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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 213 460 осіб (+940 за добу), 11 512 танків, 35 831 артсистема, 23 863 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 213 460 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 6.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько  (+940) осіб
  • танків – 11 512 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 863 (+6) од.
  • артилерійських систем – 35 831 (+46) од.
  • РСЗВ – 1 593 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 269 (+1) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 101 443 (+879) од.
  • крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 73 102 (+157) од.
  • спеціальна техніка – 4 036 (+0) од.

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Втрати РФ у війні проти України перевищили 1,21 млн військових — Генштаб

Автор: 

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