Ховався у Куп’янську та коригував удари по ЗСУ: ССО взяли у полон російського окупанта. ВIДЕО
Воїни ССО під час спеціальних дій у Куп'янську виявили російського окупанта, який переховувався у місті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Подробиці
Операцію провели воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій.
Група бійців ССО виявила і взяла в полон противника, який переховувався у місті і коригував удари по українських військових.
"Радіоперехоплення чітко вказували на наявність "щура" в одному з районів Куп’янська. Він постійно змінював свою локацію та переховувався.
Через щільну міську забудову, велику кількість укриттів та потенційних вогневих позицій: виявлення ворога було тривалою і кропіткою роботою", - йдеться в повідомленні.
Коригувальника взяли у полон.
Нагородження захисників
- За оборону Куп’янська та успішне виконання бойових завдань на напрямку бійці Сил спеціальних операцій отримали відзнаки й нагороди. Зокрема, оператора ССО "Борисфен" відзначено орденом "За мужність" І ступеня, який він отримав з рук Президента України.
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Чому ???
наразі у кацапських штурмах переважна більшість отакого злидарства бидлячого (заробітчани, мати їхню...)