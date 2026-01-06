Бойцы батальона "FATUM" уничтожили 8 оккупантов, танк и пушку Д-30. ВИДЕО

Украинские защитники 60-й отдельной механизированной бригады батальона "FATUM" уничтожили технику и личный состав оккупантов во время боевых вылетов ударными дронами в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотники поразили места дислокации рашистов и их технику среди заснеженной местности, что не дает возможности российской пехоте скрываться.

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В частности уничтожено:

8 оккупантов;

2 квадроцикла;

1 мотоцикл;

1 склад боекомплекта;

1 танк;

1 легкую бронированную технику;

1 орудие Д-30.

Кадры попаданий по врагу бойцы показали в своем официальном телеграм-канале.

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