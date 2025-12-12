Экстрадиция подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова: Украина сразу начала работу с Германией, - Лубинец

Офис омбудсмена делает все, чтобы условия содержания подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Сергея Кузнецова в Германии были справедливыми.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорит омбудсмен?

По словам Лубинца, он направил ряд официальных обращений об обеспечении надлежащих условий его содержания - доступа к медицинской помощи, учета особенностей питания, реализации права на связь с семьей и на эффективную юридическую защиту.

Письма направили в МИД Украины, Минюст Италии, вице-президенту Европарламента Пине Пичерно, омбудсмену Италии и региона Лацио Марино Фарделли, Национальному гаранту прав лиц, лишенных личной свободы Италии.

Читайте: Украина готова к сотрудничеству с Италией и Германией, но Кузнецова нужно вернуть, - МИД

"МИД Украины предоставил мне развернутый ответ. По информации министерства, консульские должностные лица Генконсульства Украины в Милане неоднократно посещали Сергея Кузнецова для контроля условий его содержания под стражей.

После объявления им голодовки консул 5 ноября встретился с Сергеем в СИЗО города Феррара.

По словам Сергея, его состояние было удовлетворительным, он поддерживал контакт с адвокатом и женой, а также отметил, что администрация следственного изолятора принимает меры в рамках правил внутреннего распорядка учреждения для удовлетворения его потребностей, в частности относительно его питания, пребывания в отдельной камере, увеличения часов для общения с женой и прекращения информационной изоляции", - говорит омбудсмен.

11 ноября Кузнецов прекратил голодовку, поскольку его требования относительно условий содержания были выполнены.

Германия

После решения об экстрадиции Кузнецова в Германию Офис омбудсмена сразу начал работу с немецкими институтами, говорит Лубинец.

Читайте: Немецкие следователи считают, что диверсию на "Северном потоке" в 2022 году совершили семеро украинцев под руководством Залужного, - WSJ

"Мы подготовили обращение к правозащитным организациям и профильным структурам в Германии, чтобы гарантировать соблюдение прав Сергея уже после его прибытия в ФРГ: надлежащие условия содержания, доступ к медицинской помощи и возможности общения с семьей и адвокатами.

Мой представитель по международному сотрудничеству и европейской интеграции Михаил Спасов провел отдельную беседу с директором Немецкого института по правам человека во время совместных мероприятий в Брюсселе, чтобы обеспечить поддержку с их стороны. Мы также направили официальное письмо в Немецкий институт по правам человека с изложением релевантных обстоятельств дела для надлежащего реагирования со стороны немецкой стороны, а также Генеральному прокурору Германии.

Дальнейшее взаимодействие с другими компетентными органами и правозащитными институтами Германии координируется нами совместно с МИД Украины. Эти обращения содержат ключевые обстоятельства дела, акцент на соблюдении международных стандартов прав человека и просьбу обеспечить системный мониторинг условий содержания Сергея после его прибытия в немецкую тюрьму", - рассказал Лубинец.

Также в Германии есть представитель Лубинца Андрей Илин, который также будет привлечен к работе над этим делом.

Читайте также: Дело о подрыве "Северных потоков" политически раскалывает Германию изнутри, - адвокат Катеринчук

"Я поддерживаю регулярный контакт с семьей Сергея Кузнецова и его адвокатами. Это позволяет оперативно реагировать на любые потенциальные нарушения его прав.

Я также постоянно взаимодействую с дипломатическими учреждениями Украины, немецкими партнерами и правозащитными институтами по обеспечению соблюдения всех стандартов прав человека, презумпции невиновности и норм международного гуманитарного права во время пребывания Сергея в Германии.

Для меня это вопрос личной ответственности - сделать все, чтобы условия его содержания были справедливыми, прозрачными и соответствовали международным стандартам", - подытожил он.

Читайте: Условия содержания подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова в Германии близки к пыткам, - адвокат

Подрыв "Северных потоков"

Читайте также: Залужный впервые прокомментировал свою "причастность" к подрыву "Северных потоков"