Экстрадиция подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова: Украина сразу начала работу с Германией, - Лубинец
Офис омбудсмена делает все, чтобы условия содержания подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Сергея Кузнецова в Германии были справедливыми.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, говорится в материале Цензор.НЕТ.
Что говорит омбудсмен?
По словам Лубинца, он направил ряд официальных обращений об обеспечении надлежащих условий его содержания - доступа к медицинской помощи, учета особенностей питания, реализации права на связь с семьей и на эффективную юридическую защиту.
Письма направили в МИД Украины, Минюст Италии, вице-президенту Европарламента Пине Пичерно, омбудсмену Италии и региона Лацио Марино Фарделли, Национальному гаранту прав лиц, лишенных личной свободы Италии.
"МИД Украины предоставил мне развернутый ответ. По информации министерства, консульские должностные лица Генконсульства Украины в Милане неоднократно посещали Сергея Кузнецова для контроля условий его содержания под стражей.
После объявления им голодовки консул 5 ноября встретился с Сергеем в СИЗО города Феррара.
По словам Сергея, его состояние было удовлетворительным, он поддерживал контакт с адвокатом и женой, а также отметил, что администрация следственного изолятора принимает меры в рамках правил внутреннего распорядка учреждения для удовлетворения его потребностей, в частности относительно его питания, пребывания в отдельной камере, увеличения часов для общения с женой и прекращения информационной изоляции", - говорит омбудсмен.
11 ноября Кузнецов прекратил голодовку, поскольку его требования относительно условий содержания были выполнены.
Германия
После решения об экстрадиции Кузнецова в Германию Офис омбудсмена сразу начал работу с немецкими институтами, говорит Лубинец.
"Мы подготовили обращение к правозащитным организациям и профильным структурам в Германии, чтобы гарантировать соблюдение прав Сергея уже после его прибытия в ФРГ: надлежащие условия содержания, доступ к медицинской помощи и возможности общения с семьей и адвокатами.
Мой представитель по международному сотрудничеству и европейской интеграции Михаил Спасов провел отдельную беседу с директором Немецкого института по правам человека во время совместных мероприятий в Брюсселе, чтобы обеспечить поддержку с их стороны. Мы также направили официальное письмо в Немецкий институт по правам человека с изложением релевантных обстоятельств дела для надлежащего реагирования со стороны немецкой стороны, а также Генеральному прокурору Германии.
Дальнейшее взаимодействие с другими компетентными органами и правозащитными институтами Германии координируется нами совместно с МИД Украины. Эти обращения содержат ключевые обстоятельства дела, акцент на соблюдении международных стандартов прав человека и просьбу обеспечить системный мониторинг условий содержания Сергея после его прибытия в немецкую тюрьму", - рассказал Лубинец.
Также в Германии есть представитель Лубинца Андрей Илин, который также будет привлечен к работе над этим делом.
"Я поддерживаю регулярный контакт с семьей Сергея Кузнецова и его адвокатами. Это позволяет оперативно реагировать на любые потенциальные нарушения его прав.
Я также постоянно взаимодействую с дипломатическими учреждениями Украины, немецкими партнерами и правозащитными институтами по обеспечению соблюдения всех стандартов прав человека, презумпции невиновности и норм международного гуманитарного права во время пребывания Сергея в Германии.
Для меня это вопрос личной ответственности - сделать все, чтобы условия его содержания были справедливыми, прозрачными и соответствовали международным стандартам", - подытожил он.
Подрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
