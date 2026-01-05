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Бійці батальйону "FATUM" знищили 8 окупантів, танк та гармату Д-30. ВIДЕО

Українські захисники 60-ї окремої механізованої бригади батальйону "FATUM" знищили техніку та особовий склад окупантів під час бойових вильотів ударними дронами в смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотники уразили місця дислокації рашистів та їхню техніку серед засніженої місцевості, що не дає можливості російській піхоті ховатися.

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Зокрема знищено:

  • 8 окупантів;
  • 2 квадроцикли;
  • 1 мотоцикл;
  • 1 склад боєкомплекту;
  • 1 танк;
  • 1 легку броньовану техніку;
  • 1 гармату Д-30.

Кадри влучань по ворогу бійці показали у своєму офіційному телеграм-каналі.

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