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Новини Відео Бої на Куп’янському напрямку
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Ховався у Куп’янську та коригував удари по ЗСУ: ССО взяли у полон російського окупанта. ВIДЕО

Воїни ССО під час спеціальних дій у Куп'янську виявили російського окупанта, який переховувався у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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Подробиці

Операцію провели воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій.

Група бійців ССО виявила і взяла в полон противника, який переховувався у місті і коригував удари по українських військових.

"Радіоперехоплення чітко вказували на наявність "щура" в одному з районів Куп’янська. Він постійно змінював свою локацію та переховувався.

Через щільну міську забудову, велику кількість укриттів та потенційних вогневих позицій: виявлення ворога було тривалою і кропіткою роботою", - йдеться в повідомленні.

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Коригувальника взяли у полон.

Нагородження захисників

  • За оборону Куп’янська та успішне виконання бойових завдань на напрямку бійці Сил спеціальних операцій отримали відзнаки й нагороди. Зокрема, оператора ССО "Борисфен" відзначено орденом "За мужність" І ступеня, який він отримав з рук Президента України.

Також дивіться: Бійці ССО знищили командний пункт і склади ворога в Донецькі області. ВIДЕО

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військовополонені (1160) ССО Сили спеціальних операцій (723) Куп’янськ (1129)
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Топ коментарі
+25
Каzап'яче бидло має бути ліквідоване на місці.
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05.01.2026 17:17 Відповісти
+18
чому у цього коригувальника -"щура" не простріляні дві колінної чашечки, чому?
Чому ???
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05.01.2026 17:35 Відповісти
+14
у кацапів ремби ще у Гостомелі сі скінчилися
наразі у кацапських штурмах переважна більшість отакого злидарства бидлячого (заробітчани, мати їхню...)
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05.01.2026 17:26 Відповісти

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