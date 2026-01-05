Ховався у Куп’янську та коригував удари по ЗСУ: ССО взяли у полон російського окупанта. ВIДЕО

Воїни ССО під час спеціальних дій у Куп'янську виявили російського окупанта, який переховувався у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Операцію провели воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій.

Група бійців ССО виявила і взяла в полон противника, який переховувався у місті і коригував удари по українських військових.

"Радіоперехоплення чітко вказували на наявність "щура" в одному з районів Куп’янська. Він постійно змінював свою локацію та переховувався.



Через щільну міську забудову, велику кількість укриттів та потенційних вогневих позицій: виявлення ворога було тривалою і кропіткою роботою", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії кажуть, що учасники "СВО" не можуть бути військовополоненими, бо війни немає, - Лубінець

Коригувальника взяли у полон.

Нагородження захисників

За оборону Куп’янська та успішне виконання бойових завдань на напрямку бійці Сил спеціальних операцій отримали відзнаки й нагороди. Зокрема, оператора ССО "Борисфен" відзначено орденом "За мужність" І ступеня, який він отримав з рук Президента України.

Також дивіться: Бійці ССО знищили командний пункт і склади ворога в Донецькі області. ВIДЕО