодня подаст жалобу в прокуратуру Германии о ненадлежащих условиях его содержания.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал адвокат Николай Катеринчук.

"Прокурор на суде заявил, что они учтут его особенности по питанию. Но этого не произошло... Состояние здоровья Сергея ухудшилось. Ему по-прежнему не дают нужной еды.

А то, что приносят, просто бросают на пол в камеру. Он отказывается есть, объясняя, что прокурор обещал изменить питание", - рассказал защитник.

По словам Катеринчука, Кузнецов еще больше похудел, а отношение немецких тюремщиков к нему очень плохое.

"Они ему кричат, что он должен общаться с ними на немецком. Он говорит на английском, то они начинают нервничать. Обзывают. Душ - шесть минут и не больше: сразу выключают воду.

Хотя тюремщики поляки или румыны относятся нормально, с уважением. Сергей говорит: когда он сидел с террористами в Италии - это был четырехзвездочный отель по сравнению с нынешними условиями", - добавил адвокат.

Защитники, которые уже ознакомились с материалами дела, говорят, что это следствие того, что нет доказательств вины или причастности Сергея к подрыву "Северного потока".

"Поэтому, наверное, немцы пытаются через такое отношение сломить его, чтобы он себя оговорил. Но этого не получится. Мы возьмем все под контроль и будем публично поднимать этот вопрос, в частности в Европарламенте.

Также будем обращаться к немецким политикам, чтобы они отреагировали на невыносимые условия его содержания, которые можно назвать близкими к пыткам", - подчеркнул он.

Катеринчук рассказал, что немецкие адвокаты перечислили 200 евро, чтобы Кузнецов мог себе что-то купить, но тюремщики не дали возможности воспользоваться этими деньгами.

"Также не было разрешения на звонки. Был полный вакуум, пока не появились (немецкие. - Ред.) адвокаты. До 10 декабря мы не знали, что с ним происходит, в каком он вообще состоянии", - подытожил он.

Подрыв "Северных потоков"

