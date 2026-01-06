Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 213 460 осіб (+940 за добу), 11 512 танків, 35 831 артсистема, 23 863 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 213 460 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 6.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько (+940) осіб
- танків – 11 512 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 863 (+6) од.
- артилерійських систем – 35 831 (+46) од.
- РСЗВ – 1 593 (+1) од.
- засоби ППО – 1 269 (+1) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 101 443 (+879) од.
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 102 (+157) од.
- спеціальна техніка – 4 036 (+0) од.
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